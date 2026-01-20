にじさんじ「Standard Goods Vol.7」を2026年2月3日(火)12時から販売開始！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「Standard Goods Vol.7」を2026年2月3日(火)12時から販売開始いたします。

2026年2月3日(火)12時から「Standard Goods Vol.7」の販売を開始！

新ビジュアルを使用したグッズシリーズ「Standard Goods」より、Vol.7にはにじさんじライバーの一橋綾人、五木左京、十河ののは、夜牛詩乃、蝸堂みかる、猫屋敷美紅、皇れお、篠宮ゆの、城瀬いすみ、花籠つばさ の10名が登場！

グッズラインナップは「アクリルスタンド」「ランダムチェキ風カード」の2種類。

「Standard Goods Vol.7」は、2026年2月3日(火)12時から、にじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp)にて販売を開始いたします。

「Standard Goods」特集はこちら！

https://shop.nijisanji.jp/TAG_617

「Standard Goods Vol.7」グッズ紹介

■アクリルスタンド

・価格：各2,200円(税込)

・種類：全10種

・サイズ(約)

本体：W150mm×H200mm以内

※ライバーによってサイズが異なります。

台座：80mm角

・素材：アクリル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ランダムチェキ風カード Aグループ

・価格：350円(税込)

・種類：全6種ランダム

・サイズ(約)：W54mm×H86mm

・素材：紙

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

■ランダムチェキ風カード Bグループ

・価格：350円(税込)

・種類：全4種ランダム

・サイズ(約)：W54mm×H86mm

・素材：紙

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

「Standard Goods Vol.7」販売概要

・販売開始日時：2026年2月3日(火)12時～

・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア

・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_717

・発送予定：2026年2月上旬以降

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。

「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。

※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。

また、新たな情報に関しては下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

また、池袋PACKSにて開催の『にじさんじ 8th Anniversary store in 池袋』でも販売を予定しております。

『にじさんじ 8th Anniversary store in 池袋』の最新情報は『にじさんじ 8th Anniversary store in 池袋』特設ページ(https://ikebukuro-packs.com/shop/title_item/nijisanji_8th/)またはストア公式Xアカウント(https://x.com/NIJI_popupstore)にてお知らせいたします。

■「にじさんじ8th Anniversary」特設サイトはこちら！

https://lp.shop.nijisanji.jp/nijisanji_8th_Anniversary/

にじさんじ8周年記念キャンペーン開催決定！

日頃のご愛顧に感謝するとともに、にじさんじ8周年を記念して2026年2月3日(火)12時から「にじさんじオフィシャルストア」にて、送料負担キャンペーンを開催いたします。

詳細はにじさんじ８周年記念キャンペーン特設サイト(https://lp.shop.nijisanji.jp/nijisanji_8th_Anniversary/)をご確認ください。

■送料負担キャンペーン概要

期間中、10,000円(税込)以上お買い上げで配送料をにじストアが負担！

※「誕生日グッズ&ボイス」全種は送料キャンペーンの対象外となりますのでご注意ください。

※「出荷日ごとに分けて配送」を選択した場合、配送1回分にのみ適用されます。

■キャンペーン期間

2026年2月3日(火)12:00～2026年2月8日(日)23:59

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 広報担当

Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