新発売！　ユニフォームやタオルなどについた血液・タンパク質汚れに衣料用洗たく洗剤　「MedShine　病院用洗たく洗剤5 kg」

本製品は、医療現場で使用されるユニフォームやタオルに付着する、落ちにくい血液やタンパク質汚れに対しても優れた洗浄力を発揮する処方で、現場の課題に応えるために開発されました。「MedShine 病院用洗たく洗剤 5 kg」は、血液やタンパク質汚れをしっかり落とすだけでなく、菌の餌となる有機成分を除去することで菌の繁殖を抑制し、生乾き臭などの嫌な臭いも防ぎます。

●製品規格

5 kg (4本／箱)

●発売日

2026年1月20日

MedShine 病院用洗たく洗剤 5 kg

株式会社ニイタカは、引き続き「新領域への展開」を基本戦略に掲げ、現場のお困りごとに寄り添った製品開発を通じ、現場で働く皆様の日常を支える存在でありたいと考えています。今後も「世の中の“キレイ”を支える会社」として、社会課題の解決に貢献する製品づくりを進めてまいります。

