¤Ï¤µ¤ó¤À¤Þ¤Ä¤²¤òÇ®¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥«ー¥ë¡ª¾ÑÈþÆ²¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¤Ï¤µ¤ó¤Ç¤¢¤¬¤ë¥Òー¥È¥«ー¥éー¡×¤«¤é¥Ï¥íー¥­¥Æ¥£¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¿·ÅÐ¾ì

²½¾ÑÉÊ¡¢²½¾Ñ»¨²ß¡¢Éþ¾þ»¨²ßµÚ¤Ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー»¨²ßÅù¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Î´ë²è¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¾ÑÈþÆ²³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»ûÅÄÀµ½¨¡¢°Ê²¼ ¾ÑÈþÆ²¡Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¤Ï¤µ¤ó¤Ç¤¢¤¬¤ë¥Òー¥È¥«ー¥éー¡×¤«¤é¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò2025Ç¯12·î²¼½Ü¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¾ÑÈþÆ²¤Î¡Ö¤Ï¤µ¤ó¤Ç¤¢¤¬¤ë¥Òー¥È¥«ー¥éー¡×ËÜÂÎ¤Ë¡¢¥¥åー¥È¤Ê¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤ò¹ï°õ¤·¤¿¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ï¤µ¤ó¤Ç¤¢¤¬¤ë¥Òー¥È¥«ー¥éー¡×¤Ï¡¢º¬¸µ¤«¤é¤Þ¤Ä¤²¤ò¤Ï¤µ¤ó¤ÇÇ®¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥«ー¥ë¤·¡¢¥¯¥ë¥ó¤È¾å¸þ¤¤Þ¤Ä¤²¤ò¤Ä¤¯¤ë¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥«ー¥éー·Á¾õ¤Î¤¿¤á¡¢»Ø¤ÎÎÏ¤ÈÇ®¤Î¥À¥Ö¥ë¸ú²Ì¤Ç¤Þ¤Ä¤²¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥Ûー¥ë¥É¤·¤Ê¤¬¤é¥«ー¥ë¤µ¤»¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤òÄ¹»þ´Ö¥ー¥×¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢USB½¼ÅÅ¼°¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¡¢1²ó¤Î½¼ÅÅ¤ÇÌó45Ê¬»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¤Ï¤µ¤ó¤Ç¤¢¤¬¤ë¥Òー¥È¥«ー¥éー¡Ò¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡Ó¡¡
¢£²Á³Ê¡§3,278±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤³¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¹¥È¥¢¤ä¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥¹¥È¥¢¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÎÂ¾¡¢¾ÑÈþÆ²¸ø¼°
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤â¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ÑÈþÆ²ONLINE STORE¡Û
https://www.sho-bionlinestore.jp/c/beauty/SA72588
¾ÑÈþÆ²³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÑÈþÆ²¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¸Ä¿Í¤Î¡Ö¿´¤ÈÂÎ¤ÎÈþ¤È·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¡¢¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥ÉµÚ¤ÓOEM¤Ç¡¢²½¾ÑÉÊ¡¢²½¾Ñ»¨²ß¡¢Éþ¾þ»¨²ß¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー»¨²ßµÚ¤Ó¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º´ØÏ¢Åù¤Î¾¦ÉÊ¤òÉý¹¤¯¼è°·¤¦Áí¹ç´ë²è¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£´ë²è¡¦À¸»º¤«¤éÈÎÇä¡Ê¾®ÇäÅ¹µÚ¤ÓE¥³¥Þー¥¹»Ô¾ì¸þ¤±¡Ë¤Þ¤Ç¤ò¼«¼Ò¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¶¯¤ß¡£¤Þ¤¿ÈÎÇäÀè¤Ï¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥¹¥È¥¢¡¢¶Ñ°ì¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¹¥È¥¢¡¢Áí¹ç¥¹ー¥Ñー¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£2013Ç¯4·î¤«¤é¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º»ö¶È¤ò³«»Ï¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢2025Ç¯1·î¤Ë²½¾ÑÉÊ¤Î£Ï£Å£ÍÀ½Â¤¼õÂ÷¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥³¥â¥ó¥Æ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò»±²¼¤ËÆþ¤ì¡¢OEM»ö¶È¤Î³ÈÂç¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£