煮込んだ野菜の旨みたっぷり「おいしさギューッととけ込む ハヤシ」 ２月９日 新発売 「おいしさギューッととけ込むカレー」 「おいしさギューッととけ込むシチュー」 ２月９日 リフレッシュ
エスビー食品株式会社は、幅広い世代の方にお楽しみいただける、やさしい味わいのルウ「おいしさ
ギューッととけ込む」シリーズより、「ハヤシ」を新発売し、「カレー 甘口」「カレー 中辛」「カレー 辛口」「シチュー クリーム」「シチュー ビーフ」をリフレッシュします。
■商品の概要
・販売エリア ： 全国
・店頭化予定日 ： 2026年2月9日
・商品仕様 ： 最終頁に記載
■商品の特徴
・こだわりの煮込み野菜※のまろやかな旨み
３種の野菜（玉ねぎ、にんじん、セロリ）と椎茸を、少量の塩と水だけで“重ね煮調理”することで、
素材本来の旨みをじっくりと引き出しました。煮込んだ野菜の旨みがとけ込んだまろやかな味わいで、
家族みんなで楽しめるおいしさです。
※原材料中の野菜ペースト
≪おいしさギューッととけ込むハヤシ≫ 新発売
トマトソースの旨みを活かし、野菜のやさしい甘みとマッシュルームの風味を合わせた、最後まで食べ
飽きない味わいです。
≪おいしさギューッととけ込むカレー 甘口・中辛・辛口≫ 味わいリフレッシュ
煮込んだ野菜に、あめ色玉ねぎやトマト、バナナを加えることで、味に奥行きを持たせました。コリア
ンダーやフェネグリークなどのスパイスが香り立ちます。
≪おいしさギューッととけ込むシチュー クリーム≫ 味わいリフレッシュ
煮込み野菜のほかに、ミルポワ（炒めた香味野菜）や白菜を使用したやさしい味わいです。隠し味とし
てチーズの旨みを加えることで、乳由来のまろやかなコクをさらに引き立てました。
≪おいしさギューッととけ込むシチュー ビーフ≫ 味わいリフレッシュ
ビーフブイヨンやローストオニオンなど、旨みの強い素材を組み合わせ、さらにセロリーシードとロー
レルの香りをほのかに効かせることで、味にメリハリを持たせました。
■リフレッシュの背景
・物価高の継続によるニーズの高まり
「おいしさギューッととけ込む」ブランドは、2013年の発売以来、即席ルウとしての手軽さと、「お求めやすい価格」「家族みんなで楽しめる味わい」が評価されています。
物価高の継続により、食における節約や簡便性へのニーズが高まるなかで、同ブランドの需要が拡大し
ています。特にファミリー世帯の購入率が伸長しており、多くのお客さまは「煮込んだ野菜の旨み」を
魅力と感じています。
お客さまの節約志向に応えながらも、こだわりの素材を使用し、
家族みんなで楽しめるおいしさを提供することで、
ファミリー世帯の食シーンをサポートします。