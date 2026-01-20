「アウトドアスパイス ほりにし」×「よしもとカレー」がコラボレーション！ほりにしの旨みとコクで従来の“ボケとツッコミのような味”をパワーアップ。1月21日（水）販売開始。

株式会社ミモナ

累計出荷本数1,134万本を突破(2025年12月末時点)した「アウトドアスパイス ほりにし」は、世の中に笑顔と笑いを提供し続ける吉本興業とタッグを組み、コラボレーション商品「よしもとカレー×アウトドアスパイスほりにし 中辛」を2026年1月21日（水）から「アウトドアショップ Orange」公式オンラインショップ、「よしもとエンタメショップ」、ECサイト「Cheeky’s store」にて販売を開始いたします。

「よしもとカレー」の特長は、最初に野菜などの自然な甘さが「ボケ」のように口の中に広がり、その直後にスパイスの心地よい刺激が「ツッコミ」のように押し寄せてくる、まさに「ボケとツッコミ」のような味わい。そんな味わいを大切にしながら、ほりにしの旨みとコクを追加することで、やみつきになる風味に仕上げました。さらに冷え込むこれからの季節、レトルトカレーならではの手軽さで、体の内側からスタミナと活力を与える一品です。

商品概要

商品名：よしもとカレー×アウトドアスパイスほりにし 中辛

発売日：2026 年1月21日（水）

内容量： 180g

価格： 648円（税込）

販売場所：Cheeky’sstore （https://onl.tw/Ty4t17c）、よしもとエンタメショップ（新宿店・ルミネtheよしもと内）、難波店・なんばグランド花月ビル内、大阪国際空港店 など、「アウトドアショップ Orange」各店舗、「アウトドアショップ Orange」公式オンラインショップ（https://shop-orange.info/）

吉本興業社員食堂の人気No.1の「よしもとカレー」について

吉本興業の東京本部にある「Munch Lunch（マンチ ランチ）」は、社員や芸人さんらで賑わうアットホームな雰囲気の社員食堂で、ランチメニューの中で最も人気の高いのが「よしもとカレー」。甘さから入り、スパイスの刺激が心地よく押し寄せ、野菜をじっくり煮込んで引き出した自然の甘みにあふれた味わいのカレーです。

「あの味を自宅でも食べることができたら」。2021年、芸人さんや社員から届いたそんな声のもと、レトルト食品化が決定。試行錯誤を重ねる中で、こだわったのが、吉本興業の原点である大阪。日本のたまねぎ栽培の発祥地である大阪・泉州（せんしゅう）地域で生産された「泉州たまねぎ」は水分が多く甘みがあり、肉厚で柔らかいのが特徴で、このたまねぎを使うことにより、スパイシーでありながら、コクとまろやかさを引き出した「よしもとカレー」が完成しました。

「アウトドアスパイス ほりにし」について

「アウトドアスパイス ほりにし」は、“これ1本で、味が決まる!” と評判の万能スパイス。 和歌山県の「アウトドアショップ Orange」で当時店舗マネージャーを務めていた堀西晃弘が開発リーダーとしてプロジェクトを進め、20種以上のスパイス・調味料を独自配合。 肉、魚、野菜など、どんな食材にも合う、まさに“魔法のような1本”として、アウトドア界隈から火がつき、今や家庭料理の必需品に。ひとふりで、料理に奥行きと旨みをプラスしてくれます。