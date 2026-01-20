「ムーミン」小児がん経験者の子どもたちが描いたイラストをデザインした特別な商品を発売。タオルやお皿、文房具、レジャーシートなど日常を彩るラインナップ。

株式会社ライツ・アンド・ブランズ

日本国内における「ムーミン」のライセンスを管理する株式会社ライツ・アンド・ブランズ（本社：東京都港区 代表取締役社長：伊東久美子 以下、ライツ・アンド・ブランズ）は、小児がん経験者の子どもたちとその家族が描いた「ムーミン」のイラストがデザインされた商品の発売をお知らせします。

ラインナップは、タオル、レジャーシート、プレート、豆皿、クリアファイル、鉛筆と日常使いにぴったりのアイテムです。売上の一部は認定 特定非営利活動法人 シャイン・オン・キッズ(以下、シャイン・オン！キッズ)への寄付となります。商品は1月16日（金）より、ムーミン公式スポット、オンラインショップ等で発売中です。

ムーミン公式サイトhttps://www.moomin.co.jp/(https://www.moomin.co.jp/)

子どもたちの想いを形にする、特別なプロジェクト

シャイン・オン！キッズ 商品小児がんを経験した子どもたちとそのきょうだい

今回の取り組みは、子どもたちが描いた「ムーミン」キャラクターのイラストを商品に取り入れた初めてのプロジェクトです。小児がんを経験した子どもたちとそのきょうだいの計9名が、思い思いに描いたイラストを持ち寄り、アイディアを出し合いました。さらに、「ムーミン」商品の企画を手がける丸眞株式会社、株式会社山加商店、サンスター文具株式会社のデザイナーから、絵の配置や見せ方などプロの視点を学び、自分たちのイラストが商品になる過程も体験しました。「ムーミン」の世界に子どもたちの創造力とあたたかい想いが重なり、他にはないアイテムが誕生しました。

子どもたちの体験の様子

宿題の発表宿題の発表

子どもたちが事前に考えてきたアイデアや描いたイラストを一人ずつ発表する時間。自分の作品に込めた想いや工夫を言葉で伝え、みんなで共有しました。

デザイン会議デザイン会議

プロのデザイナーと一緒に、イラストをどの位置に配置するときれいに見えるか、色の組み合わせはどうするかを相談。子どもたちは「自分の絵が商品になる」過程を体験しながら、商品づくりの奥深さを学びました。

お披露目会お披露目会

完成した商品を初めて目にする瞬間、自分の描いたイラストが形になったことに驚きと喜びの声があがりました。「ここに自分の絵がある！」と指差す子どもたちの笑顔が会場いっぱいにあふれました。

参加した子どもたちからは、「商品ができあがるまでに、たくさんの人が関わっていることを知ることができた」という感想が。保護者の方からは、「子どもたちがここまでできるなんて、成長に驚きました」と温かなコメントが寄せられました。プロジェクトへの参加によって、アイデアが商品へと生まれ変わっていく道のりを体験し、関わった人たちへの感謝や学びが自然と芽生える場にもなりました。

シャイン・オン！キッズ 商品

ミニタオル（虹のうえで/お花のリース）ミニタオル（虹のうえで/お花のリース）

子どもたちの描いた虹の上で楽しそうに過ごす様子や、花々が並ぶリースの絵柄が楽しいミニタオル。自宅や学校、休日のおでかけにも。

価格：各770円（税込）

サイズ：約25×25cm

発売元：丸眞株式会社

※発売中

レジャーシート（青空ピクニック/小道を散歩）レジャーシート（青空ピクニック/小道を散歩）

ピクニックや遠足にぴったりのレジャーシート。2～3人で使いやすいサイズ感で、明るいブルーとグリーンのカラーが、外で過ごす時間をさらに楽しく演出します。

価格：各1,100円（税込）

サイズ：約H90×W120cm

発売元：丸眞株式会社

※発売中

豆皿（青空ピクニック/小道を散歩/お花のリース）豆皿（青空ピクニック/小道を散歩/お花のリース）

子どもたちの描いた「ムーミン」のイラストをデザインした豆皿3種類。あたたかみのある雰囲気が食卓にやさしい彩りを添えます。おやつや副菜を盛り付けるのにぴったりです。

