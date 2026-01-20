【箱根小涌園ユネッサン】カカオをムダなく楽しむサステナブルな入浴体験！SDGｓな変わり湯「カカオハスクの湯」

藤田観光株式会社

2026年元日に開業25周年を迎えた箱根小涌園ユネッサンの本格日帰り温泉「元湯 森の湯」 （所在地：神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297、支配人：松山 元信 以下：森の湯）では、SDGsな変わり湯「カカオハスクの湯」を2026年2月1日（日）から期間限定で開催いたします。

2月14日（土）は、バレンタインデー！日本では、バレンタインデーに大切な人へチョコレートを贈って愛を伝えるという習慣があります。そこで、森の湯では箱根の玄関口・小田原にあるチョコレート工場とタッグを組み、製造過程で発生する「カカオハスク」を活用したSDGsな変わり湯「カカオハスクの湯」を昨年に引き続き開催いたします。

カカオハスクとは、カカオ豆の種皮であり、チョコレートの原材料カカオ豆を製造した際に発生します。繊維質で硬いため、チョコレートに混入すると口当たりや風味が悪化することから、長い間廃棄されていました。ところが、近年ではSDGsの達成に向けて持続可能な取り組みが注目され、廃棄するのではなく、染め物の染料やアロマの香料などに使用されるなど、様々な場面で活用されています。森の湯においても、限りある資源を有効活用した、SDGsな変わり湯「カカオハスクの湯」を通じて、カカオハスクのアップサイクルに取り組んでまいります。

さらに、湯の効能としてもカカオハスクにはチョコレート同様に抗酸化作用のある「ポリフェノール」が含まれており、シミ・シワ・たるみといった肌の老化を防ぐ効果が期待できます。また、血流改善（テオブロミン）や肌の炎症を抑える作用（抗炎症作用）、そして肌のハリや潤いを保つカカオセラミドの含有も発見されており、スキンケアとして若返りの効果や、チョコレートを思わせる甘く柔らかな香りによるリラックス効果が見込めます。

厳しい寒さで体調を崩しやすい冬は、カカオハスクの湯に浸かることで心身の健康促進に加え、SDGsについて身近に実感する機会とし、森の湯でしか味わえないチョコレートの魅力をご堪能ください。

「カカオハスクの湯」 開催概要

〈開催場所〉 本格日帰り温泉「元湯 森の湯」内湯（男湯・女湯）

〈開催期間〉 2026年2月1日（日）～ 2026年2月28日（土）

〈営業時間〉 11：00～20：00（最終入場 19：30）

※元湯 森の湯（温泉エリア）の入場料金が必要です。

大人（中学生以上）1,500円～(税込)、こども（3歳～）1,000円～（税込）

※画像はイメージです。

箱根小涌園ユネッサンについて

箱根小涌園ユネッサンは、全天候型の温泉テーマパークとして2001年に開業いたしました。その後、2023年に開業以来最大規模のリニューアルを行い、2026年1月1日に開業25周年を迎えました。自家源泉から湧き出る豊富な温泉や遊休地 などを最大限に活用し、複合体験リゾート施設として様々なコンテンツを展開してまいります。そして、箱根に来たら必ず立ち寄りたくなるスポットとして、箱根小涌園全体を盛り上げるとともに箱根エリアの活性化に貢献してまいります。

公式HP URL：https://www.yunessun.com/

藤田観光株式会社について

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして 1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP

URL：https://www.fujita-kanko.co.jp/

ブランドムービー公開中！：https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie

藤田観光グループのSDGsへの貢献について

藤田観光は創業以来、「私たちは、健全な憩いの場と温かいサービスを提供することによって、潤いのある 豊かな社会の実現に貢献したいと願っております。」という社是のもと、「環境に関する取り組み」、「多様な 価値観に対する取り組み」などを企業としての持続的成長に不可欠で重要なものと捉え、進めてまいりました。これらの取り組みは、持続可能な社会の実現を目指す「SDGs（持続可能な開発目標）」の理念に相通じるものです。今後も当社は「SDGs」の達成に寄与できるよう、事業を通じた社会課題の解決と持続可能な社会の実現に努めてまいります。

サステナビリティに関する取り組み：https://www.fujita-kanko.co.jp/sustainability/