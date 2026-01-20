Rikkeisoft、経団連主催「Keidanren Innovation Crossing (KIX)」に登壇

株式会社リッケイ

2026年1月20日

Rikkeisoft（本社：ベトナム・ハノイ市、代表取締役社長：Dang Thai Hoa、以下「Rikkeisoft」）は、2026年1月20日、経団連会館にて開催された、一般社団法人 日本経済団体連合会（経団連）主催のイベント 「Keidanren Innovation Crossing（KIX）」 に登壇しました。

本イベントは、スタートアップと日本の大手企業との連携促進を目的として開催される公式イベントです。Rikkeisoftは本イベントにおいて、日本企業との協業における自社の役割を中心に、事業の考え方や技術への取り組みについて紹介しました。

経団連主催イベント「Keidanren Innovation Crossing（KIX）」での登壇の様子

KIX登壇で紹介したRikkeisoftの役割と事業の考え方

RikkeisoftのSenior Executive Vice Presidentであり、株式会社リッケイ代表取締役社長を務める Bui Quang Huy は、KIX登壇において、ベトナム発のIT企業として日本市場で事業を展開してきたこれまでの歩みを紹介しました。

その中でRikkeisoftは、単なる開発リソースの提供にとどまらず、業務理解を起点とした設計、実装、運用までを一貫して担うという事業に対する考え方について説明しました。

システム開発、AI・データ活用、業務システムのモダナイゼーションといった技術についても、個別のテーマとしてではなく、企業の事業や業務を再設計するための手段として位置づけられている点が示されました。

テクノロジーとパートナーシップによる共創の考え方

KIXに登壇したRikkeisoft Senior Executive Vice President／株式会社リッケイ 代表取締役社長 Bui Quang Huy

Rikkeisoftは、テクノロジーとパートナーシップを軸に、次の未来を共創することを、事業の基本的な考え方として掲げています。

KIX登壇では、特定の企業や業界に限定するのではなく、事業会社、スタートアップ、大学・教育機関、投資家といった多様なプレイヤーと連携しながら、それぞれの強みを組み合わせて価値創出に取り組んでいく共創のスタンスについて紹介しました。

事業構造とエコシステムにおける技術構成

Rikkeisoftは、設計・実装・運用までを一貫して担う体制として、自社グループ各社がそれぞれの機能を分担する形で構成されたエコシステムについて説明しました。

このエコシステムは、Rikkeisoft本体に加え、AI、デジタル開発、人材育成、スタートアップ支援などを担うグループ各社によって構成されており、複数の事業ユニットを組み合わせることで価値提供を行う事業構造として構成されています。

あわせて、Rikkeisoftは、自社グループ内の機能に加え、日本企業や各種パートナー、協業・合弁会社、ならびに大学などの教育機関との連携についても触れ、必要な役割を組み合わせながら取り組んでいることを紹介しました。

特定の業界や企業に限定せず、案件やテーマごとに関係者が検討を行い、実装や運用までを含めた形で進めていく協業の進め方についても説明されました。

今後について

Rikkeisoftは今後も、経団連主催イベントをはじめとするさまざまな場を通じて、日本企業との対話と共創の機会を広げ、事業成長に貢献する技術パートナーとしての役割を果たしてまいります。 事業と技術の両面から、日本企業の取り組みに関わるパートナーとして取り組んでまいります。

Rikkeisoftについて

Rikkeisoftは、2012年に設立されたベトナム最大級のITアウトソーシング企業です。2,200名以上のIT人材と500社以上の1,000件超の開発実績を有し、日本のお客様に高品質かつコスト効率に優れるITソリューションおよびAI・クラウドを活用した最先端ソリューションを提供しています。物流、小売・eコマース、製造業、オートモーティブ、銀行・金融（BFSI）など、多様な業界のニーズに柔軟かつ迅速に対応できる体制を整えています。

Rikkeisoft(https://rikkeisoft.com/)

