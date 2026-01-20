ºÇ¹â¤Î¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦2¿ÍÁÈ¤òÉÁ¤¯¡È¥Ð¥Ç¥£¡¦¥àー¥Óー¡È¤òÆÃ½¸¥Ð¥Ç¥£¡¦¥àー¥Óー¥º～ºÇ¹â¤ÎÁêËÀ～
ÆüËÜÍ£°ì¤ÎÍÎ²èÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë ¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¡ÊAXN³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÌîÅçÎ¼»Ê¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬ÍÍ¡¹¤Êº¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ÄË²÷¥Ð¥Ç¥£¡¦¥àー¥Óー¥º¤òÆÃ½¸¡ªCS¥Ùー¥·¥Ã¥¯½éÊüÁ÷¤ÇÁ÷¤ë¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¡õ¥Þー¥Æ¥£¥ó¡¦¥íー¥ì¥ó¥¹¼ç±é¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È·º»ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥êー¥ºÂè£´ÃÆ¡Ø¥Ð¥Ã¥É¥Üー¥¤¥º RIDE OR DIE¡Ù¡¢¼ÂÏÃ¤ò´ð¤Ë¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ËÉÁ¤¯¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Ø¥é¥ó¥µ¥à¡¡Èó¸ø¼°ºîÀï¡Ù¤Ê¤É¡¢Á´6ºîÉÊ¤ò1·î31Æü(ÅÚ)¤ËÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ø¥Ð¥Ã¥É¥Üー¥¤¥º RIDE OR DIE¡ÙCS¥Ùー¥·¥Ã¥¯½éÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤Æ±Ç²è¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬ÃêÁª¤Ç·×6Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ç¥£¡¦¥àー¥Óー¥º～ºÇ¹â¤ÎÁêËÀ～
¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢µ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤â¡¢·ë¶É¤¤¤Ä¤âÎÙ¤Ë¤Ï¤ªÁ°¤¬¤¤¤ë¡ªºÇ¹â¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬ÍÍ¡¹¤Êº¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ÄË²÷¥Ð¥Ç¥£¡¦¥àー¥Óー¥º¤òÆÃ½¸¡£
¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Ï¤ß½Ð¤·¥³¥ó¥Ó¤ÎË½Áö¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¡õ¥Þー¥Æ¥£¥ó¡¦¥íー¥ì¥ó¥¹¼ç±é¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È·º»ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥êー¥ºÂè£´ÃÆ¡Ø¥Ð¥Ã¥É¥Üー¥¤¥º RIDE OR DIE¡Ù¡¢¥Ç¥ó¥¼¥ë¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó±é¤¸¤ë¡¢»ö¸Î¤ÇÁ´¿ÈËãáã¤È¤Ê¤Ã¤¿Å·ºÍ²Ê³ØÁÜºº´±¤È¥¢¥ó¥¸¥§¥êー¥Ê¡¦¥¸¥ç¥êー±é¤¸¤ë½÷À·Ù´±¤Î°Û¿§¥Ð¥Ç¥£¤¬¡¢ÎÄ´ñ»¦¿Í»ö·ï¤ËÄ©¤à¥µ¥¤¥³¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Ø¥Üー¥ó¡¦¥³¥ì¥¯¥¿ー¡Ù¡¢´Ú¹ñ¤Î³°¸ò´±¤È¥¿¥¯¥·ー±¿Å¾¼ê¤¬ÆâÀï²¼¤ÎÃæÅì¤Ç³èÌö¡ª¼ÂÏÃ¤ò´ð¤Ë¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ËÉÁ¤¯¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Ø¥é¥ó¥µ¥à¡¡Èó¸ø¼°ºîÀï¡Ù¡¢¥¸¥ã¥Ã¥ー¡¦¥Á¥§¥ó¤¬ÊÆ¥³¥á¥Ç¥£³¦¤Î¥¹¥¿ー