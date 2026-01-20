本格血糖値サプリ「アラプラス 糖ダウン」10周年記念キャンペーンのお知らせ

ＳＢＩアラプロモ株式会社

SBIホールディングス株式会社の連結子会社で5-アミノレブリン酸リン酸塩（5-ALA（※1））を利用した健康食品、化粧品の製造・販売等を行っているSBIアラプロモ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：竹崎 泰史、以下「SBIアラプロモ」）は、アラプラス 糖ダウン発売10周年ならびに、シリーズ累計販売300万個突破（※2）を記念して、2026年1月20日より公式オンラインショップ「アラ・オンライン」（https://www.5-ala.jp/）にて10周年記念キャンペーンを実施いたします。

キャンペーン概要

発売10周年を迎えたアラプラス 糖ダウンは、機能性関与成分5-ALA（※1）の糖の燃焼を促進するメカニズムにより、食後血糖値と空腹時血糖値をWでケアできる本格血糖値サプリメントとして多くの方にご愛顧いただき、この度、シリーズ累計販売300万個を突破（※2）いたしました。本キャンペーンでは、末永くご愛顧いただくべく、アラプラス糖ダウンの定期コースをお申込みいただくと、以下の５つのお得な特典をプレゼントいたします。

【実施期間】 2026年1月20日（火）～9月30日（水）

【対象商品】 アラプラス 糖ダウン定期コース ※WEB申込限定

【キャンペーン特典】

＜通常特典＞

特典1: 30日分通常価格5,292円（税込）のところ初回限定980円（税込）！

特典2: 通常送料550円のところ初回限定 送料無料！

＜期間限定特典＞

特典3: 2回目以降、通常20％OFFのところ、ずっと38％OFF！1袋あたり3,240円（税込）！

特典4: 2回目に使える550円OFFクーポンで実質送料無料！（クーポンは自動適用）

特典5: 糖ダウン ソフトキャンディー（試供品）プレゼント！（初回お届け時に同梱）

キャンペーンサイトはこちら :https://www.5-ala.jp/Landing/Formlp/tou_10thAnniv.aspx

※キャンペーン期間中にお申込みいただくと、2回目は糖ダウン60日分を通常価格の38%OFFの6,480円（税込）、実質送料無料でお届けします。3回目以降は糖ダウン60日分を通常価格の38％OFFの6,480円＋送料550円（税込）で2か月ごとにお届けします。

※当社定期コースの休止・解約には、購入回数の縛りはありません。次回商品発送予定日の15日前までにSBIアラプロモお客様窓口（0120-952-755 年中無休9:00～19:00）までご連絡ください。お客様都合による返品は、未開封未使用の場合に限り8日以内のご連絡で承ります。詳しくは「特定商取引法に基づく表記(https://www.5-ala.jp/Page/termofuse.aspx)」をご確認ください。

※10周年キャンペーンは予告なく終了となる場合があります。

商品情報[表: https://prtimes.jp/data/corp/8331/table/118_1_bea2dcdae11a94cb370846df657cedaf.jpg?v=202601200321 ]

「アラプラス 糖ダウン」についての機能性の科学的根拠や安全性、品質に関するデータや資料は、消費者庁のホームページで公開されております。

5-ALAとは？

5-アミノレブリン酸または5-アミノレブリン酸リン酸塩の略。5-アミノレブリン酸は体内のミトコンドリアで作られるアミノ酸。ヘムやシトクロムと呼ばれるエネルギー産生に関与する物質を構成する重要な成分ですが、加齢に伴い生産性が低下することが知られています。5-アミノレブリン酸は、焼酎粕や赤ワイン、高麗人参等の食品にも含まれるほか、植物の葉緑体原料としても知られています。

（※1）5-アミノレブリン酸リン酸塩の略。厚生労働省の「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質（原材料）リスト」に追加されています。医薬品成分ではございません。

（※2）2015年12月～2025月10月における糖ダウンシリーズ（糖ダウン、糖ダウンリッチ、糖ダウンアラシア、糖ダウンソフトキャンディー）の総販売数量に基づく

（※3）空腹時血糖値と食後血糖値をWで対策できる機能性表示食品として2015年に日本で初めて届出受理。（2025年12月機能性表示食品の届出情報検索を用いたSBIアラプロモ調べ）

（※4）本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。