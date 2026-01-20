バレンタイン限定の新しいソフトクリームが登場！ ゴディバ「ソフトクリーム フルール・ド・ショコ チョコレート」
ゴディバ ジャパン株式会社（東京都港区）は、2026年1月20日（火）より順次、一部の百貨店内バレンタイン催事場にて、「ソフトクリーム」3フレーバーと、それぞれ繊細に削った花びらのようなチョコレートをトッピングした「ソフトクリーム フルール・ド・ショコ チョコレート」を店舗・数量・期間限定販売します。
※各催事場により販売期間は異なります
「バレンタイン催事場限定ゴディバ ソフトクリーム」
北海道ミルクを使用した、軽やかでミルキーな甘さとすっきりとした口どけに、チョコレートの上品な香りとコクが重なり、爽やかな余韻を楽しめます。さらに、ソフトクリーム フルール・ド・ショコでは、繊細に削った花びらのようなチョコレートをトッピングすることで、口どけのなかにパリッとした食感が広がり、贅沢で華やかなひと時を演出します。
■バレンタイン催事場限定ゴディバ ソフトクリーム
「ソフトクリーム フルール・ド・ショコ チョコレート」
「ソフトクリーム フルール・ド・ショコ ストロベリー」
「ソフトクリーム フルール・ド・ショコ チョコレート ＆ ストロベリー ミックス」
「ソフトクリーム チョコレート」
「ソフトクリーム ストロベリー」
「ソフトクリーム チョコレート ＆ ストロベリー ミックス」
■商品概要
商品名：
「ソフトクリーム フルール・ド・ショコ チョコレート」
「ソフトクリーム フルール・ド・ショコ ストロベリー」
「ソフトクリーム フルール・ド・ショコ チョコレート ＆ ストロベリー ミックス」
「ソフトクリーム チョコレート」
「ソフトクリーム ストロベリー」
「ソフトクリーム チョコレート ＆ ストロベリー ミックス」
販売期間：
2026年1月20日（火）～順次
※販売期間は催事日程に準じます
※数量限定／無くなり次第終了
取扱催事場／取扱店：
丸井今井札幌本店（北海道）、西武秋田店（秋田県）、そごう千葉店（千葉県）、遠鉄百貨店（静岡県）、近鉄百貨店 四日市店（三重県）、天満屋 岡山本店（岡山県）、いよてつ高島屋（愛媛県）の各バレンタイン催事場
※各百貨店により催事開催時期は異なります。販売終了日は催事日程に準じます
価格（税込）：
「ソフトクリーム フルール・ド・ショコ チョコレート」/756円
「ソフトクリーム フルール・ド・ショコ ストロベリー」/756円
「ソフトクリーム フルール・ド・ショコ チョコレート ＆ ストロベリー ミックス」/756円
「ソフトクリーム チョコレート」/648円
「ソフトクリーム ストロベリー」/648円
「ソフトクリーム チョコレート ＆ ストロベリー ミックス」/648円
※表示価格は消費税8%を含む税込価格です（取扱催事場／取扱店によっては、イートイン10%の消費税となります）