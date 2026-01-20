ハンドボール男子日本代表 部井久アダム勇樹選手が国際試合出場通算100試合を達成

公益財団法人日本ハンドボール協会

平素よりお力添え賜り、厚く御礼申し上げます。

現在、クウェートで開催されている第22回ハンドボール男子アジア選手権の予選ラウンド・イラン戦（現地時間1月19日、日本時間20日）において、ハンドボール男子日本代表「彗星JAPAN」の部井久アダム勇樹選手が、日本代表国際試合出場100試合を達成しました。

国際試合出場通算100試合を達成した部井久アダム勇樹選手（#15／ジークスター東京） (C)JHA/Yukihito Taguchi



部井久選手は、1999年4月21日生まれ、福岡県出身、ジークスター東京所属。

195cmの恵まれた体躯とスケールの大きさを買われ、2017年7月の日韓定期戦（東京）で、わずか18歳にして代表デビューを果たすと、以降、絶えず日本代表に招集され続けて腕を磨いてきました。

イラン戦終了時点で国際試合通算100試合出場・243得点。

すでに代表デビューから8年を数え、東京、パリと2度のオリンピックも経験。当初評価されていたOF面のみならず、DF面での成長ぶりも著しい攻守にわたる大黒柱の1人です。

部井久選手コメント

「最高の100試合目になりました。次も頑張ります。101試合目も勝つ！」

次なる記録へ（1月20日 予選ラウンド終了時点）

今大会では、吉野選手に続き、記念すべき節目が近づいている選手が他にもいます。

・100得点まであと5得点

#39 藤坂 尚輝：国際大会通算 95得点

今後の試合での記録達成にもご注目ください。

日本代表は、豊富な経験を持つ選手と新たな力が融合し、アジアの頂点、そして世界への挑戦を続けています。

今後の大会スケジュールにつきましては、以下の大会ページをご参照ください。

第22回男子ハンドボールアジア選手権 大会ページ(https://www.handball.or.jp/system/prog/game_event_schedule.php?sd=&sc=g&ed=&eid=383)

（画像：イラン戦終了時点の全選手記録一覧）