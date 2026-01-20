ーハンドボール国内トップリーグ　リーグH(エントリオ開催)ー２月２３日(月・祝) 豊田合成vs富山ドリームス～SKE48も来場！！～

豊田合成株式会社

豊田合成ブルーファルコン名古屋が、2月23日(月)にエントリオでホーム大会を開催し、富山ドリームスと対戦します。昨年12月に日本選手権を制覇(6連覇)、リーグ戦もこれまで13戦全勝で好調を維持するブルーファルコン。対する富山ドリームスも積極的な選手補強を進めており、油断できない相手です。

今回は特別ゲストとして、SKE48の耼原椿さん、池田楓さん、鎌田菜月さんが来場し、会場を盛り上げてくれます。皆さまもぜひ会場にお越しいただき、熱いご声援をよろしくお願いします。

■日時2026年2月23日（月・祝）13:00

■場所

エントリオ(豊田合成記念体育館)

〒492-8094 愛知県稲沢市下津北山１丁目16－4

アクセス：JR「稲沢」駅 東口を出てすぐ

■対戦カード

豊田合成ブルーファルコン名古屋 vs 富山ドリームス

■当日スケジュール(予定)

11:00- 開場(FC会員：10:45から先行入場)

12:00- ウォーミングアップ

12:45- オープニング

13:00- 試合開始

※SKE48はハーフタイムなどで出演予定

■前売りチケット購入方法(～3/7(土) 開催分まで)

「チケットぴあ」にて販売中!

チケット検索結果｜（チケットぴあ）-[豊田合成ブルーファルコン]

■チケット価格表

■リーグH スケジュール

■チーム概要

・チーム名 ：豊田合成ブル―ファルコン名古屋

・設立 ：1975年

・活動拠点 ：愛知県 稲沢市､清須市

・主な成績 ：2020年に日本リーグで初優勝を果たし、2024-25年シーズンは

日本リーグと日本選手権で5年連続優勝、国内タイトル2冠を達成。

日本ハンドボールリーグ 優勝5回(5連覇中)

日本ハンドボール選手権大会 優勝７回(6連覇中)

全日本社会人ハンドボール選手権大会 優勝1回

■クラブHP・SNS

・クラブHP ：https://www.toyoda-gosei.co.jp/sports/handball/

・Instagram ：https://www.instagram.com/toyodagosei_bluefalcon/

・X ：https://x.com/bluefalcon_PR