ーハンドボール国内トップリーグ リーグH(エントリオ開催)ー２月２３日(月・祝) 豊田合成vs富山ドリームス～SKE48も来場！！～
豊田合成ブルーファルコン名古屋が、2月23日(月)にエントリオでホーム大会を開催し、富山ドリームスと対戦します。昨年12月に日本選手権を制覇(6連覇)、リーグ戦もこれまで13戦全勝で好調を維持するブルーファルコン。対する富山ドリームスも積極的な選手補強を進めており、油断できない相手です。
今回は特別ゲストとして、SKE48の耼原椿さん、池田楓さん、鎌田菜月さんが来場し、会場を盛り上げてくれます。皆さまもぜひ会場にお越しいただき、熱いご声援をよろしくお願いします。
■日時2026年2月23日（月・祝）13:00
■場所
エントリオ(豊田合成記念体育館)
〒492-8094 愛知県稲沢市下津北山１丁目16－4
アクセス：JR「稲沢」駅 東口を出てすぐ
■対戦カード
豊田合成ブルーファルコン名古屋 vs 富山ドリームス
■当日スケジュール(予定)
11:00- 開場(FC会員：10:45から先行入場)
12:00- ウォーミングアップ
12:45- オープニング
13:00- 試合開始
※SKE48はハーフタイムなどで出演予定
■前売りチケット購入方法(～3/7(土) 開催分まで)
「チケットぴあ」にて販売中!
チケット検索結果｜（チケットぴあ）-[豊田合成ブルーファルコン]
■チケット価格表
■リーグH スケジュール
■チーム概要
・チーム名 ：豊田合成ブル―ファルコン名古屋
・設立 ：1975年
・活動拠点 ：愛知県 稲沢市､清須市
・主な成績 ：2020年に日本リーグで初優勝を果たし、2024-25年シーズンは
日本リーグと日本選手権で5年連続優勝、国内タイトル2冠を達成。
日本ハンドボールリーグ 優勝5回(5連覇中)
日本ハンドボール選手権大会 優勝７回(6連覇中)
全日本社会人ハンドボール選手権大会 優勝1回
■クラブHP・SNS
・クラブHP ：https://www.toyoda-gosei.co.jp/sports/handball/
・Instagram ：https://www.instagram.com/toyodagosei_bluefalcon/
・X ：https://x.com/bluefalcon_PR