北海道のシニア向け求人の42.9%が札幌市に集中していた求人調査結果

シニア転職支援の株式会社シニアジョブ（本社：東京都新宿区/代表取締役 中島康恵）は、運営するシニア専門求人サイト「シニアジョブ」に掲載された北海道の求人について傾向と特徴を調査しました。北海道全体のシニア向け求人の42.9%が札幌市に集中していたほか、リゾート地の求人はいまだに東京や大阪よりも多いものの、2024年の北海道の求人調査結果よりも割合が減少していることなどがわかりました。

北海道のシニア向け求人の傾向調査結果、求人の42.9%が札幌市に一極集中

■依然リゾート地の求人は多めだが2024年よりも減少した2026年の北海道のシニア向け求人調査まとめ

シニア専門求人サイト「シニアジョブ」（https://seniorjob.jp/）に掲載された北海道のシニア求人の傾向と、また、全国、宮城、東京、大阪との比較について、調査結果をまとめました。まず、主な傾向4点を挙げます。

・「リゾート地」の求人は東京・大阪より多めだが宮城より少なめ、「寮・社宅あり」の求人も少なめ・北海道全体のシニア向け求人の42.9%が札幌市に一極集中・「定年なし」の求人が65.9%と圧倒的に多い・経験や資格には比較的寛容なものの「ブランクOK」の求人は22.2%と少ない

株式会社シニアジョブでは、2024年9月10日時点における北海道のシニア向け求人も調査しており（※1）、2024年9月と今回の2026年1月では、北海道の求人件数は4.9倍に増加しています。

2024年9月時点で、北海道の「リゾート地」の求人は5.6%、「寮・社宅あり」の求人は11.8%と全国や東京に比べ、極めて高い割合でした。2026年1月でもリゾート地の求人は、東京0.1%、全国0.7%に比べ、北海道では1.5%と依然高い割合であるものの、2024年に比べると割合が大幅に減少しています。さらに、宮城県の2%に比べても低い割合となっています。

また、寮・社宅ありの求人は、東京4.1%、全国3.9%に対し、北海道は3.1%とむしろ低い割合となり、宮城県の5.3%にも大きな差がついています。北海道の2024年時点の割合からも、減少していることがわかります。

これらのことから、現在の北海道のシニア向け求人は、2024年と比べて求人件数は増えていても、「リゾート地での住み込み求人」は減少傾向にあることがわかります。

上記の「リゾート地での住み込み求人」の減少傾向との関連する可能性があるのが、シニア向け求人の札幌市への一極集中です。札幌市には北海道全体のシニア求人の42.9%が集中しています。札幌市内であっても「リゾート」と銘打ったホテルなどは多く、実際にリゾート地の求人も見られますが、観光に関連しない求人が増えている可能性が考えられます。

今回の調査で、北海道の「定年なし」求人は65.9%と極めて高い割合となりました。これは、東京49%、全国49.1%よりも圧倒的に高い割合であるだけでなく、2024年9月時点の北海道の48.7%と比べても大幅に増加しています。また、北海道の「60歳以上歓迎」求人も91.7%と極めて高く、定年なし求人・60歳以上歓迎求人だけを見ると、北海道ではシニア歓迎のムードが高まっているように見えます。

しかし、「定年が65歳以上」の求人は8.9%、「70歳以上歓迎」の求人は6.8%と少なく、これは他エリアに比べて低い割合であるだけでなく、2024年9月の北海道と比べても割合が低下しており、北海道のシニア求人が特定の年代や定年制度の求人のみで拡大している可能性があります。

北海道の「経験不問」求人は75.7%、「資格不問」求人は66.4%で、他のエリアや2024年9月との差が少ない数値です。一方、「ブランクOK」の求人は22.2%で、これは全国の32,6%、東京の38.2%に比べて大幅に低く、北海道ではシニアのキャリアのブランクに厳しいことがわかります。

その他、2024年9月に比べ、正社員求人の割合が下がってパート・アルバイトの割合が上がり、完全週休2日制や残業なし・月平均20時間以内の求人の割合も下がって、これらは他のエリアよりも低い割合となっています。

