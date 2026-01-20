アパマンショップ高田馬場店を新規オープン

APAMAN株式会社

Apaman Leasing株式会社（東京都千代田区、代表取締役：川森敬史）は、同社が運営するアパマンショップ直営店として、「アパマンショップ高田馬場店」を2026年1月20日（火）に新規オープンいたします。

アパマンショップ高田馬場店

■導入背景

高田馬場エリアは、学生や若年層を中心に賃貸住宅へのニーズが高い地域です。

初めてのお部屋探しに不安を感じるお客様も多いことから、当社では、安心して相談できる体制づくりを目的に直営店を開設いたしました。

地域特性を踏まえたきめ細やかな住まい探しのサポートを提供してまいります。

■ 店舗概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/231_1_1621c0888bc43f757c1c9e35eb1683ce.jpg?v=202601200321 ]店内の様子

【Apaman Leasing株式会社】

Apaman Leasing株式会社（東京都千代田区、代表取締役：川森敬史）は、EL CAMINO REAL株式会社（東京都千代田区・代表取締役 大村浩次 ）の連結子会社で、賃貸仲介（リーシング事業）、賃貸管理（プロパティマネジメント事業）、法人向け社宅斡旋事業を中心に、賃貸不動産に関するサービスを展開しています。

URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group