マネーフォワード、経理本部管掌の執行役員・松岡による初の書籍『経理×AI入門』発売
株式会社マネーフォワードは、当社執行役員グループCAO（Chief Accounting Officer）松岡俊による書籍『経理×AI入門』（出版元：中央経済社）が、2026年1月23日※より発売となることをお知らせします。本書は現在、Amazonなどのオンライン書店および全国書店にて予約受付中です。
※ 1月23日（金）より順次発売となりますが、店頭への入荷日やオンライン書店での取扱開始日は店舗により異なります。
『経理×AI入門』は、AI時代のキャリアや、業務におけるAI活用に不安を抱える経理パーソンのための実践ガイドです。本書では、単なる業務効率化に留まらず、仕事の「質」を高め、キャリアの可能性を広げるための具体的な手法を提案します。これらの手法は、当社の経理部門でAI活用を推進してきた松岡の実体験に基づいており、若手・中堅担当者からチームの生産性向上を目指す管理職まで、幅広い方々に活用いただけます。
AI活用のカギとなる基本的な考え方を提示するほか、メール対応、表計算や文書作成ソフトに組み込まれたAIの活用、税制改正対応、監査対応、決算開示といった具体的なケースを多数紹介し、経理業務のあらゆる場面におけるAI活用法を具体的なプロンプト（指示文）と共に解説します。
■書籍情報
タイトル：『経理×AI入門』
著者：松岡俊
定価：2,640円（税込）
発売日：2026年1月23日（金）※
出版社：中央経済社
中央経済社URL：https://www.biz-book.jp/isbn/978-4-502-56521-2
AmazonURL：https://amzn.asia/d/hywwT5Y
＜目次＞
第1章：なぜ、あなたの組織ではAI活用が進まないのか？：AI活用のカギ
第2章：なぜ今、経理もAIなのか？：会計システムの「外」にある最後のフロンティア
第3章：明日から使える経理AI実践ガイド：18のケース
第4章：AIエージェントの進化とその土台となるDX
第5章：AIエージェント時代の経理パーソン：未来の働き方とキャリアパス
■著者プロフィール
株式会社マネーフォワード 執行役員グループCAO 松岡俊
1998年ソニー株式会社入社。各種会計業務に従事し、決算早期化、基幹システム、新会計基準対応プロジェクトなどに携わる。英国において約5年間にわたる海外勤務経験をもつ。2019年4月より当社へ参画。『マネーフォワード クラウド』を活用した「月次決算早期化プロジェクト」の立ち上げや、コロナ禍の「完全リモートワークでの決算」など、各種業務改善を実行。中小企業診断士、税理士、ITストラテジスト及び公認会計士試験（2020年登録）に合格。
■著者コメント
経理の仕事は、いつの時代もテクノロジーと共にありました。そろばんが電卓になり、表計算ソフトが導入され、手書きの帳簿が会計ソフトに置き換わったとき、私たちはより正確に、より速く数字を扱えるようになりました。今、生成AIという新しい道具が加わろうとしているのも、その進化の延長線上に過ぎません。私自身、マネーフォワードという場所で日々数字と向き合う中で、AIは決して私たちの知性を代替するものではなく、むしろ「人間ならではの判断」を研ぎ澄ませてくれる存在だと実感しています。
本書では、経理の実務に根ざした言葉でAIとの付き合い方をまとめました。新しい道具を手に、もっと自由で、もっとワクワクする経理の仕事を共に創っていければ幸いです。
■推薦コメント
CPAラーニング講師 公認会計士 白井敬祐氏
あなたが作ったExcel、誰が引き継げますか？「かつて築いたマクロ帝国の崩壊」という著者の失敗談には、実務家として深く共感しました。だからこそ「属人化を排し、AIを組織の形式知にする」という主張に説得力があります。明日使えるプロンプトから組織論まで、経理の進化論が詰まった一冊です。
株式会社IS経理事務所 代表取締役 葛西一成氏
テンポよく読めるが内容は濃い経理のAI活用書。本書での表計算から監査対応まで網羅されたAI事例もさることながら、AIが活躍する「環境づくりとしてのDX推進」に深く共感。AIを通じて経理実務の今と将来を考えさせられる一冊です。
■出版記念セミナーの開催について
書籍の出版を記念し、著者の松岡が登壇するセミナーを開催します。本セミナーでは、書籍で紹介したAI活用のアイデアやプロンプトを詳しく解説するほか、デモンストレーションも交えながら、実務で使える活用術をご紹介します。
＜開催概要＞
セミナー名：経理の生成AI活用入門 ～マネーフォワード経理部の実践事例を公開～
開催日時 ：2026年2月19日（木）11:00-12:00
2026年2月20日（金）11:00-12:00
開催形式 ：オンライン（EventHub）
参加費 ：無料
登壇者 ：松岡俊
詳細・申込：https://biz.moneyforward.com/seminar/23284/
■株式会社マネーフォワードについて
名称 ：株式会社マネーフォワード
所在地：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F
代表者：代表取締役社長グループCEO 辻庸介
設立 ：2012年5月
事業内容：プラットフォームサービス事業
URL ：https://corp.moneyforward.com/
※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。