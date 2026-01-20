【実施報告】「テックキャンプ 就労移行スクール」、生成AIを活用した文化祭イベント「TCSフェス 2025」を開催 障がい者雇用の新しいカタチを示す

株式会社div

プログラミングスクール「テックキャンプ」を運営する株式会社div（本社：東京都港区、代表取締役社長：石原 圭）は2025年12月12日（金）、同社が運営する就労支援事業所「テックキャンプ 就労移行スクール」において、当スクールの利用者たちが自ら企画・運営を行う文化祭イベント「TCSフェス 2025」(※1)を開催しました。

本イベントでは、未経験からITスキルを学び始めたスクールの利用者がゼロから開発した学習支援アプリや、生成AIを駆使してオリジナル制作したテックキャンプのテーマソングを来場客に向けて発表。さらに、地域の障がい者雇用を牽引する株式会社トライアルベネフィットの管理本部 本部長の佐藤弘氏をゲスト迎えたパネルディスカッションも行われ、大盛況のうちに閉幕しました。本リリースでは、ご好評をいただいた「TCSフェス 2025」当日の様子をご紹介いたします。

※1 「TCS」は、「（T）テック（C）キャンプ（S）就労」の略称です。当社の就労支援サービスである「TCSS：テックキャンプ 就労移行スクール」および「TCSC：テックキャンプ 就労継続センター」の2サービスを総称する略称として使用しています。

生成AIで個性を形に。ノートの落書きを起点に制作した、世界に1つだけのオリジナルミュージックビデオ

当日、特に会場の心を掴んだのは、テックキャンプ就労支援事業所（TCS）オリジナル曲『キャンプソング』の発表でした。『キャンプソング』のミュージックビデオに描かれているのは、工場でうまく働けずに悩むロボットが、個性的な仲間との出会いを通じて自分らしさを発揮していく物語です。

このプロジェクトの発端は、ある利用者のノートの片隅に描かれた落書きでした。プログラミング学習の最中、PC画面に整然と並ぶソースコードとは対照的に、少し居心地悪そうに、しかし自由に描かれたユニークな生き物やロボットたち。

「一見無秩序に見えるけれど、それぞれが個性的で愛おしい。これは私たちの姿そのものではないか。」当社の就労支援事業の責任者で発達障がい当事者でもある片渕が、落書きのキャラクターたちにシンパシーを感じたことから、この企画がスタートしました。

制作のきっかけとなった個性的な落書き

ミュージックビデオの制作にあたっては、TCSスタッフとスクール利用者が持つそれぞれのスキルを生成AIの技術によって融合。本来であれば膨大な時間を要するアニメーション作りも、生成AIの知識とスキルをフル活用したことによって、1.5ヶ月という限られた時間で完成させました。そのプロセスは、単なる作品作りにとどまらず、まさにニューロダイバーシティ（脳や神経、そこから生まれる行動の「違い」を、優劣ではなく「多様性」として尊重する考え方）を体現する場となりました。

ミュージックビデオのワンシーン 異なる特長を持ちながら共存する様子が描かれる

作中に登場する小鳥、ワニ、ロボットなどのキャラクターが互いの凸凹を補い合って共存するように、制作チームもまた、「支援する側・される側」や「障がいの有無」といった枠を超えてフラットに協働。お互いの得意なことを理解し、活かし合うことで、ひとつの作品を完成させました。

イベント当日、来場者からは「短い準備期間でよくこれだけの物を作れたな」、「高いスキルに感心した」という技術力への驚嘆の声が寄せられました。

さらに、「障がいはその人の一要素でしかなく、それを超える力や魅力をそれぞれが持っているということに気付かされた」と、動画のストーリーに共感して涙をこぼす方も見られました。