■北海道のシニア向け求人の傾向調査結果データ

調査結果の数値データは下記のとおりです（※2）。

●北海道のシニア向け求人

- 求人件数：2908件- 求人の多い市町村：札幌市42.9%、旭川市5.8%、小樽市5.4%、函館市4.6%、苫小牧市3.7%、釧路市3.1%、千歳市2.9%、北見市2.4%、帯広市1.9%、北広島市1.9%- 求人の雇用形態：正社員28%、契約社員9.7%、パート・アルバイト59.6%- 求人の歓迎年代：60歳以上歓迎91.7%、70歳以上歓迎6.8%- 定年：定年が65歳以上8.9%、定年なし65.9%- 経験・資格要件とブランク：経験不問75.7%、資格不問66.4%、ブランクOK22.2%- 休日と残業：完全週休2日制9.1%、残業なし・月平均20時間以内70.9%- 立地と社宅：リゾート地1.5%、寮・社宅あり3.1%

●北海道のシニア向け求人件数が多い職種TOP10

- 1位：調理師・調理補助・料理長15%- 2位：介護職・ヘルパー13.7%- 3位：清掃員・清掃スタッフ12.7%- 4位：接客・販売スタッフ4.1%- 5位：ホールスタッフ・フロアスタッフ3.5%- 6位：看護師・准看護師2.8%- 7位：施設警備2.4%- 8位：土木施工管理2.3%- 8位：営業2.3%- 10位：マンション管理2.2%

●参考：宮城県のシニア向け求人

- 求人件数：1193件- 求人の雇用形態：正社員34.1%、契約社員8.5%、パート・アルバイト55.4%- 求人の歓迎年代：60歳以上歓迎90.1%、70歳以上歓迎20.9%- 定年：定年が65歳以上18.4%、定年なし46.8%- 経験・資格要件とブランク：経験不問69.1%、資格不問54.7%、ブランクOK28%- 休日と残業：完全週休2日制19.2%、残業なし・月平均20時間以内67.5%- 立地と社宅：リゾート地2%、寮・社宅あり5.3%

●参考：宮城県のシニア向け求人件数が多い職種TOP10

- 1位：介護職・ヘルパー9.4%- 1位：調理師・調理補助・料理長9.4%- 3位：清掃員・清掃スタッフ8.5%- 4位：看護師・准看護師8.2%- 5位：保育士7.5%- 6位：接客・販売スタッフ3.9%- 7位：ホールスタッフ・フロアスタッフ3.8%- 8位：児童指導員3.5%- 9位：交通誘導警備2.7%- 10位：営業2.6%

●参考：東京都のシニア向け求人

- 求人件数：11159件- 求人の雇用形態：正社員31.8%、契約社員8.6%、パート・アルバイト55.5%- 求人の歓迎年代：60歳以上歓迎87.4%、70歳以上歓迎29.6%- 定年：定年が65歳以上19.8%、定年なし49%- 経験・資格要件とブランク：経験不問73.3%、資格不問73.9%、ブランクOK38.2%- 休日と残業：完全週休2日制30.1%、残業なし・月平均20時間以内73%- 立地と社宅：リゾート地0.1%、寮・社宅あり4.1%

●参考：東京都のシニア向け求人件数が多い職種TOP10

- 1位：調理師・調理補助・料理長10.6%- 2位：清掃員・清掃スタッフ10.5%- 3位：介護職・ヘルパー8.6%- 4位：交通誘導警備8.5%- 5位：ホールスタッフ・フロアスタッフ6.4%- 6位：看護師・准看護師2.7%- 7位：接客・販売スタッフ2.6%- 8位：保育士2.5%- 9位：一般事務・営業事務・受付2.4%- 10位：営業2.2%

●参考：大阪府のシニア向け求人

- 求人件数：5195件- 求人の雇用形態：正社員32.8%、契約社員6.3%、パート・アルバイト57%- 求人の歓迎年代：60歳以上歓迎86.5%、70歳以上歓迎24.2%- 定年：定年が65歳以上17.7%、定年なし49.3%- 経験・資格要件とブランク：経験不問73.4%、資格不問63.3%、ブランクOK34.7%- 休日と残業：完全週休2日制20.4%、残業なし・月平均20時間以内75.1%- 立地と社宅：リゾート地0.04%、寮・社宅あり2.3%

