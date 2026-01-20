自動販売機を通じて「絵本で笑顔あふれるナゴヤに！」を支援！「名古屋市教育基金支援自動販売機」の第1号機を中日新聞社に設置

ダイドードリンコ株式会社

ダイドードリンコ株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：中島 孝徳、以下「当社」）は、売り上げの一部を愛知県名古屋市（以下「同市」）の教育事業を推進することを目的とした「名古屋市教育基金」へ寄付する「名古屋市教育基金支援自動販売機」（以下「本自販機」）の第1号機を、1月28日（水）に株式会社中日新聞社（本社：名古屋市中区、代表取締役社長：大島 宇一郎）に設置しますので、お知らせいたします。

（１）中日新聞社に設置する「名古屋市教育基金支援自動販売機」のデザインイメージ

本自販機は、同市が名古屋市教育基金を活用して展開する「子ども読書活動推進事業」に賛同し、子どもたちが読書に親しみ、可能性や夢を広げる取り組みに対して、自動販売機を通じて貢献することを目的に企画したものです。

本自販機の売り上げの一部は、名古屋市教育基金に寄付され、名古屋市図書館の本の購入に役立てられます。

当社は、今後も地域の皆様やご利用されるお客様とともに、様々な取り組みを通じて社会貢献活動を推進してまいります。

（２）本自動販売機設置場所

株式会社中日新聞社 名古屋本社 自販機コーナー前

所在地：名古屋市中区三の丸一丁目6番1号