¡¢¥ªー¥¦¥§¥ó¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤ò¶¦±é¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿ÄË²÷¥«¥ó¥ÕーÀ¾Éô·à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥á¥Ç¥£¡Ø¥·¥ã¥ó¥Ï¥¤¡¦¥Ìー¥ó¡Ù¡¢¡Ø¥·¥ã¥ó¥Ï¥¤¡¦¥Ê¥¤¥È¡Ù¡¢Ç®·ì¸¡»ö¤Èº¾µ½»Õ¤ÎÆÌ±ú¥³¥ó¥Ó¤¬Éü½²¤ËÄ©¤à¡ª¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥ß¥ó¡õ¥«¥ó¡¦¥É¥ó¥¦¥©¥ó¶¥±é¤ÎÄË²÷¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Ø²ÚÎï¤Ê¤ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¡Ù¤Î6ºîÉÊ¤ò1·î31Æü(ÅÚ)¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ð¥Ã¥É¥Üー¥¤¥º RIDE OR DIE¡ÙCS¥Ùー¥·¥Ã¥¯½éÊüÁ÷µÇ°¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
1/31(ÅÚ)¤Ë¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Ï¤ß½Ð¤·¥³¥ó¥Ó¤ÎË½Áö¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª
Âç¥Ò¥Ã¥È·º»ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥êー¥ºÂè4ÃÆ¡Ø¥Ð¥Ã¥É¥Üー¥¤¥º RIDE OR DIE¡Ù¤òCS¥Ùー¥·¥Ã¥¯½éÊüÁ÷¡ª
¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢±Ç²è¡Ø¥Ð¥Ã¥É¥Üー¥¤¥º RIDE OR DIE¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬ÃêÁª¤Ç·×6Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡ª
¢£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¾ÞÉÊ
¡Ö¥Ð¥Ã¥É¥Üー¥¤¥º RIDE OR DIE ¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈ¾ÂµT¥·¥ã¥Ä¡ÊL¥µ¥¤¥º¡Ë¡Ä3Ì¾ÍÍ
¡Ö¥Ð¥Ã¥É¥Üー¥¤¥º RIDE OR DIE ¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥Ã¥×¥½¥±¥Ã¥È¡Ä 3Ì¾ÍÍ
¢£±þÊç´ü´Ö
2026Ç¯1·î20Æü(²Ð)～2026Ç¯2·î8Æü(Æü)23¡§59
¡ÔÊüÁ÷ºîÉÊ¾ðÊó¡Õ
¡ü¡Ø¥Ð¥Ã¥É¥Üー¥¤¥º RIDE OR DIE¡Ù¡úCS¥Ùー¥·¥Ã¥¯½éÊüÁ÷
ÊüÁ÷Æü¡§1·î31Æü(ÅÚ)21¡§00～¤Û¤«
[PG12]¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Ï¤ß½Ð¤·¥³¥ó¥Ó¤ÎË½Áö¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª
Âç¥Ò¥Ã¥È·º»ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥êー¥ºÂè£´ÃÆ
¡ã´ÆÆÄ¡ä¥¢¥Ç¥£¥ë¡¦¥¨¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ó¡¢¥Ó¥é¥ë¡¦¥Õ¥¡¥éー
¡ã½Ð±é¡ä¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¡¢¥Þー¥Æ¥£¥ó¡¦¥íー¥ì¥ó¥¹¡¢¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¡¦¥Ï¥¸¥§¥ó¥º¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Àー¡¦¥ë¥É¥¦¥£¥°¡¢¥¸¥çー¡¦¥Ñ¥ó¥È¥ê¥¢ー¥Î¤Û¤«
¡ã²òÀâ¡ä¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤È¥Þー¥Æ¥£¥ó¡¦¥íー¥ì¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤Ç¤Ï¤ß½Ð¤··º»ö¥³¥ó¥Ó¤òÇ®±é¡£ÄêÈÖ¤Î½Æ·âÀï¤ä¥«ー¥Á¥§¥¤¥¹¡¢¤µ¤é¤ËÄÆÍî¤¹¤ë¥Ø¥ê¤ÎÃæ¤Ç¤Î³ÊÆ®¤¬Ç÷ÎÏËþÅÀ¡£ÇÐÍ¥¤Ë¥«¥á¥é¤òÁõÃå¤·¤¿¼ç´Ñ±ÇÁü¤âÎ×¾ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¡£