TCSオリジナル曲『キャンプソング』のミュージックビデオはYouTubeでも公開中です。

https://youtu.be/vF2DN_B6FaI

課題解決も自らの手で。課題を抽出などゼロから開発した「学習支援アプリ」

これまで多くのITエンジニアを輩出してきた「テックキャンプ」のカリキュラムを基盤としたアプリ開発チームの発表では、スクール利用者がゼロから作り上げた学習支援アプリ「CAMP SITE」が披露されました。

開発の原点は「日々の学習進捗や面談記録が複数のツールに散在している」という、TCSスタッフとスクール利用者共通の小さな悩みでした。「利用者の頑張りを可視化し、スタッフの管理負担を減らす」をコンセプトに、学習記録・目標設定・面談スケジュールを一元管理できるオールインワンシステムを、利用者がゼロから構築しました。

スクール利用者自らが来場者にシステムの説明をする場面も

「テックキャンプ」のカリキュラムで学んだ知識を活用し、素早い画面遷移とモダンなUXを実現した「CAMP SITE」の開発期間は、わずか1.5ヶ月。

4名のチームメンバーは「生成AIを積極的に活用することで、経験やスキルの差をカバーし、短期間で実装することができた」と語りました。

教科書通りのコーディングスキルにとどまらない、「現場の課題を抽出し、適切なツールを活用しながら解決まで自走する」という現代のITエンジニアの能力を証明する発表に、来場した企業担当者からは「想像していたクオリティを遥かに超えていた。技術レベルの高さにとても驚いている。」と、好意的なコメントが寄せられました。

障がい者雇用を「しなくては」から「したい」へ。企業が捨てるべき「イメージ」と「決めつけ」とは（基調講演ハイライト）

イベント後半の基調講演には、佐藤 弘氏（株式会社トライアルベネフィット 管理本部 本部長）が登壇。企業の採用現場におけるリアルな課題について、鋭い指摘がなされました。

株式会社トライアルベネフィット 管理本部 本部長 佐藤 弘氏

講演の中心となったのは、同社の「戦力として期待する」育成方針です。

佐藤氏から、「多くの企業において、法定雇用率の達成が目的化してしまい、障がい者＝『守るべき対象』というイメージや決めつけが先行している」と現状を分析。「その思い込みこそが、彼らの本来の能力を活かす機会を奪い、本当に戦力として活用することを阻んでいる」と語られました。

「適切な環境と、ITやAIといった彼らを助けるツールを与えることができれば、障がい特性はハンディキャップではなく、企業に貢献する『強み』へと変わる。企業側こそが、その可能性を再認識する必要がある」と力強く提言しました。

TCSでも、障がい特性への配慮は徹底しつつ、「個性と強みを伸ばすこと」にフォーカスした支援を重視しています。今回のフェスのようなアウトプットの場を通じて培われる「自走力」が、企業のニーズと合致していることが実例をもって示されました。

深刻な人手不足が続くなか、障がい者雇用は単なる「福祉的活動」ではありません。テクノロジーを武器に個性を活かすことで、企業の競争力を高める「合理的な経営戦略」へとシフトしている現状が、共有される場となりました。

開催背景と今後の展望

「テックキャンプ 就労移行スクール」では、ひとりひとりの学習ペースを尊重しながらITスキルという「武器」を身につけることで、障がいのある方の選択肢を広げ、自分らしく働ける社会の実現をめざしています。

本イベントは単なる成果発表にとどまらず、適切な環境とテクノロジーがあれば、「障がい」はハンディキャップではなく、新たな価値を生み出す「個性」へと昇華されうることを証明する場となりました。

来場いただいた企業や関係者の方々にも、障がい者雇用が「福祉」の枠を超え、企業の成長を支える「戦力」となり得ることを、実例をもって提示できたと確信しております。

この成果を原動力に、今後も「テックキャンプ 就労移行スクール」は、障がい者への理解促進とニューロダイバーシティの社会実装を推進し、一人ひとりが才能を発揮できる社会づくりに貢献してまいります。

