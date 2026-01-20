シェアNo.1勤怠管理システム「Touch On Time」と「弥生給与 Next」がAPI連携開始

株式会社デジジャパン

株式会社デジジャパン（本社: 東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場ビル 22F、代表取締役:

平井英幸、以下「デジジャパン」）が提供するクラウド勤怠管理システム「Touch On Time」 は、

弥生株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員 兼 CEO:武藤健一郎、以下「弥生」)の

クラウド給与サービス「弥生給与 Next」と勤怠データのAPI連携を開始しました。

本API連携により「Touch On Time」で取得した毎月の勤怠集計データを

「弥生給与 Next」側に設置されたボタンをクリックするだけで自動取込が可能です。

これまでのCSVによる手動取込が不要になることで、人的エラーを減らし、さらなる給与計算の効率化を実現します。

＜勤怠管理システム＿Touch On Time「タッチオンタイム」＞

『タッチオンタイム』は、導入企業数65,000社以上、利用ID数4,200,000人以上（2025年10月時点）の実績を持つ市場シェアNo.1(※1)のクラウド勤怠管理システムです。

初期費用0円、サポート費用0円、月額300円(税別)/人で、勤怠集計・申請承認・休暇管理など勤怠管理業務をまるごとシステム化できます。

中小企業や大企業、上場企業などでの利用に応える高機能なシステムと、指紋やICカード打刻が可能な独自のタイムレコーダーや、PC/タブレット/スマートフォンで利用できる顔認証打刻などといった打刻ラインナップにより、様々な業種・業態での打刻環境に対応します。



製品サイトURL：https://www.kintaisystem.com/

※シェアNo.1表記について

※富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2025年版」 勤怠管理ソフトSaaS/PaaS市場 利用ID数 2024年度実績 ベンダーシェア

【会社情報】

■本社所在地 ：東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場22F

■代表者 ：代表取締役社長 平井 英幸

■創立 ：2000年（平成12年）11月

■Webサイト ：https://www.digijapan.jp/

■主な事業 ：

株式会社デジジャパンは株式会社寺岡精工グループのIT戦略会社として2000年11月に設立。業種を問わない勤怠管理ビジネスとクリーニング業向け各種クラウドサービスを開発・販売し、ビジネスに新しい価値をもたらすソリューションを提供しています。

以上

記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。