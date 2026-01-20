「系統蓄電池（蓄電所）ビジネスの可能性」と題して、合同会社デロイト トーマツ エネルギーユニット ディレクター 山田 圭介氏によるセミナーを2026年2月27日(金)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

系統用蓄電池（蓄電所）ビジネスの可能性

～事業成立のための戦略策定～

合同会社デロイト トーマツ

エネルギーユニット ディレクター 山田 圭介 氏

２０２６年２月２７日（金） 午後１時～３時

■会場受講

ビジョンセンター赤坂

東京都千代田区永田町１-１１-２８ 合人社東京永田町ビル

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

系統用蓄電池の領域は、参入プレイヤーが増えている状況の一方で、未だ事業の蓋然性や市場見通し等が不確実な中で投資又はファイナンス拠出の判断をためらう場面も一定あるかと思います。また、自社での案件組成のみならず事業譲渡や他企業様とのアライアンスなど、どのような事業の進め方が自社にとってリスクを最小化して事業参画できるのか、お悩みの企業様も多いと考えています。

そのような中で、系統用蓄電池の足元および将来にわたる事業環境や、今後の機会・リスクについての理解につなげるべく、お話させて頂きます。

１．国内での系統用蓄電池事業の概況と当社の関わり

２．系統用蓄電池の事業モデルと昨今の環境変化

３．事業開発・構築におけるポイント

４．当社シミュレーションモデルご紹介と事業収益検討への活用

５．総まとめと今後のアクションに向けた示唆

６．質疑応答／名刺交換

