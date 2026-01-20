国際物流SaaS「MonCargo」、船積み単位でやり取りを一元管理する「MonCargo Connect」を正式提供開始

MonCargo株式会社

MonCargo株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：五所絢奈）は、コンテナ追跡SaaS「MonCargo（モンカルゴ）」(https://moncargo.io/ja?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=connect_20260120)の新機能群「MonCargo Connect（モンカルゴ コネクト）」(https://moncargo.io/ja/features/moncargo-connect?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=connect_20260120)の正式提供を、2026年1月20日より開始いたしました。MonCargo Connectの正式提供にあわせ、2026年3月末までトライアル利用が可能です。

MonCargo Connectは、従来のトラッキング機能に加え、社内外でのやり取り・ファイル管理・コメント履歴を船積み単位で一元管理できる新しいオプション機能です。分断されがちな連絡・対応・書類管理の業務を一つの画面にまとめることで、物流現場における属人化や情報共有の手間を削減し、業務全体の可視化と効率化を実現します。

■ MonCargo Connectとは

MonCargo Connectは、以下の機能を通じて、船積み単位での実務情報を社内外で安全に共有・管理できる環境を提供します。

- ゲストユーザー招待機能荷主・国際物流事業者など、社外の関係者をゲストユーザーとして招待できます。社外ゲストユーザー数に上限はないため、関係者が増えても追加料金を気にせずご利用いただけます。- コメント・メンション通知船積ごとにコメントを残し、担当者・関係者にメンション通知することができます。自分宛ての未読コメントに絞ることもできるので、必要なやり取りを効率よく確認できます。- ファイル管理・共有船積み情報と紐づけて、INVOICEやB/Lなどの書類をまとめて管理・共有できます。共有先を指定できるため、必要な関係者にだけ安全に書類を共有できます。

MonCargo Connectの詳細については、以下よりご確認いただけます。

詳細を見る :https://moncargo.io/ja/features/moncargo-connect?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=connect_20260120

事前申込の発表後、現場課題に直面する荷主企業様・海貨事業者様から、具体的な期待やフィードバックが寄せられました。これらの声を反映し、今後もさらなる機能改善を進めてまいります。なお、オンラインセミナーの開催も予定しており、詳細は後日、公式サイトにてご案内いたします。

今後もMonCargoは、実務を担当しているユーザーの皆様の声をもとに、開発・改善を継続し、貿易・国際物流業務におけるさらなる業務効率化を支援してまいります。

■ MonCargo Connect 開発の背景

MonCargoはこれまで、複数の船会社やコンテナの動静情報を一元管理し、船積みごとのETD・ETAや本船動静を自動で可視化・通知するSaaSとして、貿易・物流の実務改善を支援してきました。また、実際の現場では、船積みのトラッキング情報を複数の関係者と共有する必要があるため、これまで船積みごとにURLリンクを発行し、情報共有に活用いただいていました。

しかし、MonCargoで確認する船積み件数が増えるにつれて、「複数の案件をまとめて共有したい」「トラッキング情報に加えて、不随する情報も一元管理したい」という声を多くいただくようになりました。特に案件数が多い場合、MonCargoでトラッキング情報を管理していても、メール・電話・Excelなどが併用され、二重管理や確認・対応にかかる手間が依然として課題となっていました。

MonCargo Connectは、こうした情報の分断に対応すべく、船積み単位で、従来のトラッキング情報に加え、やり取りや書類をまとめて共有することで、貿易実務における日々の業務を効率化します。

コンテナ追跡を可視化する「MonCargo」とは

「MonCargo」では、ブッキング番号、B/L（船荷証券）番号、コンテナ番号を登録することで、本船動静やETD（出発予定時間）、ETA（到着予定時間）などをダッシュボード上で自動管理できます。登録情報に変更があった場合には、関係者にメール通知されるため、手動での確認作業を大幅に削減できます。

複数の船会社を利用している荷主企業やフォワーダーにとって、日々の動静確認や社内外との共有業務は大きな負担となっています。「MonCargo」は、これらの業務を自動化・可視化し、現場の業務効率化を支援します。

また、今回ご案内した「MonCargo Connect」は、こうした船積み情報に関するやり取りやファイル共有をMonCargo上で完結できるようにするオプション機能です。複数の関係者とやり取りをされる企業様にとって、コミュニケーションコストを削減し、さらなる業務効率化を目指します。

「MonCargo」は30日間、無料でお試しいただけます。ぜひこの機会にご利用ください。

MonCargoの詳細はこちら :https://moncargo.io/ja?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=connect_20260120

※MonCargo Connectは、MonCargoをご契約中のお客様を対象としたオプション機能です。まずはMonCargoのトライアルをお試しください。

MonCargo株式会社について

MonCargoは、仕事の現場におけるエクセルやワード管理による作業を削減・効率化し、実務担当者に寄り添ったDX促進を掲げて創業したスタートアップです。一人でも多くの人が、より気持ちよく働ける環境や仕組み作りを目指し、個々の企業にとって最適なDXを提案していきます。





会社概要

会社名： MonCargo株式会社

代表者：代表取締役 五所 絢奈

設立： 2022年3月

所在地： 東京都渋谷区渋谷2丁目19-15宮益坂ビルディング609

提供サービス：コンテナ追跡サービス「MonCargo」

URL：https://moncargo.io/ja

お問合せ先： info@moncargo.io