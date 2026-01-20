「よしもとカレー」と「アウトドアスパイス ほりにし」がコンビとなってデビュー！『よしもとカレー×アウトドアスパイスほりにし 中辛』1月21日（水）新発売！

吉本興業株式会社

吉本興業東京本部の社員食堂で人気NO.1メニュー「よしもとカレー」と、アウトドアファンを中心に絶大な支持を誇る万能調味料「アウトドアスパイス ほりにし」がコラボレーションしたレトルトカレーが発売されます。

「よしもとカレー」は、2021年11月にレトルト食品として商品化し、販売がスタート。吉本興業が取り組む地域創生の一環として、全国各地の魅力ある食材と「よしもとカレー」がコラボレーションした商品（現在、18種）も発売しています。

本商品は、「よしもとカレー」の特長である、スパイスの風味と野菜をじっくり煮込んで引き出した自然な甘み、後を引くコクのある味わいをベースに、「ほりにし」の旨みと香りを加えることで、より一層やみつきになる風味に仕上げました。

レトルトカレーならではの手軽さはそのままに、体の内側からスタミナと活力を感じていただける一品です。

▼商品概要

『よしもとカレー×アウトドアスパイスほりにし 中辛』

【発売日】2026年1月21日（水）

【内容量】180g

【価格】600円（税抜き）

【販売元】株式会社ミモナ

【販売場所】

アウトドアショップ「Orange」 各店舗

アウトドアショップ「Orange」 公式オンラインショップ（https://shop-orange.info/）

よしもとエンタメショップ

新宿店（ルミネtheよしもと内）

難波店（なんばグランド花月ビル内）

大阪国際空港店 など

Cheeky’s store (https://onl.tw/Ty4t17c）

▼「アウトドアスパイス ほりにし」について

「アウトドアスパイス ほりにし」は、“これ1本で、味が決まる!” と評判の万能スパイス。

和歌山県の「アウトドアショップ Orange」で20種以上のスパイス・調味料を独自配合。

肉、魚、野菜など、どんな食材にも合う、まさに“魔法のような1本”として、アウトドア界隈から火がつき、今や家庭料理の必需品に。ひとふりで、料理に奥行きと旨みをプラスしてくれます。

▼よしもとカレー

吉本興業東京本部にある「Munch Lunch（マンチ ランチ）」は、社員や芸人さんらで賑わう社員食堂。

そのメニューの中で人気が高いのが「よしもとカレー」です。

甘さから入り、スパイスの刺激が心地よく押し寄せ、野菜をじっくり煮込んで引き出した自然の甘みにあふれた味わいのカレーです。

「あの味を自宅でも食べることができたら」。

2021年、芸人さんや社員から届いたそんな声のもと、レトルト食品化が決定。試行錯誤を重ねる中で、こだわったのが、吉本興業の原点である大阪。

日本のたまねぎ栽培の発祥地である大阪・泉州（せんしゅう）地域で生産された「泉州たまねぎ」は水分が多く甘みがあり、肉厚で柔らかいのが特徴で、この、たまねぎを使うことにより、スパイシーでありながら、コクとまろやかさを引き出した「よしもとカレー」が完成しました。

よしもとカレーが個数限定で発売されたのが2021年11月23日の勤労感謝の日となります。翌2022年も働く人への感謝込めて、11月23日に発売したことにちなみ、一般財団法人日本記念日協会に、11月23日を「よしもとカレーの日」として登録しています。

▼よしもとカレーで地域起こし

よしもとカレーは、地域創生の取り組みとして、全国各地の魅力ある食材とのコラボ商品を発売しており、今後もカレーとマッチする全国の知られざる食材を発掘し、47都道府県すべての食材とのコラボを目指していきます。

※地域とのコラボレーション商品

第15弾：沖縄県名護市の「アグー豚」を使用した「復活のアグー豚編」

第16弾：北海道小清水町の「じゃがいも（男爵・北旺・メークイン）」を使用した「北海道こしみず 三種のじゃがいも編」

第17弾：大阪府泉州の「水なす」を使用した「大阪泉州 水なす編」

第18弾：静岡県浜松市の「三方原馬鈴薯」と「浜名湖もちぶた」を使用した「はままつ三方原馬鈴薯と浜名湖もちぶたのモツ編」