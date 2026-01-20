30代～50代男性のスキンケアやめた理由1位は「面倒」、半数が“1分未満ケア”だった実態が明らかに！OBRIGADO（オブリガード）がスキンケア離脱調査を実施

株式会社ビエスト化粧品

株式会社ビエスト化粧品（本社：大阪府大阪市、代表取締役：國澤 和人）が提供する「OBRIGADO」（オブリガード）は、過去にスキンケアを行っていたものの現在はやめている30代～50代男性を対象に、スキンケアをやめた理由や、継続中に感じていた不満、スキンケアにかけていた時間、再開したいと感じる条件について調査を実施しました。

男性がなぜスキンケアから離脱してしまうのか、またどのような要素があれば再びスキンケアを習慣化できるのかを明らかにしています。

＜背景＞

近年、男性のスキンケア市場は拡大傾向にありますが、実際には「始めたものの続かない」という声も多く聞かれます。特に30～50代の働く男性は、仕事や家庭で忙しく、自分自身のケアに十分な時間を割くことが難しい世代です。そこでOBRIGADO（オブリガード）では、男性がスキンケアを継続できない理由と、継続に必要な条件を明らかにすることを目的に、「男性のスキンケア離脱調査」を実施しました。

＜調査サマリー＞

・スキンケアをやめた理由の1位は「面倒だった（42％）」

・継続中に感じていた不満は「面倒だと感じることが増えた（32％）」「やらなくても困らないと思った（26％）」が上位

・スキンケアにかけていた時間は「1分未満」が50％と、もともと短時間ケアが中心

・再開したい条件は「効果を実感しやすい（52％）」が最多

・男性のスキンケア離脱の本質は、「時間・手間」と「効果実感」のギャップにあることが明らかに

＜調査概要＞

調査期間：2026年1月13日

調査方法：インターネット調査

調査対象：30代～50代の男性

調査人数：50名

モニター提供元：アイブリッジ株式会社

スキンケアをやめた最大の理由は「面倒さ」と「効果実感の不足」

スキンケアをやめた理由として最も多かったのは「面倒だった（42％）」でした。次いで「効果を感じなかった（34％）」「習慣化できなかった（24％）」「コストが高かった（18％）」が続きました。単に時間がないだけでなく、「続けても効果を実感できない」「習慣として定着しない」ことが、離脱の大きな要因となっていることがうかがえます。

続けている間も「面倒」「手間」が大きな負担になっていた

スキンケアを続けていた当時の気持ちとして、「面倒だと感じることが増えた（32％）」が最も多く、次いで「やらなくても困らないと思った（26％）」「続けるモチベーションが湧かなかった（18％）」と続きました。

これらの結果から、スキンケアは“手間のかかる行為”として認識され、日常生活の中で優先順位が下がりやすいことが分かります。特に時間に制約のある30～50代男性にとって、「面倒・手間」が継続を妨げる大きな要因となっている実態が明らかになりました。

スキンケア時間は「1分未満」が半数

スキンケアにかけていた時間は、「30秒～1分未満（34％）」「30秒未満（16％）」と、1分未満が合計50％を占めました。

男性にとってスキンケアは、もともと「短時間で済ませたい習慣」であり、工程が増えるほど継続ハードルが高くなることが示唆されます。

スキンケア再開のカギは「効果実感 × 時短 × シンプル」

「どのような条件であればスキンケアを再開したいか」という質問では、

・効果を実感しやすい（52％）

・コスパが良い（36％）

・1分以内で終わる（32％）

・使い方が簡単で迷わない（22％）

といった回答が上位に並びました。

単に安い・手軽というだけではなく、「ちゃんと効果を感じられること」が最も重要視されている点が特徴です。

＜まとめ＞

今回の調査では、スキンケアをやめた理由の1位が「面倒だった（42％）」、次いで「効果を感じなかった（34％）」であることが明らかになりました。また、スキンケアにかけていた時間は「1分未満」が50％を占め、男性にとってスキンケアは“できるだけ短時間で済ませたい習慣”である実態もうかがえます。

さらに、再開条件としては「効果を実感しやすい（52％）」「コスパが良い（36％）」「1分以内で終わる（32％）」が上位に挙がり、「手間をかけずに、きちんと効果を感じたい」というニーズが非常に強いことが分かりました。

これらの結果から、

・手順がシンプル

・短時間で完了

・効果を実感しやすい

・続けやすい価格設計

という条件を満たすことで、スキンケアは再び“無理なく続けられる習慣”になる可能性があります。

男性のリアルな声をもとに生まれた、メンズ洗顔石鹸

OBRIGADO（オブリガード）ではこうした男性のリアルな声をもとに、「短時間・シンプル・効果実感」にこだわったメンズ向け洗顔石鹸を開発・販売しています。

- 泡立てから洗い流しまで約1分- 1アイテムで皮脂・汚れ・ニオイ対策まで対応- 洗い上がりのつっぱり感を抑え、清潔感のある肌印象へ- 毎日続けやすい価格設計

スキンケアに挫折した経験がある方でも、迷わず・無理なく始められる設計です。

「何から始めればいいか分からない」「続かなかった経験がある」そんな男性こそ、まずは“洗顔から”見直してみてはいかがでしょうか。

CLARIS VUVU SOAP(クラリス ヴヴ ソープ)

調査実施会社

OBRIGADO

「OBRIGADO」は、“男の肌に、プロのケアを。”をコンセプトに誕生した、男性のための本格スキンケアブランドです。エステサロン専売品メーカーである株式会社ビエスト化粧品が、現場の知見をもとに開発。肌荒れ・毛穴ケア、乾燥やハリ不足など、年齢にともなう肌悩みにアプローチし、スキンケア初心者の方でも簡単に本格ケアができる設計になっています。

肌への投資が、未来の自信に繋がる。

「未来の自信を育てるための投資」としてスキンケアを提案します。

詳細は以下をご覧ください。

URL： https://obrigado.skin/

CLARIS VUVU SOAP(クラリス ヴヴ ソープ)

洗顔石鹸 100g 3,850円

商品URL：https://obrigado.skin/products/claris_vuvu_soap/



1秒間に1兆回以上の

テラヘルツ振動で毛穴汚れを

ごっそりオフ。

サロン専売メーカー発の濃密泡洗顔。テラヘルツの微細振動で毛穴汚れをケアし、保湿成分がうるおいを守りながら、 ハリのある若々しい肌へ導きます。

株式会社ビエスト化粧品

所在地：〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2-3-10 大阪松田ビル5F

代表取締役：國澤 和人

事業内容：化粧品の製造・販売、エステサロンの運営等

URL：https://www.biest.co.jp/