¡ü¡Ø¥é¥ó¥µ¥à¡¡Èó¸ø¼°ºîÀï¡Ù¡úCS¥Ùー¥·¥Ã¥¯½éÊüÁ÷
ÊüÁ÷Æü¡§1·î31Æü(ÅÚ)18:30～
´Ú¹ñ¤Î³°¸ò´±¤È¥¿¥¯¥·ー±¿Å¾¼ê¤¬ÆâÀï²¼¤ÎÃæÅì¤Ç³èÌö¡ª
¼ÂÏÃ¤ò´ð¤Ë¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ËÉÁ¤¯¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹
¡ã´ÆÆÄ¡ä¥¥à¡¦¥½¥ó¥Õ¥ó
¡ã½Ð±é¡ä¥Ï¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¡¢¥Á¥å¡¦¥¸¥Õ¥ó¡¢¥¤¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥°¥¯¡¢¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¤Û¤«
¡ã²òÀâ¡ä¡Ø¿À¤È¶¦¤Ë¡Ù¥·¥êー¥º¤ÇÈ´·²¤ÎÁêÀ¤ò¸«¤»¤¿¥Ï¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¤È¥Á¥å¡¦¥¸¥Õ¥ó¤¬ºÆ¥¿¥Ã¥°¡£1980Ç¯Âå¤Ë¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Ç¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿´Ú¹ñ¿Í³°¸ò´±Í¶²ý»ö·ï¤ò²¼Éß¤¤Ë¡¢£²¿Í¤Î·ÚÌ¯¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¸ä³Úºî¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¡Ø¥Üー¥ó¡¦¥³¥ì¥¯¥¿ー¡Ù
ÊüÁ÷Æü¡§1·î31Æü(ÅÚ)15¡§55～
[PG-12]°äÎ±ÉÊ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Ææ¤È¤Ï¡©
¥Ç¥ó¥¼¥ë¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¢¥¢¥ó¥¸¥§¥êー¥Ê¡¦¥¸¥ç¥êー¶¦±é¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹
¡ã´ÆÆÄ¡ä¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Î¥¤¥¹
¡ã½Ð±é¡ä¥Ç¥ó¥¼¥ë¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¢¥¢¥ó¥¸¥§¥êー¥Ê¡¦¥¸¥ç¥êー¡¢¥¯¥¤ー¥ó¡¦¥é¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ëー¥«ー¤Û¤«
¡ã²òÀâ¡ä»ö¸Î¤ÇÁ´¿ÈËãáã¤È¤Ê¤Ã¤¿Å·ºÍ²Ê³ØÁÜºº´±¤È½÷À·Ù´±¤Î°Û¿§¥Ð¥Ç¥£¤¬¡¢ÎÄ´ñ»¦¿Í»ö·ï¤ËÄ©¤à¥µ¥¤¥³¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£¥Ç¥ó¥¼¥ë¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤È¥¢¥ó¥¸¥§¥êー¥Ê¡¦¥¸¥ç¥êー¤¬¡¢°äÎ±ÉÊ¤ò¼ê³Ý¤«¤ê¤Ë»¦¿ÍÈÈ¤ËÇ÷¤ë¡£
¡ü¡Ø¥·¥ã¥ó¥Ï¥¤¡¦¥Ìー¥ó¡Ù
ÊüÁ÷Æü¡§1·î31Æü(ÅÚ)11¡§20～
¥¸¥ã¥Ã¥ー¡¦¥Á¥§¥ó¤¬À¾Éô¤ÇÂçË½¤ì¡ª
ÄË²÷¥«¥ó¥ÕーÀ¾Éô·à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥á¥Ç¥£¡ª¡ª
¡ã´ÆÆÄ¡ä¥È¥à¡¦¥Ç¥¤
¡ã½Ð±é¡ä¥¸¥ã¥Ã¥ー¡¦¥Á¥§¥ó¡¢¥ªー¥¦¥§¥ó¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¢¥ëー¥·ー¡¦¥ê¥åー¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥á¥ê¥ë¤Û¤«
¡ã²òÀâ¡äÀ½ºîÁí»Ø´ø¡¦¼ç±é¤Î¥¸¥ã¥Ã¥ー¡¦¥Á¥§¥ó¤¬¡¢ÊÆ¥³¥á¥Ç¥£³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥ªー¥¦¥§¥ó¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤ò¶¦±é¤Ëµ¯ÍÑ¡£À¶²¦Ä«¤ÎÉ±¤òµß¤¦Äî¿Ã¤ÈÀ¾Éô¤ÎÌµË¡¼Ô¤ÎÌ¾¥³¥ó¥Ó¤Ö¤ê¤òÉÁ¤¯¥«¥ó¥ÕーÀ¾Éô·à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥á¥Ç¥£¡£
