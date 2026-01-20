『モイスチュアマイルド　ホワイト』よりニキビ予防が叶う「アクネケア　パーフェクトエッセンス」を2月20日より順次発売

コーセーコスメポート株式会社

コーセーコスメポート株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小林 孝雄）は、スキンケアブランド『モイスチュアマイルド ホワイト』より皮脂トラブルによる、肌あれ・ニキビケアが叶う「アクネケア パーフェクトエッセンス」（1品目1品種、ノープリントプライス）【医薬部外品】を2026年2月20日より全国の量販店・ドラッグストアを中心に順次発売します。

◇モイスチュアマイルド ブランドサイト https://moisturemild.jp/

■開発背景

スキンケア市場は年々伸長しています。思春期のニキビ予防は大前提として、大人の毛穴・ニキビ予防の需要も男女問わずあり、アクネケア市場も拡大しています。また、ニキビができているときの肌はデリケートな状態になっているため、やさしい使い心地のスキンケアを使用したいというニーズが高い傾向にあります。このような背景から、このたびSNSから人気に火がついた『モイスチュアマイルド ホワイト』より、消炎有効成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合したニキビケア保湿液「アクネケア パーフェクトエッセンス」を発売します。本商品の発売を通じて、さらなる多様なニーズに対応し、ブランドの顧客接点拡大につなげてまいります。

■商品紹介

1. ニキビ予防・肌あれ・毛穴ケアができる薬用オールインワンエッセンス

【ニキビケア予防・肌あれケア】

皮脂でベタつきがちな肌のコンディションをととのえ、繰り返しがちなトラブルを防ぎます。

消炎有効成分：グリチルリチン酸ジカリウム配合

ノンコメドジェニックテスト済み※1

【目立つ毛穴ケア】

バリア機能が乱れがちな肌にもうるおいをあたえ、毛穴の目立ちがちな肌もすこやかにたもちます。

角質ケア成分：AHA※2配合

うるおいケア成分：CICA※3・ヒアルロン酸・BG配合

※1すべての方にコメド（ニキビのもと）ができないというわけではありません。 ※2 DL-リンゴ酸

※3水溶性ツボクサエキスBG、BGは1,3-ブチレングリコールです。

2. 洗顔後、これ1本でスキンケア完了

肌になじみやすくさらりと広がるエッセンスローションです。

1本3役（化粧水・美容液・乳液）の効果を発揮します。

６フリー処方：無香料・無着色・無鉱物油・ノンオイル・ノンアルコール・ノンパラベン

2026年2月20日 順次発売

『モイスチュアマイルド ホワイト』 新商品(1品目1品種)

商品名/特長/容量

モイスチュアマイルド ホワイト アクネケア パーフェクトエッセンス <ニキビケア保湿液>

【医薬部外品】 230mL

販売名：モイスチュアマイルド アクネケア エッセンスローション

消炎有効成分配合。ニキビ予防・肌あれケア・毛穴ケアができる、薬用オールインワンエッセンスです。皮脂でベタつきがちな肌のコンディションをととのえ、すこやかな肌にみちびきます。

■『コーセーコスメポート』について

『コーセーコスメポート株式会社』は、株式会社コーセーホールディングスが100％出資するグループ会社でお客さまが手に取って自由に選べるセルフ販売を中心に展開しています。既存の概念にとらわれることなく、新しいチャレンジと自由な発想でお客さまに喜んで頂ける商品をお届けすることを目指す事業体です。

このニュースに関するお問い合わせ、下記までお願いいたします。

コーセーコスメポート株式会社 経営企画部 カスタマーコミュニケーション室 広報課

メールアドレス pr@kosecosmeport.co.jp

※お客さまからのお問い合わせは、お客様相談室(フリーコール) TEL 0800-222-2202 でお受けしています。