おでかけアプリ「my route」内で「つながる佐世保平戸きっぷ」販売いたします！

一般社団法人九州MaaS協議会

●一般社団法人九州MaaS協議会会員の西肥自動車株式会社（以下：西肥バス）、松浦鉄道株式会社（以下：松浦鉄道）は一般社団法人平戸観光協会（以下：平戸観光協会）と共に、デジタルチケット「つながる佐世保平戸きっぷ」を2026年2月6日(金)から3,000円で販売いたします。

●西肥バス・松浦鉄道・平戸観光協会が連携し、「佐世保と平戸・たびら平戸口」間を結ぶ路線バスおよび鉄道に「たびら平戸口～平戸桟橋」間の公共ライドシェアを組み合わせることで、佐世保から平戸間をシームレスにつなぐ初のデジタルチケットとなります。

公共ライドシェアと路線バス・鉄道の連携事業として、2026年2月6日(金)から2027年3月30日(火)までの間、「九州ＭａａＳ」のプラットフォームであるトヨタファイナンシャルサービス(株)が提供するおでかけアプリ「my route」内で販売いたします。また、公共ライドシェアの予約サイトは株式会社Will Smartが提供いたします。

▼次の3つの片道乗車券がセットになったお得なチケットです。

【路線バス】佐世保～平戸桟橋間の片道乗車券（西肥バス）

＋

【公共ライドシェア】たびら平戸口～平戸桟橋間の片道乗車券（平戸観光協会）

＋

【鉄道】佐世保～たびら平戸口間の片道乗車券（松浦鉄道）

公共ライドシェアとは

住民や観光客の移動手段が不足している地域において、自治体やNPO法人などが主体となり、

自家用車を用いて有償で乗客を輸送する取り組みです。

●佐世保の交通事業者と平戸観光協会が連携し、佐世保平戸間をつなぐシームレスな移動を実現します。地域間のスムーズな移動に加え、観光で訪れる皆さまの利便性向上を図ります。

各社では、今後も「九州ＭａａＳ」を通じて、公共交通の利便性向上を図るとともに、観光や地域周遊との連携を深め、持続可能な公共交通ネットワークの構築に向けて共創を進めてまいりますので、是非とも、この機会にご利用ください。

■『つながる佐世保平戸きっぷ』の概要

１．販売期間 2026年2月6日（金）～2027年3月30日（火）

※有効期限は購入から30日間です。

２．利用期間 2026年2月7日（土）～2027年3月31日（水）

※有効期間は利用開始から3日間です。

３．価格 大人 ３，０００円（税込）

※小人、障がい者割引等の設定はございません。

４．セット内容 １.【路線バス】佐世保～平戸桟橋片道乗車券（西肥バス）

２.【鉄道】佐世保～たびら平戸口片道乗車券（松浦鉄道）

３.【公共ライドシェア】たびら平戸口～平戸桟橋片道乗車券（平戸観光協会）

※１ 片道乗車券の発着地の指定はございません。（いずれか一方向に片道1回ず

つ、ご利用いただけます。) また、途中下車前途は無効となりますのでご注

意ください。

※２ 公共ライドシェアをご利用の際は、前日までに専用の予約サイトから乗車予約

が必要となります。

５．販売箇所 九州ＭａａＳプラットフォーム おでかけアプリ「my route」限定

６．ご購入方法 スマホアプリ「my route」の「お得におでかけ」からエリア「長崎」を選択し、

乗車券をタップ後、枚数を入力して購入いただけます。

※クレジットカード、TOYOTA Wallet、PayPay、いずれかでの決済

７．ご利用方法 「お得におでかけ」画面右上のアイコンをタップ、購入した乗車券を選択し、

「利用開始」をタップしてください。

※ご利用時…乗車時に整理券を取り、降車の際は整理券を運賃箱に投入して、券面を

運転士にはっきりとお見せください。

■時刻表等は、各社のホームページをご参考ください。

１.西肥バスの時刻表 https://www.bus.saihigroup.co.jp

２.松浦鉄道の時刻表 https://matutetu.com

３.平戸観光協会 https://www.hirado-net.com

■販売箇所（全券種共通）

スマートフォンアプリ 「my route」（マイルート）内

「my route」アプリのダウンロードはこちらから。

※ App Store、Google Play 共通

※ チケットの購入には、アプリをダウンロード後、「TOYOTA/LEXUSの共通ID」の会員登録（無料）並びにクレジットカードなどの決済方法を登録いただく必要があります。

■その他

この取り組みは、一般社団法人九州MaaS協議会が国土交通省の令和７年度「日本版MaaS推進・支援事業」に採択された事業の一環として実施されるものです。協議会が申請した補助事業には

複数の事業が含まれており、本事業はそのうちの一つとなります。