¡ü¡Ø¥·¥ã¥ó¥Ï¥¤¡¦¥Ê¥¤¥È¡Ù
ÊüÁ÷Æü¡§1·î31Æü(ÅÚ)13:20～
¡Ø¥·¥ã¥ó¥Ï¥¤¡¦¥Ìー¥ó¡Ù¤Î¥¸¥ã¥Ã¥ー¡¦¥Á¥§¥ó¡õ¥ªー¥¦¥§¥ó¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥óºÆ¤Ó¡ª
º£ÅÙ¤Ï±Ñ¹ñ¤ÇÂçË½¤ì
¡ã´ÆÆÄ¡ä¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥É¥Ö¥¥ó
¡ã½Ð±é¡ä¥¸¥ã¥Ã¥ー¡¦¥Á¥§¥ó¡¢¥ªー¥¦¥§¥ó¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¦¥©¥ó¡¢¥¨¥¤¥À¥ó¡¦¥®¥ì¥ó¡¢¥É¥Ëー¡¦¥¤¥§¥ó¤Û¤«
¡ã²òÀâ¡ä¥¸¥ã¥Ã¥ー¡¦¥Á¥§¥ó¤È¥ªー¥¦¥§¥ó¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤¬ÁÈ¤ó¤ÀÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤ÎÂ³ÊÔ¡£¥¸¥ã¥Ã¥ー±Ç²è¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤ÇÆÈÁÏÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤ä¥¨¥ó¥É¥íー¥ë¤ÎNG½¸¤Ê¤É¡¢¤È¤³¤È¤ó³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¸ä³Ú¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡ü¡Ø²ÚÎï¤Ê¤ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¡Ù
ÊüÁ÷Æü¡§1·î31Æü(ÅÚ)23¡§05～¤Û¤«
Ç®·ì¸¡»ö¤Èº¾µ½»Õ¤ÎÆÌ±ú¥³¥ó¥Ó¤¬Éü½²¤ËÄ©¤à¡ª
¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥ß¥ó¡õ¥«¥ó¡¦¥É¥ó¥¦¥©¥ó¶¥±é¤ÎÄË²÷¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹
¡ã´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡ä¥¤¡¦¥¤¥ë¥Ò¥ç¥ó
¡ã½Ð±é¡ä¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥ß¥ó¡¢¥«¥ó¡¦¥É¥ó¥¦¥©¥ó¡¢¥¤¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥½¥ó¥¦¥ó¤Û¤«
¡ã²òÀâ¡ä¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥ß¥ó¤È¥«¥ó¡¦¥É¥ó¥¦¥©¥ó¤Î£²Âç¥¹¥¿ー¶¥±é¤¬¼Â¸½¡£Ìµ¼Â¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥êー¥È¸¡»ö¤Èµ¡Å¾¤¬Íø¤¯¥¤¥±¥á¥óº¾µ½»Õ¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤àÉü½²·à¤ò¡¢Âî±Û¤·¤¿Æ¬Ç¾¤ò¶î»È¤·¤¿åÌÌ©¤ÊºîÀï¤ÇÄË²÷¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡Ø¥Ð¥Ã¥É¥Üー¥¤¥º RIDE OR DIE¡Ù(C) 2024 Columbia Pictures Industries, Inc. and TSG Entertainment II LLC. All Rights Reserved.¡¡¡Ø¥é¥ó¥µ¥à¡¡Èó¸ø¼°ºîÀï¡Ù(C) 2023 SHOWBOX AND WINDUP FILM ALL RIGHTS RESERVED.¡¡¡Ø¥Üー¥ó¡¦¥³¥ì¥¯¥¿ー¡Ù(C) 1999 Universal City Studios, Inc. and Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.¡¡¡Ø¥·¥ã¥ó¥Ï¥¤¡¦¥Ìー¥ó¡Ù(C) 2000 Buena Vista Pictures Distribution and Spyglass Entertainment Group, LP.¡¡¡Ø¥·¥ã¥ó¥Ï¥¤¡¦¥Ê¥¤¥È¡Ù(C) 2002 Buena Vista Pictures Distribution and Spyglass Entertainment Group, LP.¡¡¡Ø²ÚÎï¤Ê¤ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¡Ù(C) 2016 SHOWBOX, MOONLIGHT FILM AND SANAI PICTURES CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.
