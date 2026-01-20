新潟の発酵文化を学ぶ体験型イベントを銀座で開催します！
東京都中央区銀座にある「銀座・新潟情報館 THE NIIGATA」では、新潟の“人”にスポットを当てたシリーズイベント「THE NIIGATA：Meet the People」を展開しています。
このたび、シリーズの一環として、新潟の味噌蔵を講師に迎えた体験型イベント「新潟の味噌蔵とつくる、わたしの手前味噌 ／ THE NIIGATA: Meet the People Vol.25」 を開催します。
本イベントは、THE NIIGATAのシリーズ企画「Meet the People」の一環として実施するもので、“新潟の発酵文化を支えるヒト”に焦点を当て、味噌づくり体験を通じて、新潟の暮らしや食文化の奥深さを体感していただくワークショップです。
発酵文化のリアルを学び、育てる体験を新潟の味噌蔵が直接伝える「発酵文化のリアル」
講師には、新潟県内で代々味噌づくりを行ってきた味噌蔵の蔵元が登壇。
味噌の製法や歴史だけでなく、
・ なぜこの土地でこの味噌が生まれたのか
・ 発酵が暮らしの中で果たしてきた役割
といった、生産者本人だからこそ語れるストーリーを共有します。
つくって終わりではない「育てる体験」
参加者は味噌を実際に仕込み、自宅に持ち帰って発酵を続けます。
イベント当日だけでなく、数か月にわたって味噌の変化を楽しめる、“時間を含めた体験価値”が特徴です。
味噌を味わい、暮らしにつなげる試食体験
イベント当日は、蔵元おすすめの味噌を使った試食も実施予定。
味噌を使った軽食など、家庭でも再現しやすい形で提供し、味噌の使い方・味わい方を具体的に紹介します。
講師プロフィール
糀屋団四郎
藤井 寛（ふじい ひろし）氏
昭和7年創業、新潟県新潟市南区の「糀屋団四郎(https://www.dansirou.com/)」代表。
東京農業大学醸造学科を卒業後、長野、大分と2か所の味噌屋で修行。
現在は、妻・康代と2人で糀屋団四郎四代目として新たな商品作りや、より美味しい味噌を追求している。
開催概要
イベント名：
新潟の味噌蔵とつくる、わたしの手前味噌 ／ THE NIIGATA: Meet the People Vol.25
開催日：2026年2月22日（日） 13:00～15:00（予定） 12:30受付開始
会場：銀座・新潟情報館 THE NIIGATA 3F イベントスペース（東京都中央区銀座5-6-7）
内容：新潟の発酵文化・味噌蔵トーク／味噌づくり体験（仕込み）／味噌を使った試食 など
定員：20組
対象：食・発酵文化に関心のある方、ファミリー層 ほか
参加費：キット１つあたり3,500円
参加申込：参加を希望される方は下記申込フォームにご入力ください。
▶https://forms.gle/578xB6UV69PhiPMX7
※抽選の上で決定となりますのであらかじめご了承ください。
抽選の結果は、2月13日（金）までに応募いただきました方にメールにてお送りいたします。
応募締切：2026年2月8日（日）（予定）
※内容は一部変更となる場合があります。