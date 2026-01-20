おでかけアプリ「my route」内で「つながる佐世保平戸きっぷ」販売いたします！

株式会社Will Smart

●西肥自動車株式会社（以下：西肥バス）、松浦鉄道株式会社（以下：松浦鉄道）、一般社団法人

平戸観光協会（以下：平戸観光協会）は、デジタルチケット「つながる佐世保平戸きっぷ」を

2026年2月6日(金)から3,000円で販売いたします。

●西肥バス・松浦鉄道・平戸観光協会が連携し、「佐世保と平戸・たびら平戸口」間を結ぶ路線バスおよび鉄道に「たびら平戸口～平戸桟橋」間の公共ライドシェアを組み合わせることで、佐世保から平戸間をシームレスにつなぐ初のデジタルチケットとなります。

公共ライドシェアと路線バス・鉄道の連携事業として、2026年2月6日(金)から2027年3月30日(火)までの間、「九州ＭａａＳ」のプラットフォームであるトヨタファイナンシャルサービス株式会社が提供するおでかけアプリ「my route」内で販売いたします。また、公共ライドシェアの予約サイトは株式会社Will Smartが提供いたします。

▼次の3つの片道乗車券がセットになったお得なチケットです。

【路線バス】佐世保～平戸桟橋間の片道乗車券（西肥バス）

＋

【公共ライドシェア】たびら平戸口～平戸桟橋間の片道乗車券（平戸観光協会）

＋

【鉄道】佐世保～たびら平戸口間の片道乗車券（松浦鉄道）

公共ライドシェアとは

住民や観光客の移動手段が不足している地域において、自治体やNPO法人などが主体となり、

自家用車を用いて有償で乗客を輸送する取り組みです。

●佐世保の交通事業者と平戸観光協会が連携し、佐世保平戸間をつなぐシームレスな移動を実現します。地域間のスムーズな移動に加え、観光で訪れる皆さまの利便性向上を図ります。

各社では、今後も「九州ＭａａＳ」を通じて、公共交通の利便性向上を図るとともに、観光や

地域周遊との連携を深め、持続可能な公共交通ネットワークの構築に向けて共創を進めてまい

りますので、是非とも、この機会にご利用ください。

『つながる佐世保平戸きっぷ』の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25260/table/134_1_fe63580ccfcf0a6571126ddd344e4984.jpg?v=202601200751 ]

■時刻表等は、各社のホームページをご参考ください。

１.西肥バスの時刻表 https://www.bus.saihigroup.co.jp

２.松浦鉄道の時刻表 https://matutetu.com

３.平戸観光協会 https://www.hirado-net.com

■販売箇所（全券種共通）

スマートフォンアプリ 「my route」（マイルート）内

「my route」アプリのダウンロードはこちらから。

※ App Store、Google Play 共通

※ チケットの購入には、アプリをダウンロード後、「TOYOTA/LEXUSの共通ID」の会員登録（無料）並びにクレジットカードなどの決済方法を登録いただく必要があります。

■その他

この取り組みは、一般社団法人九州MaaS協議会が国土交通省の令和７年度「日本版MaaS推進・支援事業」に採択された事業の一環として実施されるものです。協議会が申請した補助事業には

複数の事業が含まれており、本事業はそのうちの一つとなります。