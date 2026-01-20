【和食さと】『牡蠣(かき) 』 『鰤平（ぶりひら）』を使った期間限定メニューが1/22から販売開始!!

SRSホールディングス株式会社

＜販売期間＞ 2025年1月22日(木) ～ 2月25日(水) 予定

■牡蠣、鰤平、白子など旬の美味しさを存分に楽しめる、和食さと自慢の期間限定メニューが登場♪

国内201店舗を展開する「和食さと」では、季節限定の早春フェアメニューを1月22日（木）から販売いたします。今回のフェアでは、濃厚な旨みが魅力の牡蠣をはじめ、脂ののった鰤の旨味とヒラマサの歯ごたえを併せ持つ鰤平を使用したメニューを取り揃えました。旬の食材をじっくり味わえる「四季めぐり膳（牡蠣ごはん）」、牡蠣の魅力を三種類の料理で引き出した「牡蠣三昧膳」 、濃厚な旨みと歯ごたえをあわせ持つ鰤平を楽しむ「鰤平ユッケ丼膳」をご用意いたします。また、牡蠣とたら白子のコク深い味わいを天ぷらで豪快に味わえる「牡蠣とたら白子の海鮮天丼御膳」、季節感があふれるにぎり寿司を楽しめる「季節のすし和膳＜早春＞」など、今しか味わえない多彩なラインアップをお楽しみいただけます。

この機会に、ぜひご家族やご友人とご一緒に、「和食さと」で早春の味覚を心ゆくまでお楽しみください。

【フェア商品】

（１）「四季めぐり膳（牡蠣ごはん）」1,899円(税込2,088円)

広島産の牡蠣を使用した店仕込みの牡蠣ごはん、鰤平のお刺身、たら白子の天ぷらなど、旬の食材を盛り合わせて種類豊富に色々な旬の味覚を楽しめる和膳です。

（２）「牡蠣三昧膳」1,799円(税込1,978円)

店仕込みの牡蠣ごはん、牡蠣の天ぷら、牡蠣天そば、そして牡蠣フライなど、「牡蠣」を存分に楽しめるメニューです。

（３）「季節のすし和膳＜早春＞」1,799円(税込1,978円)

漬け鰤平や、牡蠣手巻き寿司に、まぐろやサーモンなどの人気の寿司を盛り合わせた寿司和膳です。牡蠣を使用した天ぷらが付きです。

（４）「牡蠣とたら白子の海鮮天丼御膳」1,699円(税込1,868円)

広島県産の牡蠣、たら白子の天ぷらに、海老天を３尾盛り付けた豪華な天丼です。 ゆず味噌をかけた里芋の小鉢と茶碗蒸し、そば/うどんがセットです。

（５）「鰤平ユッケ丼膳」1,899円(税込2,088円)

海鮮丼たれに漬け込んだ鰤平の濃厚な旨みと、コクのあるヨード卵を絡めて味わうユッケ丼です。 茶碗蒸し、そば/うどんがセットの御膳です。

【フェア販売概要】

■対象店舗 和食さと全店 （201店舗）

■販売期間 2026年1月22日(木) ～2月26日(水)予定

※一部店舗では改装などにより休業している場合があります。

※一部店舗では食材の状況等により商品内容、食器等が異なる場合があります。

※本メニューは予告なく変更/中止する場合があります。

■「和食さと」について

サトフードサービス株式会社が運営する「和食さと」は、みなさまの団らんの時間を「より楽しく、ちょっと特別に笑顔で過ごしていただきたい」という思いをコンセプトにした和食ファミリーレストランです。手ごろな価格で本物の和食を楽しんでいただく様に、産地・仕入先の新規開拓、安定した提供品質が保てるメニュー開発やオペレーション設計による生産性向上に日々努めています。「しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉」が食べ放題の「さとしゃぶ・さとすき・さと式焼肉」や、季節感たっぷりの御膳がメインの「フェアメニュー」、丼・麺類からお子様用メニューまで、幅広いお客様に満足していただける品揃えが自慢のレストランです。

和食さとオフィシャルHP https://sato-res.com/sato/

和食さと公式インスタグラム https://www.instagram.com/wasyoku_sato

和食さと公式X https://x.com/washoku_sato_PR

和食さと公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UCcHaunHAlQ-sCGH5dEK8hyg

■「SRSグループ」について

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ https://srsholdings.com

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/