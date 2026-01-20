【ホテルニューグランド】和洋折衷な味わいで美しい横浜の“春”を表現「春のアフタヌーンティー」（ロビーラウンジ ラ・テラス）

日本ホテル株式会社

ホテルニューグランド（横浜市中区山下町10番地／総支配人 木曽博文）では、2026年3月1日(日)～

4月30日（木） までの期間、花々が咲き誇る美しい横浜の“春”をテーマにした「春のアフタヌーンティー」を販売します。

春のアフタヌーンティー（※画像は2名様分のイメージ）

和と洋の素材を絶妙にミックスした季節感あふれるメニューで、横浜に訪れる“春”を表現しました。旬の苺に桜のゼリーやクリームを重ね、白玉を添えたグラスパフェや、ほろ苦い緑茶に胡麻の風味を合わせたフロランタン、生姜風味がアクセントのオレンジムースなど、パティシエのアイデアと技が光るスイーツが勢揃いしました。セイボリーには、磯の香りただようあおさと桜エビのタルティーヌや、インドで広く親しまれているローカルフードのパニプリ、軽い食感の丸いパイの上にポテトサラダをトッピングした一品など、旬の素材を多彩なアレンジでお届けします。“春”を愛でる和洋折衷な味わいを楽しむ優雅なティータイムをお楽しみ下さい。

販売期間 2026年3月1日(日)～4月30日（木）

提供時間 12：00～20：00（L.O.19：30）

料金 \7,590（税込・サービス料込） ＜土日祝はご利用時間を3時間とさせていただきます＞

公式HP https://www.hotel-newgrand.co.jp/menu/afternoontea_spring/

提供店舗 本館１階 ロビーラウンジ ラ・テラス

お問合せ 本館１階 ロビーラウンジ ラ・テラス または レストランリザベーション課

045-681-1841（代表）

春のアフタヌーンティー／上段（スイーツ）

■上段（スイーツ）

・桜と苺のグラスパフェ

・生姜香るオレンジムース

・ルバーブとフランボワーズのマカロン

・緑茶と胡麻のフロランタン

春のアフタヌーンティー／中段（スイーツ）

■中段（スイーツ）

・桜とチェリーのチーズケーキ

・ミモザ風レモンタルト

・抹茶のテリーヌ

春のアフタヌーンティー／下段（セイボリー）

■下段（セイボリー）

・じゃがいもとキャベツのヴォロヴァン

・桜エビとあおさのタルティーヌ

・青豆のパニプリ

春のアフタヌーンティー／スコーン

■スコーン

・桜のスコーン

・プレーンスコーン

（桜あん・クロテッドクリーム）

＜17：00以降のご利用特典＞

季節限定の「桜のカクテル」または、「ノンアルコールカクテル」を1杯サービスします。

（本館1階「ラ・テラス」のみ）

＜17：00以降のご利用特典＞桜のカクテル

本館1階 ロビーラウンジ ラ・テラス

ヨーロッパ調のエレガントな雰囲気が人気の店内で、優雅なひとときをお過ごしいただけます。

本館1階 ロビーラウンジ ラ・テラス

【日本紅茶協会「おいしい紅茶の店」認定店】

「おいしい紅茶の店」とは、全国の紅茶が楽しめるお店の中から推薦を受けて日本紅茶会が認定したお店です。

"ラ・テラス" では紅茶の水色・香・味の抽出にまでこだわっておいしい紅茶とゆったりとした寛ぎの時間をご提供いたします。

横浜そごう10階 バー シーガーディアンIII

「春のアフタヌーンティー」をお召し上がりいただけます

ホテルニューグランド直営レストラン「バー シーガーディアンIII」にて、ホテルでご提供しているアフタヌーンティーをお召し上がりいただけます。重厚でゆったりとしたソファーにお掛けいただき、横浜港の景色を眺めながらの時間をお過ごしいただけます。横浜駅直結の利便性はお買い物のご休憩にもおすすめです。

横浜そごう10階 バー シーガーディアンIII

販売期間 2026年3月1日(日)～4月30日（木）

提供時間 11：00～17：00（L.O.16:30）

料金 春のアフタヌーンティー \7,590（税込・サービス料込）

＜土日祝はご利用時間を3時間とさせていただきます＞

定休日 そごう横浜店の定休日と同様

お問合せ 045-465-5995（直通）

アフタヌーンティーで好評のスコーンを販売中！

アフタヌーンティーで提供をしているホテルメイドのスコーンをご自宅でもお楽しみいただけます。季節によって変わる限定のフレーバーとプレーンの2種類を各2個、計4個入りでご用意、香ばしいサクサク感と中のしっとりとした食感を、朝食やティータイムでお楽しみください。

「スコーン」（４個入り）S.Weil by HOTEL NEW GRANDで販売中（画像はイメージ）

スコーン

価格 4個入り \1,188（税込）

販売店舗 S.Weil by HOTEL NEW GRAND

営業時間 10：00～19：00

※2026年3月～4月は、桜のスコーンとプレーンスコーン各2個となります。

※季節によって内容が変わります。

※クロテッドクリーム、ジャムは付いておりません。

ホテルニューグランド

1927年（昭和2年）に関東大震災の横浜復興のシンボルとしてヨーロッパスタイルの正統派ホテルとして開業しました。マッカーサー元帥やチャーリー・チャップリン、ベーブ・ルースなど、数多くの著名人に愛されてきた日本有数のクラシックホテルとして、歴史と伝統に培われた正統派のおもてなしでお客様をお迎えいたします。開業時より変わらぬ佇まいの本館は、1992年には横浜市歴史的建造物に指定、2007年には経済産業省が選んだ近代化産業遺産の認定を受けています。隣接するタワー館は1991年にオープン、客室は全室ハーバービューとなっており、横浜港の正面に面した客室からは、ベイブリッジや大桟橋、みなとみらいの夜景など、横浜の素晴らしい眺めを一望することができます。館内にはこだわりの美味しさを提供する多彩な6つのレストランやバー、ラウンジをご用意、ウェディングや各種パーティー、会議などにご利用いただける大小4つの宴会場を備えています。



HP：https://www.hotel-newgrand.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/hotelnewgrand/

Instagram：https://www.instagram.com/hotelnewgrand/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/HotelNewGrand_