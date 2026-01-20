博報堂とメディアエンジン、文化放送と連携し、「浜松町Innovation Culture Cafe」Webメディア「INNOVATIA」のインキュベーションパートナーとして参画

株式会社博報堂

株式会社博報堂（本社：東京都港区、代表取締役社⾧：名倉健司、以下博報堂）は、博報堂ＤＹグループのソウルドアウト株式会社の連結子会社であるメディアエンジン株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社⾧：杉岡秀一、以下メディアエンジン）と共同で、株式会社文化放送（本社：東京都港区、代表取締役社⾧：田中博之、以下、文化放送）が新たにローンチした、早稲田大学ビジネススクール教授 入山章栄氏がMCを務めるラジオ番組「浜松町Innovation Culture Cafe」のWebメディア「INNOVATIA（イノバチア）」のインキュベーションパートナーとして参画いたします。

【本プロジェクトの目的】

本プロジェクトは、文化放送のラジオ番組「浜松町Innovation Culture Cafe」がコンセプトに掲げる「知の探索プロジェクト」の Webメディア展開を、パートナー各社の強みを結合させることで新たな事業創造へと繋げることを目的としています。

博報堂ミライデザイン事業ユニットではこれまで、企業やアカデミアをはじめ多様なステークホルダーの有するリソースを掛け合わせ、イノベーション創出を推進してきました。今回のプロジェクトでは、これまで培ってきたイノベーション支援実績やステータスホルダーネットワークを活かし、当Webメディアのコンテンツ支援および事業開発支援を推進します。

メディアエンジン株式会社は、強みである企業のオウンドメディア構築支援や自社メディア運営のノウハウを活かし、最前線で活躍するビジネスパーソン層の関心に応えるメディア運営と事業基盤の構築を支援します。

当Webメディアは、日本の新たなイノベーション創出の拠点として機能することを目指し、博報堂およびメディアエンジンの親会社であるソウルドアウト株式会社の持つネットワークと知見も活用しながら、インキュベーション事業やコミュニティ事業といった多角的な事業展開を推進していきます。

【Webメディア「INNOVATIA（イノバチア）」の概要】

Webメディア「INNOVATIA」は、2019年に早稲田大学ビジネススクール教授 入山章栄氏をパーソナリティに迎えてスタートした文化放送のラジオ番組「浜松町Innovation Culture Cafe」のWeb版としてローンチしました。メディア名である「INNOVATIA（イノバチア）」は、“あらゆる「知」が集まり、つながり、拡がって、イノベーションを生み出していく世界”というコンセプトを元に命名されました。

当番組は「知の探索プロジェクト」をコンセプトに、毎週様々なジャンルのトップランナーを複数名ゲストに迎え、イノベーションのヒントを探る30分をお届けしています。その他、様々な企業や団体、メディアなどとコラボし、イベントの実施や記事化、映像化、出張企画など、多角的な展開も行ってきました。

当メディアでは、番組関連記事の他、経済やビジネスに関するオリジナル記事、未来社会を創造するキーマンとなるスタートアップや研究者のインタビュー記事、入山章栄氏のインタビューなどを多数掲載し、最前線で活躍するビジネスパーソン層の関心領域に応えるメディアを目指します。

【サイト概要】

- サイト名：「INNOVATIA（イノバチア）」- サイトURL：https://innovatia.joqr.co.jp/- 掲載内容：番組関連記事、スタートアップや研究者など未来を創るキーマンへのインタビュー入山章栄氏インタビュー、経済・ビジネス系オリジナル記事、経営者インタビュー記事 他