全国の会員事業者が選ぶ「SUPER DELIVERY年間大賞2025」受賞企業を発表！ 優れたデザイン性で、商品ラインナップが豊富な企業がランクイン

株式会社ラクーンコマース（本社：東京都中央区、代表取締役社長：和久井 岳、以下 ラクーンコマース）が運営する卸・仕入れサイト「スーパーデリバリー」は、商品力やサービス力など会員事業者から高評価を受けた出展企業に贈る「SUPER DELIVERY年間大賞2025」の受賞企業を発表しました。

■「SUPER DELIVERY年間大賞2025」特設ページ

https://www.superdelivery.com/p/contents/event/sd_award/2025_annualaward.jsp

■開催概要

「スーパーデリバリー」は、国内メーカーと小売店やサービス業などの事業者が取引する卸・仕入れサイトです。日本の事業者を対象とした国内版に加え、世界134か国への卸販売が可能な越境版も展開しています。アパレルや雑貨を中心に、家具、生活家電、食品など幅広いジャンルの商品が約200万点以上掲載されています。

このたび「SUPER DELIVERY年間大賞2025」を開催し、3,200社を超える出展企業のなかから、受賞された18社を発表します。年間大賞は、対象期間の以下の指標により決定しています。

■受賞企業紹介＜総合＞

- 対象期間：2024年11月15日～2025年11月14日- 評価指標：・会員事業者から出展企業に贈られた「応援コメント」の件数・日々の取引に対する「満足度アンケート」の評点の合計・2025年に開催されたSDアワードの投票数の合計・スーパーデリバリー内スタッフの投票

1位 ファッションメッセージ／レディースアパレル

2位 ハリマ共和物産／生活雑貨

3位 カネイシ／生活雑貨

■受賞企業の特徴と会員事業者からの声

1位のファッションメッセージは、サイズ展開がMサイズからLLサイズまでと幅広く、カラーバリエーションも定番カラーから差し色まで豊富に揃っています。トレンドを取り入れたデザインながら品質もよく、品揃え、デザイン、価格のバランスの良さから支持されています。また、商品発送の迅速さや問い合わせへの対応の丁寧さなど顧客対応も評価されており、この度総合大賞を受賞しました。「細かい仕入れにも、迅速に対応していただき、とても助かっている」「こちらの商品は群を抜いて人気がある。価格帯はもちろんのこと、デザイン性が高く高品質で、販売員も提案がしやすい。また迅速に発送して頂けるので、販売員からの要望にもスピードある対応ができ大変助かっている」「商品が豊富でファッション性に優れているので定期的に覗かせて頂いている。商品到着も早いので衣替え時に助かる」など、会員事業者から多くの声が寄せられました。

2位のハリマ共和物産は、洗剤・紙・トイレタリー商品・化粧品関連など日常消耗品の卸売企業です。小ロットでの提案商品も多く、事業に必要なモノを必要に応じて小回りのきいた買い足しができることから好評です。トイレットペーパーや洗剤などちょっとした消耗品は事業においても必要です。そんな時に色々な商品の中から選べる豊富な商品提案量と丁寧な対応が会員事業者から支持されています。

3位のカネイシは、食品、生活用品、生活消耗品、ヘルスケアコスメ、雑貨、ペット用品など幅広いジャンルの商品を扱い、暮らしを便利で豊かにする商品が豊富に揃っています。その多くは1点から小ロットで取り扱いをしており、発注から納品までのスピードも早く対応も丁寧と定評があります。「商品ラインナップが豊富で尚且つ発注ロットが少数なものが多く助かっている。また、梱包も丁寧でありながら過重梱包ではなく丁度いいサイズで受け取りやすい」「お試しで購入してからまとめ買いするため、1点から購入できるというところがとてもいい。食品などお客様に気に入ってもらえるかとても気になるので自分で試してみて購入できるのがうれしい」「品揃えが豊富で子供達が喜ぶバスグッズの種類が多いこと、少量単位で購入できること、迅速で丁寧な梱包と発送で大変助かっている」といった声が寄せられました。

今回の受賞企業は、総合部門では豊富なラインナップとお店の機動力に合わせて「すぐに対応できる」企業が支持される結果となりました。一方で、部門別の受賞結果においては、「ていねいな暮らし」をテーマにした企業の受賞が目立ちました。素材へのこだわり、製品の裏側にストーリーが感じられる企業の受賞が多く「暮らしをよりよくするための商品を提案したい」という会員事業者の気持ちが反映された受賞結果となりました。

■部門別 受賞企業一覧

＜ファッション部門＞

1位：Sans Souci 34+（サンスーシ）

2位：セレクション

3位：ウィンウィン

＜家具インテリア部門＞

1位：クレエ

2位：東京堂

3位：志成販売

＜生活雑貨部門＞

1位：ブライエンタープライズ

2位：カリス成城

3位：やまに

＜食品部門＞

1位：健康フーズ

2位：People Tree

3位：おもちゃ箱

＜什器・店舗資材部門＞

1位：シモジマ

2位：Paddy's Market（パディス マーケット）

3位：コモライフ

※各画像は1位企業の商品

■参照

スーパーデリバリー https://www.superdelivery.com(https://www.superdelivery.com)

メーカーと小売店やサービス業などの事業者が取引する卸・仕入れサイトです。商品掲載数は200万点超。メーカーにとっては、地域を超えた49万店舗への販路拡大ツールとして効果を発揮し、小売店にとっては3,200社を超える出展企業とインターネットを通して取引でき、仕入先を大幅に拡大することが可能です。またコストや手間、リスク等を解消し効率的な取引を実現します。第1回日本サービス大賞にて地方創生大臣賞を受賞。（数字は全て2025年10月末時点）

■会社概要

株式会社ラクーンコマース https://www.raccoon.ne.jp/commerce(https://www.raccoon.ne.jp/commerce)

代表者：代表取締役社長 和久井 岳

所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目14番14号

設立：2018年11月

資本金：300,000千円

株主：株式会社ラクーンホールディングス100％

（東京証券取引所プライム市場上場 証券コード3031）

