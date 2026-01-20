新潟の発酵文化を学ぶ体験型イベントを銀座で開催します！

公益財団法人にいがた産業創造機構

東京都中央区銀座にある「銀座・新潟情報館 THE NIIGATA」では、新潟の“人”にスポットを当てたシリーズイベント「THE NIIGATA：Meet the People」を展開しています。

このたび、シリーズの一環として、新潟の味噌蔵を講師に迎えた体験型イベント「新潟の味噌蔵とつくる、わたしの手前味噌 ／ THE NIIGATA: Meet the People Vol.25」 を開催します。

本イベントは、THE NIIGATAのシリーズ企画「Meet the People」の一環として実施するもので、“新潟の発酵文化を支えるヒト”に焦点を当て、味噌づくり体験を通じて、新潟の暮らしや食文化の奥深さを体感していただくワークショップです。

発酵文化のリアルを学び、育てる体験を

新潟の味噌蔵が直接伝える「発酵文化のリアル」

講師には、新潟県内で代々味噌づくりを行ってきた味噌蔵の蔵元が登壇。

味噌の製法や歴史だけでなく、

・ なぜこの土地でこの味噌が生まれたのか

・ 発酵が暮らしの中で果たしてきた役割

といった、生産者本人だからこそ語れるストーリーを共有します。

つくって終わりではない「育てる体験」

参加者は味噌を実際に仕込み、自宅に持ち帰って発酵を続けます。

イベント当日だけでなく、数か月にわたって味噌の変化を楽しめる、“時間を含めた体験価値”が特徴です。

味噌を味わい、暮らしにつなげる試食体験

イベント当日は、蔵元おすすめの味噌を使った試食も実施予定。

味噌を使った軽食など、家庭でも再現しやすい形で提供し、味噌の使い方・味わい方を具体的に紹介します。

講師プロフィール

糀屋団四郎

藤井 寛（ふじい ひろし）氏

昭和7年創業、新潟県新潟市南区の「糀屋団四郎(https://www.dansirou.com/)」代表。

東京農業大学醸造学科を卒業後、長野、大分と2か所の味噌屋で修行。

現在は、妻・康代と2人で糀屋団四郎四代目として新たな商品作りや、より美味しい味噌を追求している。

開催概要

イベント名：

新潟の味噌蔵とつくる、わたしの手前味噌 ／ THE NIIGATA: Meet the People Vol.25

開催日：2026年2月22日（日） 13:00～15:00（予定） 12:30受付開始

会場：銀座・新潟情報館 THE NIIGATA 3F イベントスペース（東京都中央区銀座5-6-7）

内容：新潟の発酵文化・味噌蔵トーク／味噌づくり体験（仕込み）／味噌を使った試食 など

定員：20組

対象：食・発酵文化に関心のある方、ファミリー層 ほか

参加費：キット１つあたり3,500円

参加申込：参加を希望される方は下記申込フォームにご入力ください。

▶https://forms.gle/578xB6UV69PhiPMX7

※抽選の上で決定となりますのであらかじめご了承ください。

抽選の結果は、2月13日（金）までに応募いただきました方にメールにてお送りいたします。

応募締切：2026年2月8日（日）（予定）

※内容は一部変更となる場合があります。