【下田海中水族館】“下田海中水族館“駅が誕生！伊豆急下田駅の副駅名として伊豆急行株式会社とネーミングライツスポンサー契約を締結　2026年1月22日(木)にセレモニーを実施！

体験型水族館「下田海中水族館（所在地：静岡県下田市3丁目22-31 総支配人：慶野光市）」は、伊豆急下田駅のネーミングライツスポンサー契約を伊豆急行株式会社（所在地：静岡県伊東市八幡野1151番地 取締役社長：土方健司）と締結する事となりましたのでお知らせいたします。

◇副駅名「下田海中水族館駅」の誕生

下田のイメージは？と問われれば、やはり海ではないでしょうか？下田海中水族館は自然の海をそのまま活かした珍しい水族館として下田市港内の和歌の浦に誕生し、下田市の観光施設の一つとして歩んでまいりました。伊豆近海に棲む様々な生物を展示し、下田の海の情報発信をしてきました。またイルカやアシカなどのショーも行うほか、全国の水族館の中でいち早くイルカとのふれあいプログラムを開発、実施するなど生き物との距離が近い水族館として認知されています。その一方で、下田市のウミガメの産卵調査・保護活動などにも取り組んでおります。

当館は2027年3月に開業60周年を迎えます。これを記念して伊豆急行株式会社とネーミングライツスポンサー契約を締結し、伊豆急下田駅の副駅名として「下田海中水族館駅」が誕生します。

これからも下田の海を一つのテーマに情報発信を行い、下田エリアの活性化の一助になればと考えております。

伊豆急下田駅に設置される駅名看板

◇伊豆急下田駅構内でセレモニーを実施

1月22日（木）に伊豆急下田駅構内にて、下田市の高野茂章副市長にもご列席いただき、以下のとおりセレモニーが執り行われます。

・日時：2026年1月22日（木）14：20～15：00（予定）

※電車の運行に支障のないよう執り行いますので、時間は多少前後する場合がございます。

・開催場所：伊豆急下田駅構内（住所：静岡県下田市東本郷1‐6‐１）

・出 席 者 ：伊豆急行株式会社 取締役社長 土方健司様

下田市副市長 高野茂章様

下田海中水族館 総支配人 慶野光市

・式 次 第 ：1．開会の辞

2．主催者挨拶 （伊豆急行株式会社 取締役社長 土方健司様）

3．来賓挨拶 （下田市副市長 高野茂章様）

4．スポンサー挨拶（下田海中水族館 総支配人 慶野光市）

5．テープカット・写真撮影

6．閉式の辞

◇記念企画「下田海中水族館駅」SNSキャンペーンを開催！

下田海中水族館では、副駅名「下田海中水族館駅」誕生を記念して「下田海中水族館駅SNSキャンペーン」と題し、入場割引を受けることができるキャンペーンを実施します。

伊豆急下田駅構内にある「下田海中水族館」の副駅名が入った駅名看板を撮影し、自身のSNS（Instagram、Facebook、X、YouTube）へ投稿してください。その投稿画面を下田海中水族館の入場口でご提示いただくと大人200円、小人100円の割引（お連れの方も全員対象）が受けられるほか、副駅名「下田海中水族館駅」の駅名看板をデザインしたオリジナル缶バッジ（非売品）を1つプレゼントいたします。

河津桜で賑わうこれからの時期、河津桜まつりを楽しんだ後は河津駅から伊豆急下田駅まで足を延ばして、お得に水族館を利用するのはいかがでしょうか。

期 間：2026年1月22日（木）～2026年3月19日（木）

参加方法：伊豆急下田駅構内の「下田海中水族館」の副駅名のある看板を撮影し

自身のSNS（Instagram、Facebook、X 、YouTubeなど）へ投稿し

下田海中水族館入口チケット売り場で投稿画面を提示

特 典：大人200円、小人100円の割引（お連れの方も全員対象）と副駅名「下田海中水族館駅」 がデザインされたオリジナル缶バッジ（非売品）を1つプレゼント。

※他の割引との兼用は出来ません

副駅名看板デザインの缶バッジ◇下田海中水族館について

下田海中水族館は藤田観光の完全子会社である下田アクアサービス株式会社が運営する体験型水族館として1967年3月に開業しました。国内でも珍しい天然の入り江を利用した水族館で、イルカやアシカ、アザラシ、ペンギン、カワウソに加え、伊豆半島近海に生息している生き物を中心に飼育展示しています。エサやりやイルカと泳げるふれあいプログラムが充実しており、来館者と生き物との距離が非常に近いことが最大の特徴的です。

■所在地 ：〒415-0023

静岡県下田市三丁目22-31

■アクセス：（電車をご利用の場合）

伊豆急行線 伊豆急下田駅より定期バス／7分・

タクシー／5分・徒歩／25分

（車をご利用の場合）

伊豆中央道・修善寺道路 月ヶ瀬ICより約40km

■公式HP ： https://shimoda-aquarium.com

◇藤田観光について

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして 1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

■公式HP：https://www.fujita-kanko.co.jp/

■ブランドムービー公開中！：https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie