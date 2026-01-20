¡Ú¹â±ß»û¤Îµ²±¤òÌ¤Íè¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤Ø¡ÛÁ¬ÅòÀ×ÃÏ¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖNatural Pilates ¹â±ß»û¡×¤¬¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó
¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¾ÂôÊþ¼ù¡Ë¤Ï¡¢¥µー¥¥Ã¥È·¿¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª ¡ÖNatural Pilates¡Ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡Ë¹â±ß»û¡×¤ò¡¢ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¡¦¹â±ß»û¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¡¢¸½ºß¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹ÊÞÌ¾¡§Natural Pilates ¹â±ß»û
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¹â±ß»ûÆî4-29-2¡¡¥ß¥ä¥·¥¿¥Ó¥ë1³¬
HP¡§https://wellnessclub.jp/naturalpilates/koenji/
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=8BhmhmcBaUI ]
¢£ ¹â±ß»û¤ÎÎò»Ë¤È¡¢¸½Âå¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤¬¸òº¹¤¹¤ë¾ì½ê
Natural Pilates ¹â±ß»û¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2009Ç¯¤ËÊÄ¶È¤·¤¿Á¬Åò¡ÖµÜ²¼Åò¡×À×ÃÏ¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤ÆÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢¹â±ß»ûÌ¾Êª¡¦°¤ÇÈÍÙ¤ê¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Á¥Ã¥×¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÉ²è¤¬º£¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÊÉ²è¤ò¤¢¤¨¤Æ»Ä¤·¡¢¹â±ß»û¤ÎÎò»Ë¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤È¿ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë¶õ´Ö¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á¬Åò»þÂå¤ÎÊÉ²è¤ò»Ä¤·¡¢¸½Âå¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¶õ´Ö¤È¤·¤ÆºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿¡ØNatural Pilates ¹â±ß»û¡Ù
¤«¤Ä¤ÆÃÏ°è¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢Á¬Åò¡ØµÜ²¼Åò¡Ù»þÂå¤ÎÊÉ²è
¢£ ½é¿´¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»Ï¤á¤é¤ì¤ë¡¢¥Þ¥ó¥Äー¥Þ¥ó¥µ¥Ýー¥È
¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤«¤é¥Þ¥ó¥Äー¥Þ¥ó¤Ç¥Õ¥©ー¥à¤äÆ°¤¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é±¿Æ°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥·¥ó¤Î»È¤¤Êý¤ä»ÑÀª¡¢¸ÆµÛ¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤ä±¿Æ°¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ëÊý¤Ç¤â¡¢°Â¿´¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ½÷À¡¦ÃËÀÌä¤ï¤ºÄÌ¤¨¤ë¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª
½÷ÀÀìÍÑ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½÷À¡¦ÃËÀÌä¤ï¤ºÄÌ¤¨¤ë¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£Ç¯Îð¤â10ºÐ¤«¤é¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Þ¤Ç¤ÈÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ä»ÑÀª²þÁ±¡¢±¿Æ°½¬´·¤ÎÄêÃå¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¤´²ÈÂ²¤ÇÄÌ¤ï¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¡¢3¤Ä¤Î¥×¥í¥°¥é¥à
ÌÜÅª¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦°ú¤Äù¤á¤ë¡§¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤òÀ°¤¨¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¿ÈÂÎ¤Ø
¡¦¤È¤È¤Î¤¨¤ë¡§»ÑÀª¤ä²ÄÆ°°è¤òÀ°¤¨¡¢Èè¤ì¤Ë¤¯¤¤¿ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È
¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡§¶¥µ»¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤ä¥±¥¬Í½ËÉ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¿ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê
¢£ Í½ÌóÉÔÍ×¡¦24»þ´Ö¥ªー¥×¥ó¤Ç¡¢ÄÌ¤¨¤Ê¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤Ê¤¤
ËÜ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡¢Í½ÌóÉÔÍ×¡¦24»þ´Ö¥ªー¥×¥ó¡£¹Ô¤¤¿¤¤»þ´Ö¤Ë¡ÖÍ½Ìó¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¯¡¢»×¤¤Î©¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ë»¤·¤¤Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯±¿Æ°¤ò½¬´·²½¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ç¤¹¡£
°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÌÜÅª¤äÂÎ¤Î¾õÂÖ¤òÃúÇ«¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¡£ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¥×¥í¥°¥é¥àÀß·×
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¹ç¤¤¤È³«Êü´¶¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¡£¿´¤È¿ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë¡ØNatural Pilates ¹â±ß»û¡Ù¤Î¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ´Ñ
¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤¬¥Þ¥ó¥Äー¥Þ¥ó¤ÇÆ°¤¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£½é¿´¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤á¤ë¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹
¢£ ·î²ñÈñ¤È¥ªー¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Natural Pilates ¹â±ß»û¤Ç¤Ï¡¢·î³Û8,580±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤«¤éÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥×¥é¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¤¤ÊüÂê¥×¥é¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Þ¥ó¥Äー¥Þ¥ó¥µ¥Ýー¥È¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥×¥é¥ó¤â¤¢¤ê¡¢ÌÜÅª¤äÉÑÅÙ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ëÎÁ¶âÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¼Â»ÜÃæ¤Î¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é(https://wellnessclub.jp/naturalpilates/koenji/)
¢§²ñ¼Ò¾ðÊó
¾¦¹æ¡§¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶³Â³ÌÄ®2-2-1¡¡¥¨¥à¥×¥ì¥¤¥¹ÆüËÜ¶¶
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¤ª¤è¤Ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î±¿±Ä
ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ À¾ÂôÊþ¼ù
Website¡§https://wellnessclub.jp/