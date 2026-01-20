¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥É¥é¥Þ¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥íー¥×¡Ù¡Ö2025Ç¯12·îÅÙ¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¾Þ·î´Ö¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡ª
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤¬2025Ç¯10·î¥¯ー¥ë¤Î·îÍË¿¼Ìë¡¦¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23ÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤·¤¿¡Ö¥·¥Ê¥ó¥È¥íー¥×¡×¡Ê¼ç±é¡§¿å¾å¹±»Ê¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡§»³ÅÄ°ÉÆà¡¢¸¶ºî¡¦µÓËÜ¡§º¡¸µÏÂÄÅÌé¡¢´ÆÆÄ¡§»³´ßÀ»ÂÀ¡Ë¤¬¡¢¡Ö2025Ç¯12·îÅÙ¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¾Þ·î´Ö¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¾Þ¤ÏNPOË¡¿ÍÊüÁ÷ÈãÉ¾º©ÃÌ²ñ¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÊüÁ÷Ê¸²½¤Î¼ÁÅª¤Ê¸þ¾å¤ò´ê¤¤¡¢Í¥½¨¤ÊÈÖÁÈ¡¦¸Ä¿Í¡¦ÃÄÂÎ¤ò¸²¾´¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë1963Ç¯¤ËÁÏÀß¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¿³ºº¤Ï¡¢ÊüÁ÷ÈãÉ¾º©ÃÌ²ñ¤Î²ñ°÷¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿Áª¾©»ö¶È°Ñ°÷²ñ¤¬Ã´Åö¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª¡¢CM¡¢ÊóÆ»³èÆ°¤Î4ÉôÌç¤¬ÂÐ¾Ý¡£¥Æ¥ì¥ÓÉôÌç¤ÏËè·î¡¢°Ñ°÷¤Î¿äÁ¦¤Ç¡Ö·î´Ö¾Þ¡×¤òÁªÄê¤·¡¢¤³¤ì¤¬¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¾Þ¤ÎÆþ¾Þ¸õÊäºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÎÆ±¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢2025Ç¯1·îÅÙ¤Î¡Ø¥Æ¥ìÅì¤Î¿Íµ¤´ë²è¤òÀ¤³¦¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª¥Æ¥ìÅì¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥Ä¡Ù¡Ê2024Ç¯ÅÙ¥Æ¥ì¥ÓÉôÌçÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ú¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥íー¥×¡Ù¤Ï¡¢Prime Video¤Ë¤ÆÁ´ÏÃÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
¡Ú ¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23 ¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥íー¥×¡Ù ¡Û
¡¡¨¡¨¡ ¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ï¡Ä¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡× ¨¡¨¡
ÉñÂæ¤Ï¡¢³¹¤Î¾®¤µ¤Ê¥Ðー¥¬ー¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥·¥Ê¥ó¥È¥íー¥×¡×¡£¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯8¿Í¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÃæ¡¢Âç³ØÀ¸¤ÎÅÔÀ®·õÇ·²ð¡Ê¿å¾å¹±»Ê¡Ë¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥È¤ÎÆ±Î½¡¦¿åÄ®¤³¤È¤ß¡Ê»³ÅÄ°ÉÆà¡Ë¤Ë¡¢Ì©¤«¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¡Ö¥·¥Ê¥ó¥È¥íー¥×¡×¤ÇÉÔ²Ä²ò¤Ê¶¯Åð»ö·ï¤¬È¯À¸¡£ÀÅ¤«¤À¤Ã¤¿Æü¾ï¤Ï¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÏÄ¤ß¤Ï¤¸¤á¤ë¡£
Îø°¦¤ÈÍ§¾ð¡¢å«¤ÈÎ¢ÀÚ¤ê¡¢±¿Ì¿¤ÈÁªÂò¨¡¨¡ÍÉ¤é¤®½Ð¤·¤¿´Ø·¸¤È´¶¾ð¤¬¡¢¼¡¡¹¤È»ö·ï¤ò°ú¤´ó¤»¤Æ¤¤¤¯¡£²¿¤¬ËÜÅö¤Ç¡¢²¿¤¬±³¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÅÔÀ®¤ÎÁÛ¤¤¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ä¤Î¤Ï¡¢Îø¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¨¡¨¡¡£
