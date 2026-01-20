ドミニカ共和国との観光振興に関する覚書の締結について

株式会社 日本旅行

株式会社日本旅行（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉田圭吾 以下、日本旅行）は、ドミニカ共和国観光省と観光振興に関する覚書を締結しました。

カリブ海に位置するドミニカ共和国は美しいビーチや豊富な文化遺産、歴史的な都市を持つ島国で、欧米を中心にリゾート地として高い人気を誇っています。一方で、日本からの観光誘致は、移動距離や時間などの課題もあり、現在は開発段階にあります。2024年時点での日本人訪問者数は約1,000人と、日本人の年間アウトバウンド数（約1,300万人）の0.01%に満たない状況です。

当社は、アジア圏からの観光客誘致の強化を目指すドミニカ共和国と観光振興に関する覚書を締結し、今後、相互連携を図りながら日本市場におけるドミニカ共和国への送客促進や、プロモーション活動を通じた情報発信を積極的に行ってまいります。

日本旅行 代表取締役社長 吉田 圭吾（左） と 観光副大臣 Mrs. Tammy Mercedes Reynoso （右）

■観光振興に関する覚書の内容について

・日本市場におけるＰＲ、ブランディングおよび招請（ファムトリップ）実施に関する協力を行う

・安心安全な旅行の実現に向け日本市場での共同マーケティングの実施

・多様な旅行商品造成(ビーチリゾートだけに限らない、文化、eスポーツ、クリエイティブ交流等）を 進め、販売展開を図る

・日本市場で強い存在感を持つドミニカ共和国のeスポーツ選手を活用したプロモーション