【建築家×理学療法士 in よこはま】家の中の寒さにお悩みの方必見！体験しながら学ぶ座談会『住まいと健康について話しあおう』を２月14日に開催！

横浜市

座談会『住まいと健康について話しあおう』

横浜市では、「YOKOHAMA GO GREEN」を合言葉に、市・市民・事業者の皆様と一丸になって、脱炭素・環境施策を推進しています。2050年までの脱炭素社会の実現に向けて、住宅分野では「省エネ性能のより高い住宅（※）」が当たり前となることを目指し、「よこはま健康・省エネ住宅推進コンソ―シアム」による普及啓発の取組を行っています。

このたび、２月14日（土）横浜市役所にて、「住まいの温度」と「健康」の関係性について、体験しながら学ぶ座談会を開催します。住まいの寒さが健康に与える影響（ヒートショック等）や高断熱住宅による健康的メリットを、建築家・理学療法士がお伝えします。また講演に加え、その場でできるストレッチや断熱体感機等による体験を通じて「健康的かつ省エネな住まい」を学ぶことができるイベントです！

※最高レベルの断熱性能(等級６、７)や気密性能を備えた住宅。詳細は「よこはま健康・省エネ住宅推進コンソ―シアム」下記ウェブページを御覧ください。https://ecohouse-conso.city.yokohama.lg.jp/

コンソーシアムロゴ

コンソ―シアムウェブページ二次元バーコード

【１】開催概要

【日 時】２月14日（土）13：00～17：00（受付開始は12:30）

【会 場】横浜市役所１階市民協働推進センタースペースAB（横浜市中区本町６丁目50番地の10）

【参加費】無料（予約優先制 定員50名）

【対象者】住宅の寒さにお悩みの横浜市民又は市内への転居をお考えの方

【主 催】よこはま健康・省エネ住宅推進コンソーシアム／横浜市建築局住宅政策課

【後 援】横浜市住宅供給公社

【２】プログラム

13:10～15:10

１.講演 「高断熱の家に住むとは」 講師 森 みわ氏（建築家）

２.講演 「体感温度と体の関係」 講師 伊藤 彰浩氏（理学療法士）

３.座談会「トークセッション」 ファシリテーター 巾 竜介氏（株式会社ワイドアルミ）

15:10～

４.体験 「断熱を体験する」

※その場でできる簡単なストレッチを行います。動きやすい服装でお越しください。

※希望者は運営事務局への断熱リフォームのご相談も可能です（17時まで）

断熱体感機のイメージ

【３】申込方法

下記の二次元バーコードまたは運営事務局へのお電話・メールによりお申込みください。定員になり次第、受付を終了いたします。

運営事務局：株式会社ワイドアルミ（担当：おぎの）

お問合せ先：TEL：045-306-8547／MAIL：info@widealumi.co.jp

申込フォーム二次元コード

詳細は以下のURLよりご確認ください。

https://ecohouse-conso.city.yokohama.lg.jp/news/detail.html?1766124444