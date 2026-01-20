だしが決め手のレトルトカレー　常連のイチオシ 「そば屋のカレーライス 中辛」「中華屋のカレーライス 中辛」 ２月９日 新発売

エスビー食品株式会社

エスビー食品株式会社は、だしの旨みが決め手の「常連のイチオシ そば屋のカレーライス 中辛」「常連のイチオシ 中華屋のカレーライス 中辛」を新発売します。

■商品の概要

・販売エリア ：全国

・店頭化予定日 ：2026年2月9日

・商品仕様 ：

【品名】常連のイチオシ そば屋のカレーライス 中辛

【内容量】180g

【荷姿】6×6

【希望小売価格（税別）】240 円



【品名】常連のイチオシ 中華屋のカレーライス 中辛

【内容量】180g

【荷姿】6×6

【希望小売価格（税別）】240 円

■商品の特徴

・どこか懐かしくも新しいカレー

そば屋や中華屋で、常連客から支持されている「だし」や「がらスープ」を生かしたカレーの味わいを

再現しました。

電子レンジ（600W）で約 1 分 10 秒温めるだけで手軽にお召し上がりいただけます。

≪そば屋のカレーライス≫

鰹枯節・昆布・鯖の合わせだしにみりんを加えた香り豊かなそばつゆに、カレー粉の風味を調和させた

味わいです。具材には豚薄切り肉と玉ねぎを使用しています。

≪中華屋のカレーライス≫

鶏がらスープに豚の旨みと鶏油を重ねた、コク深い中華だしをベースに、3 種類のカレー粉でシャープ

な香りを引き立てました。具材には豚薄切り肉とじゃがいも、玉ねぎを使用しています。

■商品化背景

・魅力度の高いカレーメニューに着目

レトルトカレーには、「家庭では再現しにくい本格的な味わい」と、「手に取りやすい価格」の両立が求められています。

その中でも、外食で親しまれている「そば屋の和風カレー」や「中華屋の中華カレー」の専門店ならで

はの味わいやコストパフォーマンスに着目しました。

お店ならではの本格的な味わいとコスパの良さを両立した商品で、

だしにこだわったおいしさを求めるお客さまのニーズにお応えします。