【建築家×理学療法士 in よこはま】家の中の寒さにお悩みの方必見！体験しながら学ぶ座談会『住まいと健康について話しあおう』を２月14日に開催！

写真拡大 (全5枚)

横浜市




座談会『住まいと健康について話しあおう』

横浜市では、「YOKOHAMA GO GREEN」を合言葉に、市・市民・事業者の皆様と一丸になって、脱炭素・環境施策を推進しています。2050年までの脱炭素社会の実現に向けて、住宅分野では「省エネ性能のより高い住宅（※）」が当たり前となることを目指し、「よこはま健康・省エネ住宅推進コンソ―シアム」による普及啓発の取組を行っています。


このたび、２月14日（土）横浜市役所にて、「住まいの温度」と「健康」の関係性について、体験しながら学ぶ座談会を開催します。住まいの寒さが健康に与える影響（ヒートショック等）や高断熱住宅による健康的メリットを、建築家・理学療法士がお伝えします。また講演に加え、その場でできるストレッチや断熱体感機等による体験を通じて「健康的かつ省エネな住まい」を学ぶことができるイベントです！


※最高レベルの断熱性能(等級６、７)や気密性能を備えた住宅。詳細は「よこはま健康・省エネ住宅推進コンソ―シアム」下記ウェブページを御覧ください。https://ecohouse-conso.city.yokohama.lg.jp/





コンソーシアムロゴ



コンソ―シアムウェブページ二次元バーコード


【１】開催概要


【日　時】２月14日（土）13：00～17：00（受付開始は12:30）


【会　場】横浜市役所１階市民協働推進センタースペースAB（横浜市中区本町６丁目50番地の10）


【参加費】無料（予約優先制　定員50名）


【対象者】住宅の寒さにお悩みの横浜市民又は市内への転居をお考えの方


【主　催】よこはま健康・省エネ住宅推進コンソーシアム／横浜市建築局住宅政策課


【後　援】横浜市住宅供給公社


　


【２】プログラム


13:10～15:10


１.講演　「高断熱の家に住むとは」　講師　森　みわ氏（建築家）


２.講演　「体感温度と体の関係」　講師　伊藤　彰浩氏（理学療法士）


３.座談会「トークセッション」　ファシリテーター　巾　竜介氏（株式会社ワイドアルミ）


15:10～


４.体験　「断熱を体験する」


※その場でできる簡単なストレッチを行います。動きやすい服装でお越しください。


※希望者は運営事務局への断熱リフォームのご相談も可能です（17時まで）



断熱体感機のイメージ


【３】申込方法


下記の二次元バーコードまたは運営事務局へのお電話・メールによりお申込みください。定員になり次第、受付を終了いたします。


運営事務局：株式会社ワイドアルミ（担当：おぎの）


お問合せ先：TEL：045-306-8547／MAIL：info@widealumi.co.jp



申込フォーム二次元コード


詳細は以下のURLよりご確認ください。


https://ecohouse-conso.city.yokohama.lg.jp/news/detail.html?1766124444