価格：各990円（税込）

サイズ：直径約9cm

発売元：株式会社山加商店

※発売中

ユニバーサルプレート（虹のうえで）ユニバーサルプレート（虹のうえで）

虹の上で楽しそうに過ごす「ムーミン」たちを描いたイラストを大きくあしらったプレートです。ワンプレートごはんやパスタ、デザートなど幅広く使える大きさで、子どもたちの絵がテーブルに明るい雰囲気をプラスします。

価格：2,310円（税込）

サイズ：直径約19.5cm

発売元：株式会社山加商店

※発売中

クリアファイルセット

プリントや書類の整理に便利なクリアファイルの2枚セット。それぞれ裏表で別のデザインを楽しめます。学校やオフィス、自宅でも使いやすいアイテムです。

価格：660円（税込）

サイズ：A4

発売元：サンスター文具株式会社

※発売中

鉛筆6本組

子どもたちが描いた「ムーミン」のイラストをあしらった鉛筆6本セット。学校での学習やお家でのお絵描きなど、毎日のシーンで使いやすいデザインです。

価格：792円（税込）

発売元：サンスター文具株式会社

※発売中

シャイン・オン！キッズ 商品がご購入いただけるお店

ムーミン公式スポットやオンラインショップで商品をご購入いただけます。

※店舗により販売する商品や取り扱い時期が異なります。※店舗により一部取り扱いのない商品がございます。

ムーミンショップ[表1: https://prtimes.jp/data/corp/51871/table/71_1_14432ee2e61c19ef1fcc2db2c51a3ff6.jpg?v=202601200321 ]ムーミンショップ カジュアルエディション[表2: https://prtimes.jp/data/corp/51871/table/71_2_d01fd07f0353598bc4bde04401640ecb.jpg?v=202601200321 ]ムーミンカフェ 軽井沢

長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 軽井沢・プリンスショッピングプラザ(W01・02区画)

ムーミンカフェ フローラルバレー

東京都渋谷区神宮前3-5-1 神宮前351ビル（1階）

ムーミンカフェ スタンド[表3: https://prtimes.jp/data/corp/51871/table/71_3_48803b5fd8f3f52241f9d2ad363e31f8.jpg?v=202601200321 ]

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/51871/table/71_4_27f28fbf6f994fc00f03f0d5ff1545f5.jpg?v=202601200321 ]

ムーミンスポット一覧ページ https://www.moomin.co.jp/about/moomin-spots

下記オンラインショップでもご購入いただけます。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/51871/table/71_5_28203488687c2363e5a7c5e1fed3ce54.jpg?v=202601200321 ]

ムーミン公式サイト・公式SNS

「ムーミン」公式サイト https://www.moomin.co.jp/

「ムーミン」公式Instagram https://www.instagram.com/moominofficial_jp/

「ムーミン」公式Facebook https://www.facebook.com/moominjp/

「ムーミン」公式Threads https://www.threads.com/@moominofficial_jp

ムーミン「ムーミン」とは

「ムーミン」は、作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによって生みだされました。ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、1945年に出版された小説『小さなトロールと大きな洪水』から始まり、60か国以上の国々で翻訳出版されています。原作である小説、コミックス、絵本をもとにしたグッズやスポット、アニメーションなどは、本国フィンランドだけではなく、日本をはじめとする多くの国の人々に愛されています。

トーベ・ヤンソン「トーベ・ヤンソン」とは

ムーミンの作者であるトーベ・ヤンソンは、1914年、彫刻家と商業画家の娘としてフィンランドの首都ヘルシンキに誕生しました。幼い頃から才能を発揮し、画家、イラストレーターとしても活躍。1945年に小説『小さなトロールと大きな洪水』を発表し、ムーミンをこの世に送り出しました。2001年に世を去るまで、精力的に創作活動を続け、ムーミン以外の小説、フレスコ画など、ジャンルにとらわれない多くの作品を残しています。

株式会社ライツ・アンド・ブランズ

日本国内における「ムーミン」のライセンス一括管理（翻訳出版権、テーマパーク、舞台芸術を除く）、およびテレビアニメ「ムーミン谷のなかまたち」の映像配給を事業内容としています。

https://www.rightsandbrands.co.jp/