『あつまれ どうぶつの森』のゲームに登場するさまざまなアクティビティをリアルで体験！あつまれ どうぶつの森 × 名古屋シーライフ水族館　海の生きもの ふれあい展期間限定開催

LEGOLAND Japan合同会社※本リリース内の写真はすべてイメージ/※本リリースに記載されている価格はすべて税込、予定価格

「名古屋シーライフ水族館」では、2026年1月30日(金)～2026年5月11日(月)まで、任天堂株式会社のNintendo Switch(TM) 用のゲームソフト『あつまれ どうぶつの森』とのコラボレーション企画として、「あつまれ どうぶつの森 × 名古屋シーライフ水族館 海の生きもの ふれあい展」を実施いたします。

名古屋シーライフ水族館について

世界最大級の水族館ブランド「SEA LIFE」は、1979年にスコットランドで開業し、5～12歳のお子さまをターゲットに“見て、さわって、学んで”体験できる水族館として18ヵ国50ヵ所以上で展開中。日本には2018年4月、レゴ(R)モデルと約150種の海の生き物たちとのコラボレーションが楽しめるレゴ(R)の世界観に包まれた体験型水族館『シーライフ名古屋』として上陸。レゴ(R)ブロックをモチーフにした日本唯一の屋外型テーマパーク「レゴランド(R)・ジャパン」の目の前に位置し、 “こどもの成長をおうえんする水族館”をコンセプトに、2026年1月20日(火)、『名古屋シーライフ水族館』へ施設名称を変更いたしました。

【名称】名古屋シーライフ水族館

【住所】愛知県名古屋市港区金城ふ頭2-7-1

【展示種】約150種

【構造】地上2階建／敷地面積約7846平方メートル ／延床面積約2022平方メートル

【営業時間】10時～18時(閉園時間は時期により異なる／不定休)

【料金】おとな(19歳以上)1,800円～、こども(3～18歳)1,400円～

※レゴランド(R)・ジャパン入園とのコンボ1DAYパスポートあり

【公式ウェブ】https://www.legoland.jp/resort-guide/sealife-nagoya/adslnuf/

【SNS】公式Instagram：https://www.instagram.com/legolandjapanresort/

『あつまれ どうぶつの森』について

ゲームの詳細は、『あつまれ どうぶつの森』公式HPをご確認ください。

2026年1月15日(木)に発売された『あつまれ どうぶつの森 Nintendo Switch 2 Edition』に関する情報も、同サイトにてご確認いただけます。

https://www.nintendo.com/jp/switch/acbaa/index.html

あつまれ どうぶつの森 × 名古屋シーライフ水族館 海の生きもの ふれあい展

本イベントでは、『あつまれ どうぶつの森』に登場するサカナや海の幸30種類以上が展示され、各水槽ではゲーム中おなじみの「フータ」による解説だけでなく、飼育員による豆知識もお楽しみいただけるパネルが設置されます。また、展示されている生き物を探す「生きものさがし」カードを販売し、展示されていない生きものが何か分かった方には、限定ステッカーをプレゼントいたします。

人気のバックヤード体験ツアーでは「サカナのまきエサ」をイメージしたデザインの紙袋でエサやり体験が可能。そして、「かいがらのリース」をつくれるワークショップも毎日開催いたします。また、「Nintendo Store」のチェックインでオリジナルポストカードをプレゼントいたします。限定フォトスポット設置や限定グッズの販売など、盛りだくさんのアクティビティをお届けいたします。

生きものさがしカード販売

『あつまれ どうぶつの森』に登場するサカナや海の幸を探す「生きものさがし」を開催。カード内には1種類、水族館にいない生きものが描かれており、正解すると記念ステッカーがもらえます。

【カードお渡し場所】名古屋シーライフ水族館内「特設カウンター」

【開催時間】水族館の営業時間に準ずる

【料金】300円

※入館チケットが別途必要

▲生きものさがしカード／記念ステッカー イメージ

ワークショップ「小さなかいがらのリースづくり」

かいがらを材料に自分だけのオリジナルリースを作成できるワークショップを開催。直径約10cmのリースには、様々なかいがらやサンゴなどをデコレーションしていただけます。

【開催場所】名古屋シーライフ水族館 1階「エデュケーションルーム」

【開催時間】公式ウェブサイトをご確認ください

【体験料金】1,500円

※入館チケットが別途必要

※1日20名限定

限定グッズ販売(一部抜粋)

名古屋シーライフ水族館の風景

施設名称変更に関して

▲オリジナルリース イメージ▲ポーチ／1,300円▲Tシャツ(S,M,Lサイズ)／4,200円▲ A4クリアファイル／300円

「シーライフ名古屋」は2026年1月20日(火)、『名古屋シーライフ水族館』へ施設名称を変更いたしました。“こどもの成長をおうえんする水族館”をコンセプトに、バックヤード体験ツアー、エイショーやダイバーショー、生き物たちと触れ合うことができるゾーンなど、ゲスト参加型のアクティビティが充実。施設名称変更に伴い、 11の趣向を凝らした展示ゾーンの名称を「であいの海／ふるさとの川／ふれあいの海／名古屋のみなと／タツノオトシゴの森／サンゴの海／エイの浜辺／クラゲの海／かいぞくせん／りゅうぐうじょう／魚のおえかき」に変更いたしました。

また、地元・愛知県の自然環境をテーマにした展示や、海の生き物の繫殖・保護活動、各地の水族館と連携した合同河川清掃など、環境保護・啓発にも取り組んでおり、公益社団法人日本動物園水族館協会が定める“アニマルウェルフェア認定施設”に全国で5番目に認定されました。