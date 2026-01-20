日本初、肌でとろけるように溶け込む、薬用美白有効成分配合のバーム状UV下地を新発売 薄膜ヴェールをまとったような、大人の透明シフォン肌へ。

新日本製薬 株式会社

新日本製薬 株式会社（本社：福岡市、代表取締役社長CEO：後藤孝洋）は、スキンケアブランド『パーフェクトワン』から、高密着バームで美白※1ケアと紫外線対策を叶える、日本初※2のバーム状薬用美白※1UV下地「パーフェクトワン 薬用SPホワイトニングUVバーム」を2026年2月15日（日）に新発売いたします。

パーフェクトワン 薬用SPホワイトニングUVバーム（13g レフィル／税込 4,180円、ケース／税込1,100円）

【新商品のポイント】

１. 日本初！美白＋UVを1つで叶える、バーム状の薬用多機能化粧下地

２. うるさらバーム処方により、季節を問わず、1年中心地よく使える使用感を実現

３. クリアキープパウダーと３つの成分を配合し、くすみ対策

- 高密着バームで美白ケアと紫外線対策を叶えるバーム状薬用美白UV下地

「パーフェクトワン 薬用SPホワイトニングUVバーム」は、とろけるようなバームが肌に密着し、美白※1ケアとSPF50⁺ PA++++の紫外線カットを同時に叶える多機能UV下地です。美白有効成分のトラネキサム酸や、肌荒れを防ぐ独自原料のカンゾウフラボノイド※3などを配合し、日中の紫外線ダメージを防ぎながら肌を守ります。さらに、肌に乗せた瞬間にクリームのようにしっとりと馴染む「うるさらバーム処方」で、肌の凹凸をなめらかに整えながらファンデーションのノリと持ちを強化。その他にも、これ1つで7役（美容液、クリーム、化粧下地、日焼け止め、ハイライト、カラーコントロール、フェイスパウダー）の機能を持ち、忙しい朝でも瞬時にトーンアップし、透明感あふれる肌※4へ導きます。紫外線や肌の乾燥が気になる方、メイク時間を短縮しながら本格的な美白※1ケアを取り入れたい方におすすめの商品です。

- 開発背景

『パーフェクトワン』は、シンプルなお手入れで肌本来の美しさを引き出すシンプルスキンケアブランドとして、オールインワン美容液ジェルシリーズをはじめとした多機能でシンプルなアイテムを展開しています。今回新発売する「パーフェクトワン 薬用SPホワイトニングUVバーム」は、近年高まる紫外線対策への意識と、「日焼け止め特有の乾燥やキシキシ感が苦手」「手軽に美白ケアもしたい」というお客さまの声にお応えし開発いたしました。バームならではの保湿力と密着力、そして１年中心地よくご使用いただけるさらさら感で、紫外線と乾燥の両方から肌を守ります。当社は今後も、パーパスである『美と健康の「新しい」で、笑顔あふれる毎日をつくる。』のもと、お客さまに幸せや感動に満ちた笑顔あふれる毎日を過ごしていただくための商品を開発してまいります。

- 商品特長

日本初！美白＋UVを1つで叶える、バーム状の薬用多機能化粧下地

美白有効成分のトラネキサム酸で、シミ・ソバカスを予防。肌荒れを防ぐ独自原料のカンゾウフラボノイド※3を含有し、さらに、SPF50⁺ PA++++と直接肌に触れず肌に優しいカプセル化紫外線吸収剤のUV膜で、紫外線から肌を保護します。

べたつかず１年中心地よい、うるさらバーム処方を採用

うるさらバーム処方で、植物オイルとワックスの膜が美容成分を閉じ込め、余分な水分は揮発させ、塗布後はさらさらとした仕上がりと保湿感を両立します。

・夏：皮脂固定化パウダー※5が、皮脂を吸着し固定化することで、汗による化粧崩れを防ぎ、セラミドポリマー※6が肌をひきしめてハリを与えることで化粧の密着を高めてヨレを防止します。

・冬：スクワラン内包パウダー※7が皮脂を吸着し、天然オイルが肌を保湿することで乾燥を防ぎ、しっとりと滑らかな肌へ導きます。

クリアキープパウダーと３つの成分を配合し、くすみ対策

皮脂によるくすみを、無色透明な結晶から作られた皮脂を吸っても変色しない「クリアキープパウダー※8」がブロック。乾燥によるくすみには、チンピエキス※3、タイムエキス※3、イノシット※3が働きかけ、透明感※9肌へ導きます。

※1 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ。 ※2 TPCマーケティングリサーチ調べ(2025年11月時点) ※3 湿潤剤 ※4 メイクアップ効果による ※5 セリサイト（基剤） ※6 グリセリル-N-(2-メタクリロイルオキシエチル)カルバメート・メタクリル酸ステアリル共重合体（湿潤剤） ※7 シュガースクワラン、無水ケイ酸（基剤） ※8 合成金雲母、メチルハイドロジェンポリシロキサン（基剤） ※9 潤いを与えることによる

- 商品概要

商品名

パーフェクトワン 薬用SPホワイトニングUVバーム

分類

医薬部外品

使用方法

パフでバームを２回取り、半顔に滑らせるように塗り広げます。もう半分も同様に塗り広げ、気になる部分があれば、トントンと重ね付けしてください。

容量・価格

13g レフィル／税抜3,800円（10％税込 4,180円）、ケース／税抜1,000円（10％税込 1,100円）

お求め方法

パーフェクトワン公式オンラインショップ／お電話でのご注文／パーフェクトワン取扱店（一部）

- パーフェクトワンについて

多様化する女性の生き方に寄り添うスキンケアブランドとして2006年に誕生した『パーフェクトワン』は、ブランドメッセージ「シンプルケアこそ、肌本来の美しさへ」を掲げています。主力商品のオールインワン美容液ジェルシリーズは、オールインワン市場において9年連続国内売上No.1※1、累計販売実績8,888万個※2を突破しています。

※1 パーフェクトワンフォーカスシリーズ含む：富士経済「化粧品マーケティング要覧2017～2025」（モイスチャー部門およびオールインワン部門／メーカー、ブランドシェア2016～2024年実績）

※2 パーフェクトワン オールインワン美容液ジェルシリーズ累計販売実績2006年5月～2025年11月（ラフィネ パーフェクトワンシリーズ、パーフェクトワンフォーカスシリーズ含む）

【会社概要】

会社名：新日本製薬 株式会社

所在地：福岡県福岡市中央区大手門1丁目4-7

代表者：代表取締役社長CEO 後藤 孝洋

設 立：1992年3月

事業内容：化粧品、健康食品、医薬品の企画及び通信販売・卸販売

U R L： https://corporate.shinnihonseiyaku.co.jp/

【パーフェクトワン公式SNSアカウント】

LINE：https://lin.ee/a26yuL7

Instagram：https://www.instagram.com/perfectone_info/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/PERFECTONE_JP