●参考：大阪府のシニア向け求人件数が多い職種TOP10

- 1位：介護職・ヘルパー13.4%- 2位：調理師・調理補助・料理長11.8%- 3位：清掃員・清掃スタッフ10.3%- 4位：看護師・准看護師4.3%- 5位：保育士4.2%- 6位：ホールスタッフ・フロアスタッフ4%- 7位：施設警備2.3%- 8位：児童指導員2%- 9位：マンション管理1.9%- 10位：交通誘導警備1.8%

●参考：全国のシニア向け求人

- 求人件数：68728件- 求人の雇用形態：正社員33.6%、契約社員5.9%、パート・アルバイト57.3%- 求人の歓迎年代：60歳以上歓迎88.7%、70歳以上歓迎25%- 定年：定年が65歳以上16.4%、定年なし49.1%- 経験・資格要件とブランク：経験不問75.1%、資格不問64.3%、ブランクOK32.6%- 休日と残業：完全週休2日制19.8%、残業なし・月平均20時間以内72.6%- 立地と社宅：リゾート地0.7%、寮・社宅あり3.9%

●参考：全国のシニア向け求人件数が多い職種TOP10

- 1位：調理師・調理補助・料理長12.4%- 2位：介護職・ヘルパー12%- 3位：清掃員・清掃スタッフ7.6%- 4位：ホールスタッフ・フロアスタッフ5.8%- 5位：交通誘導警備4.5%- 6位：看護師・准看護師4.4%- 7位：接客・販売スタッフ3.4%- 8位：児童指導員1.9%- 9位：営業1.8%- 10位：一般事務・営業事務・受付1.7%

■調査概要

シニア専門求人サイト掲載の北海道の求人の傾向調査

- 調査日： 2026年1月14日- 調査機関： 自社調査- 調査対象： 2026年1月14日時点でシニア専門求人サイト「シニアジョブ」に掲載されていた北海道の求人、計2908件（※3）- 対象地域： 北海道- 調査方法： 上記調査対象について傾向を調査、また、同調査日時点の全国、宮城県、東京都、大阪府の求人と比較調査（※4）

（※3）調査対象は北海道の求人であるが、比較対象として、調査日2026年1月14日時点の全国の求人68728件、宮城県の求人1193件、東京都の求人11159件、大阪府の求人5195件も調査した。なお、これら調査対象の求人には、過去に求人を掲載していたものの掲載を取り下げた求人または登録を取り消した企業の求人を含まないが、募集を停止している求人は含む。

（※4）求人数についてはシニア専門求人サイト「シニアジョブ」の求人検索機能を用いて、結果に表示された求人件数を集計した。

■シニア専門求人サイト「シニアジョブ」について

50歳以上のシニアに特化した求人サイト事業として、2022年8月にオープンしました。求人の対象が主に50歳以上になることを了承した企業のみが求人を掲載しており、また、求人企業の平均年齢や、50代・60代・70代以上の勤務人数といったシニアの活躍情報がわかるなど、シニアが安心して応募や就職活動ができる機能が揃っています。求人企業は初期費用無料、成果報酬制で、採用決定までは求人を何件掲載しても無料で使用できます。

お仕事をお探しのシニアの方や、シニア人材採用をお考えの企業の採用担当者の方は、サイトからご登録・お問い合わせをお願いいたします。

- お仕事をお探しのシニアの方はこちら https://seniorjob.jp/- 企業の採用担当者の方はこちら https://seniorjob.jp/landing/client/lp-03/

【会社概要】

代表 ： 代表取締役 中島 康恵

本社 ： 東京都新宿区大久保2丁目5－22セキサクビル8F

URL ： https://corp.senior-job.co.jp/

事業内容 ： シニアの人材ビジネス提供

運営サイト：

シニアジョブ： https://seniorjob.jp/

シニアジョブエージェント： https://senior-job.co.jp/

シニアジョブコネクト： https://connect.seniorjob.jp/

シニアタイムズ： https://senior-job.co.jp/magazine/

