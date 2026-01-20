だしが決め手のレトルトカレー 常連のイチオシ 「そば屋のカレーライス 中辛」「中華屋のカレーライス 中辛」 ２月９日 新発売
エスビー食品株式会社
エスビー食品株式会社は、だしの旨みが決め手の「常連のイチオシ そば屋のカレーライス 中辛」「常連のイチオシ 中華屋のカレーライス 中辛」を新発売します。
■商品の概要
・販売エリア ：全国
・店頭化予定日 ：2026年2月9日
・商品仕様 ：
【品名】常連のイチオシ そば屋のカレーライス 中辛
【内容量】180g
【荷姿】6×6
【希望小売価格（税別）】240 円
【品名】常連のイチオシ 中華屋のカレーライス 中辛
【内容量】180g
【荷姿】6×6
【希望小売価格（税別）】240 円
■商品の特徴
・どこか懐かしくも新しいカレー
そば屋や中華屋で、常連客から支持されている「だし」や「がらスープ」を生かしたカレーの味わいを
再現しました。
電子レンジ（600W）で約 1 分 10 秒温めるだけで手軽にお召し上がりいただけます。
≪そば屋のカレーライス≫
鰹枯節・昆布・鯖の合わせだしにみりんを加えた香り豊かなそばつゆに、カレー粉の風味を調和させた
味わいです。具材には豚薄切り肉と玉ねぎを使用しています。
≪中華屋のカレーライス≫
鶏がらスープに豚の旨みと鶏油を重ねた、コク深い中華だしをベースに、3 種類のカレー粉でシャープ
な香りを引き立てました。具材には豚薄切り肉とじゃがいも、玉ねぎを使用しています。
■商品化背景
・魅力度の高いカレーメニューに着目
レトルトカレーには、「家庭では再現しにくい本格的な味わい」と、「手に取りやすい価格」の両立が求められています。
その中でも、外食で親しまれている「そば屋の和風カレー」や「中華屋の中華カレー」の専門店ならで
はの味わいやコストパフォーマンスに着目しました。
お店ならではの本格的な味わいとコスパの良さを両立した商品で、
だしにこだわったおいしさを求めるお客さまのニーズにお応えします。