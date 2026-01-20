【箱根小涌園ユネッサン】2月1日（日）は厚木市制記念日！「勝手に厚木市民割！」キャンペーン実施！内容：水着で遊べる温泉「ユネッサン」（水着エリア）の入場料金が特別料金に！

藤田観光株式会社

2026年元日に開業25周年を迎えた箱根小涌園ユネッサン（所在地：神奈川県足柄下郡箱根町ニノ平1297、支配人：松山 元信 以下：ユネッサン）では、2026年2月1日（日）に市制記念日を迎える厚木市民の皆さまを対象に、2026年2月1日（日）～2026年2月7日（土）の間、おトクにユネッサンをご利用いただけるキャンペーンを実施いたします。

寒さが厳しい毎日ですが、そんな冬のお出かけには室内で様々な温泉が楽しめるユネッサンがおすすめ！ユネッサンは、厚木市民の皆さまのお出掛け意欲を後押ししたいと考え、2月1日（日）の厚木市制記念日に 合わせて「勝手に厚木市民割！」を実施いたします。

本キャンペーンでは、厚木市民の皆さま限定で、水着で遊べる温泉「ユネッサン」が通常料金の約30％OFFでご入場いただけます。さらに2月1日(日)の厚木市制記念日当日は、大人（中学生以上）1名様1,000円でご入場いただける大変おトクなキャンペーンをご用意いたしました。そして期間中はコラボイベント「ユネッサン×ミルキー ANNIVERSARY FESTA！」を開催中です。昨年大きな反響をいただいた「カントリーマアム チョコ まみれ風呂」・サウナイベント「#トトノウネクターロウリュ」に加え、今年は「ミルキー風呂」もお楽しみいただけます！ユネッサンでは、館内の浴槽やプールに温泉や温水を使用しているので、水着で過ごすには肌寒く感じる冬でも身体の芯まで温まることが出来ます。その上、ユネッサンは屋内エリアも充実していますので、雨や雪の日も安心して温泉をご堪能いただけます。

ぜひこの機会に日ごろの喧騒から離れ、冬の自然を感じられる箱根でご家族やパートナーとご一緒に素敵な休日を過ごしてみるのはいかがでしょうか。

「勝手に厚木市民割！」キャンペーン概要

♦内容：水着で遊べる温泉「ユネッサン」（水着エリア）の入場料金が特別料金に！

※他の割引との併用はできません。

♦期間：2026年2月1日（日）～2026年2月7日（土）

♦利用方法：ユネッサン4階総合フロントにて受付時、厚木市民であることを証明できるもの※をスタッフへご提示ください。

※証明できるもの：運転免許証・パスポート・マイナンバーカード

専用クーポン https://www.yunessun.com/ticket/detail/?CN=419261

箱根小涌園ユネッサンについて

箱根小涌園ユネッサンは、全天候型の温泉テーマパークとして2001年に開業いたしました。その後、2023年に開業以来最大規模のリニューアルを行い、2026年1月1日に開業25周年を迎えました。自家源泉から湧き出る豊富な温泉や遊休地などを最大限に活用し、複合体験リゾート施設として様々なコンテンツを展開してまいります。そして、箱根に来たら必ず立ち寄りたくなるスポットとして、箱根小涌園全体を盛り上げるとともに箱根エリアの活性化に貢献してまいります。

公式HP URL：https://www.yunessun.com/

藤田観光株式会社について

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして 1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP URL：https://www.fujita-kanko.co.jp/

ブランドムービー公開中！：https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie