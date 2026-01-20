一夜限りの特別体験”SPIRIT OF NOZAWA（スピリット・オブ・ノザワ） ”へ協賛
4名のゲストバーテンダーとWAKAが日替わりでイベントを盛り上げます。
Nozawa Onsen Distillery株式会社（所在地：長野県下高井郡野沢温泉村 代表：リチャーズ・フィリップ）は、野沢温泉村の中心に位置し、国内外の旅行者とローカルが自然に交わるインクルーシブな狸tanuki bar（所在地：長野県下高井郡野沢温泉村）が主催となり、2026年1月～3月に全4日程で開催されるカクテルバーイベントSPIRIT OF NOZAWA（スピリット・オブ・ノザワ）に協賛することをお知らせいたします。
今回で2回目の開催となるSPIRIT OF NOZAWA（スピリット・オブ・ノザワ）は、2025年の夏に開催された初回において、都市とローカル、プロフェッショナルと旅人が交差する特別な空間が生まれたことをうけて村内がもっとも盛り上がるこの冬に第2回目を開催することを決定しました。夏に感じた体験をさらに深化させ、ゲストバーテンダーのラインナップや表現の幅を広げ、野沢温泉のバーシーン、そしてクラフトスピリッツの魅力をより立体的に発信していきます。
今回のSPIRIT OF NOZAWAには、野沢温泉蒸留所アンバサダーでもある日本を代表するバーテンダー村田和香菜（Waka）も全日程で参加いたします。
”SPIRIT OF NOZAWA”とは？
SPIRIT OF NOZAWA（スピリット・オブ・ノザワ） は、長野県野沢温泉村を舞台に、東京を中心に活躍するトップバーテンダーを招いて開催される、スペシャルゲストシフトイベントです。会場となる狸tanuki barは、野沢温泉村の中心に位置し、国内外の旅行者とローカルが自然に交わるインクルーシブなバー。
クラフトビールやカクテル、ライブミュージックやイベントを通じて、野沢温泉の“夜の魅力”を発信する拠点として、多くの人々に親しまれています。
SPIRIT OF NOZAWA は、そんな狸tanuki barの持つ開かれた空気感と、ゲストバーテンダーの個性や技術を掛け合わせることで生まれる、一夜限りの特別な体験です。
本イベントは、東京の第一線で活躍するバーテンダーがゲストとして参加し、それぞれのバックグラウンドや哲学を反映したオリジナルカクテルを提供します。
協賛として参加する野沢温泉蒸留所のクラフトジンを用いながら、野沢温泉の自然、風土、文化をカクテルという表現に落とし込み、ここでしか味わえない一杯を創り出します。
なお、 2月6日にゲストバーテンダーとして参加するDekeは、普段はワシントンDCのバーで活躍するアメリカでもトップレベルのバーテンダーです。来日のタイミングで野沢温泉村にも足を運んでくださることとなりました。国内外で活躍するバーテンダーとのひと時をお楽しみください。
アンバサダーWAKAがカウンターでカクテルを振る舞う
アート作品のようなカクテル
イベント名：SPIRIT OF NOZAWA（スピリット・オブ・ノザワ）Winter series
場所：狸tanuki bar（所在地：長野県下高井郡野沢温泉村）
時間：20時～23時
≪イベント開催日程≫
1月27日: Keita Saito from LIQUID FACTORY
2月6日: Deke Dunne from ALLEGORY
2月24日: Yuichi Wakabayashi from Bar Wakabayashi
3月4日: Manato Akasaka from BW CAVE
全日程:Waka Murata from Nozawa Onsen Distillery
詳細なイベント情報は公式HPやInstagramで随時更新しています。
公式HP：https://www.staynozawa.com/ja/venues/tanuki-bar
公式Instagram：https://www.instagram.com/tanukinozawa/
狸tanuki barの概要
狸Tanuki bar は、野沢温泉村の中心に位置し、国内外の旅行者とローカルが自然に交わるインクルーシブなバーです。クラフトビールやカクテル、ライブミュージックやイベントを通じて、野沢温泉の“夜の魅力”を発信する拠点として、多くの人々に親しまれています。
地域限定の日本酒やビールなど幅広いラインナップも特徴で目新しくワクワクするようなドリンクに出会えます。経験豊富なバーテンダーとの会話の中でおすすめのお酒を紹介してもらうことも可能です。
店内は、知識豊富なスタッフと会話を楽しめる銅メッキの長いバーカウンターと、カップルや少人数のグループ向けのくつろげるブース席をご用意。一年中カラオケ、冬の期間は生演奏を楽しむことが可能。
狸Tanuki bar店内
経験豊富なバーテンダーがカクテルを提供
Tokyo Confidential バーマネージャー/野沢温泉蒸留所アンバサダー
2024年に野沢温泉蒸留所アンバサダーに就任した村田和香菜
日本生まれの村田和香菜（Waka）は、世界を舞台に活躍するバーテンダー。 「Alchemist Beer Lab」でバー・マネージャーを務めながら研鑽を積み、「Diageo World Class」などの国際的なカクテルコンペティションで高い評価を受ける。
2020年には「ザ・トーキョー エディション⻁ノ門」のオープニングチームに選出され、日本へ帰国。ホテルのシグネチャーバー「Gold Bar at EDITION」にてカクテルプログラムの開発に携わり、開業からわずか1年で同バーを「Asia’s Best 50 Bars」ランキング56位へと導いた。現在は「Tokyo Confidential」のバーマネージャーとして参画。“東京のインクルーシブなスペース”を体現する新たなコンセプトづくりに挑んでいる。
ワカのカクテルは、ミニマルで洗練された佇まいの中に、複雑さと繊細さを宿すのが特徴。アガベやシャンパーニュへの深い愛情に加え、泡盛やにごりといった日本の蒸留酒を再解釈した、ここでしか味わえない一杯を創り続けている。
野沢温泉蒸留所について
野沢温泉蒸留所の外観
野沢温泉蒸留所は、村の中心部に位置し、元々は野菜や食材を缶詰にして保存し村を支えていた歴史的な工場を改装し、蒸留所へと生まれ変わり、2022年12月15日にオープンしました。野沢温泉村のアイコン的存在の外湯、大湯から徒歩わずか数分で、蒸留所ツアー、テイスティング、ギフトショップなど総合的に楽しめる施設です。野沢温泉のクラフトジン、ウイスキーを通して、野沢温泉の大自然が生み出す美味しい水の巡りから産まれる恵みに触れ、味わって頂きたいという願いを込めています。
野沢温泉と長野県産のボタニカルを使用したクラフトジンは、2023年4月の世界最大級かつ権威のある国際的酒類品評会「The San Francisco World Spirits Competition 2023（SFWSC 2023）」で、約6,000件のエントリーからクラフトジン4種全てが金賞を受賞。野沢温泉蒸留所ではクラフトジンの他にも、シングルモルトウイスキーの生産を拡大しています。現在熟成中のシングルモルトも控えており、2026年にリリースを予定しています。
金賞を受賞したクラフトジン
野沢温泉と長野県産のボタニカル
会社概要
会社名 ：野沢温泉蒸留所株式会社
所在地 ：〒389-2502 長野県下高井郡野沢温泉村豊郷9394
事業内容：ジン、ウイスキーとアルコールスピリッツの製造
ホストツーリズムイベント
おみやげの販売、バー、飲食店の経営、通信販売
前各号に附帯関連する一切の事業
公式HP ：https://nozawaonsendistillery.jp/
※公式サイトより商品をお買い求めいただけます。