¸½Âå¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤òÅê±Æ¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¿Í´ÖÌÏÍÍ¤È¡¢ÉÔ²º¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤ÇåÌÌ©¤ÊÉúÀþ¤ä¹ª¤ß¤Ê²ñÏÃ·à¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈþ¤·¤¯¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤ëÀÄ½Õ·²Áü¥ß¥¹¥Æ¥êー¡£
ÊüÁ÷¡§2025Ç¯10·î6Æü~2025Ç¯12·î22Æü¡¡
¡¡¡¡¡¡Ëè½µ·îÍË¤è¤ë11»þ6Ê¬~11»þ55Ê¬¡Ö¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢£²£³¡×ÏÈ
½Ð±é¡§¿å¾å¹±»Ê¡¢»³ÅÄ°ÉÆà
¡¡¡¡¡¡ºäÅìÎ¶ÂÁ¡¢±Æ»³Í¥²Â¡¢Ë¾·îÊâ¡¢ÌÄ³¤Í£¡¢Çë¸¶¸î¡¢¹â¶¶´¦
¡¡¡¡¡¡±óÆ£ÍºÌï¡¢¥¢¥Õ¥í¡¢¿¹ÅÄÁÛ ¡¿ À÷Ã«¾ÂÀ ¤Û¤«
¸¶ºî¡¦µÓËÜ¡§º¡¸µÏÂÄÅÌé
´ÆÆÄ¡§»³´ßÀ»ÂÀ
²»³Ú¡§¹¾ºêÊ¸Éð
¥Áー¥Õ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§ÁÄÉã¹¾Î¤Æà¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¡¢Ê¿²ìÂç²ð¡ÊP.I.C.S.¡Ë
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§Á°ÅÄÃÎ¼ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¡¢¸¶ÅÄ½¡Ê¿¡ÊP.I.C.S.¡Ë¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿À¸ÍËãµª¡ÊP.I.C.S.¡Ë¡¢ÃÝÇ÷ÍºÌé¡Ê¥¢¥¹¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¨ー¥¹¡Ë
À©ºî¡§¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢P.I.C.S.
À©ºî¶¨ÎÏ¡§¥¢¥¹¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¨ー¥¹
À½ºîÃøºî¡§¡Ö¥·¥Ê¥ó¥È¥íー¥×¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡öPrime Video¤Ë¤Æ¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ
https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0DW2LVWN6
¡öBlu-ray BoxÍ½Ìó¼õÉÕÃæ
https://www.amuse-s-e.co.jp/release/detail/synanthrope
¢¡¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥íー¥×¡Ù ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー Á°ÅÄÃÎ¼ù¥³¥á¥ó¥È
Ì¾ÍÀ¤¢¤ë¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤¿¤À½ã¿è¤ËÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤ò¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»ý¤Æ¤ëÎÏ¤ò·ë½¸¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»£±Æ´ü´Ö¤Ï¹ó½ë¤Ç¤·¤¿¡£¸·¤·¤¤»£±Æ´Ä¶¤ÎÃæ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿´·ì¤òÃí¤®¡¢ºîÉÊ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤êºÇ¸å¤Þ¤Ç¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¡×¤¬»þ¤Ë²á¾ê¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ºòº£¤ÎÀ©ºî´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥·¥Ê¥ó¥È¥íー¥×¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¯È¿¶Á¤ËÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ö¥ì¤º¤ËÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¡¢ºîÉÊ¤¬Ê¸»úÄÌ¤ê¡Ö¾ÃÈñ¡×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥·¥Ê¥ó¥È¥íー¥×¤¬5Ç¯¡¢10Ç¯¤ÈÃ¯¤«¤Î¿´¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤òÀÚ¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£