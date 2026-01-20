リアルゲイト、ホテル事業を本格展開。渋谷区・港区の4拠点で約50室を順次開業予定

株式会社リアルゲイト

都心部を中心に100棟を超えるクリエイティブオフィスの企画・運営実績を持つ株式会社リアルゲイト（本社：東京都渋谷区、代表取締役：岩本 裕、以下 当社）は、2025年10月に始動したホテルプロジェクトを本格展開いたします。2026年1月17日に開業を迎えた幡ヶ谷（渋谷区）を皮切りに、2027年1月までに神南（渋谷区）、東麻布、田町（港区）の4拠点・約50室の順次開業を予定しております。

これに伴い、ホテル運営のDX化に強みを持つ株式会社SQUEEZE（本店：北海道北広島市、代表取締役CEO：舘林 真一、以下 SQUEEZE）と、本プロジェクトを共同推進するための包括的な業務提携契約を締結いたしました。

当社の「不動産再生ノウハウ」と、SQUEEZEの「テクノロジーを駆使した効率的な宿泊運営基盤」を統合することで、企画段階から開発・運営・収益最大化までを一気通貫で実現する、新しい都市型ホテルモデルの共同展開を推進してまいります。

■包括提携の背景と目的

全国的に社会課題となっている遊休不動産や築古・老朽化ビルの増加に対し、単なる用途転換ではなく、持続的に収益性を高める高度な再生モデルが求められています。

当社はこれまで、100棟を超える築古ビル再生を通じて培った独自の企画力と建築・設計・運営のノウハウを活かし、都市のストックを新たな価値へと転換してきました。一方、SQUEEZEは、自社ブランド「Minn」をはじめとするアパートメントホテルを中心に、全国40施設のホテル運営で培った知見を基盤に、テクノロジー・AIを駆使した高効率な宿泊運営と、データを一元管理・活用する統合型プラットフォーム「suitebook」による次世代のホテル運営モデルを確立しています。

本提携では、両社の強みを統合することで、法規制や構造上の制約から利活用が困難とされてきた物件に対し、企画から運営、収益管理までを一貫して支援する体制を確立いたします。これにより、従来は事業化が難しかったスモールスケールの物件においても、活用の可能性を大きく広げ、持続可能な収益モデルを構築することが可能となります。

今後は、ホテル・シェアオフィス・ショップなどの複数用途を組み合わせた「ハイブリッド型再生モデル」を共同で推進してまいります。築古ストックを単一機能に限定せず、都市ニーズに応じて用途を再編集し、収益構造を多層化することで、多様な人々が集う場としての価値の最大化を図ります。

両社は、「既存ストックを未来の都市資源へ」という共通理念のもと、築古ビル再生における新たな選択肢を市場に提示し、都市のストックを最大限に活かした持続可能な不動産モデルの創出に向けて共同で推進してまいります。

■今後の展開

・2027年1月までに都心4拠点・約50室を順次開業予定

本提携に基づき、幡ヶ谷、神南（渋谷区）および東麻布、田町（港区）の4拠点で約50室を展開予定。2027年1月までに全拠点開業を目指します。都心部の小規模・築古物件を対象に、再生・開発・運営が一体となったモデルの横展開を加速し、不動産オーナーの課題解決に寄与する、持続可能な再生モデルの確立を進めてまいります。

・第一弾：2026年1月「SHIFT HOTEL Shibuya Hatagaya」開業

プロジェクトの第一弾として、幡ヶ谷（渋谷区）にて、「SHIFT HOTEL Shibuya Hatagaya」を2026年1月17日に開業いたしました。現在、予約サイトにて宿泊予約の受付を開始しております。

予約サイト：https://staytuned.asia/ja/brands/shift-hotel/hotels/shift-hotel-shibuya-hatagaya

本プロジェクトを皮切りに、地域特性や物件のポテンシャルに応じた「ハイブリッド型再生モデル」の展開を進め、スクラップ＆ビルドに頼らない持続可能な都市再生を目指してまいります。

「SHIFT HOTEL Shibuya Hatagaya」外観・客室

【株式会社SQUEEZE会社概要】

会社名：株式会社SQUEEZE（SQUEEZE Inc.)

所在地：北海道北広島市栄町1丁目52番

創業：2014年9月1日

代表者：代表取締役CEO 舘林真一

事業内容：クラウド型宿泊管理システム「suitebook」を中心としたAX（宿泊運営のデジタル変革）プラットフォームの提供、AIを活用した収益最大化や業務効率化の支援、ホテル・宿泊施設の企画・運営、遠隔接客や清掃などの運営サポートサービス。

公式HP：https://squeeze-inc.co.jp/

【株式会社リアルゲイト会社概要】

会社名：株式会社リアルゲイト

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷3-51-10

設立：2009年8月24日

代表者：代表取締役 岩本 裕

事業内容： 都心の築古ビルをスタートアップ向けオフィスや店舗、ホテル等へ再生。

独自の技術力と企画運営力を強みに、最適な空間を創出し不動産の価値を最大化。環境にも配慮した、持続可能な街づくりを目指します。

公式HP：https://realgate.jp/

メディア型オフィス検索サイト：https://ordermade-tokyo.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

■報道関係者からのお問い合わせ（取材やインタビューなど）

株式会社リアルゲイト 広報・PR

TEL：03-6804-3944 ／ E-mail：pr@realgate.jp