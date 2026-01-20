倍倍FIGHT!で話題の「CANDY TUNE」立花琴未さんを起用したSAMANTHAVEGAの最新ビジュアルが解禁！

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京都港区）

が展開するブランド 『SAMANTHAVEGA（サマンサベガ）』から、『原宿から世界へ』をコンセプトに、多様なカルチャーの発信地、個性の集まるファッションの街原宿から『NEW KAWAII』を発信していくアイドルグループ「CANDY TUNE（キャンディーチューン）」のメンバーである」立花琴未さんを2026SSの最新ビジュアルに起用！！

立花琴未さんが魅せるサマンサベガのSSコレクションに注目。

SAMANTHAVEGA HP :https://www.samantha.co.jp/Samantha_Vega/?t=1767944502356

■LOOK 1

春夏らしいデニムセットアップに、SV金具がキラッと光る大人可愛い巾着バッグをコーディネート。

着用アイテムはこちら :https://www.samantha.co.jp/shop/g/g000726101100511100/

■LOOK２

サマンサベガオリジナル金具と、キルティングデザインがポイント。

ガーリーなコ-ディネートをしたい日の主役になってくれる、サマンサベガらしい可愛さを取り入れたシリーズ。

着用アイテムはこちら :https://www.samantha.co.jp/shop/g/g000726101100212000/

最新のビジュアルは2月、3月、4月と毎月公開予定。

■サマンサベガ公式オンラインショップ

https://www.samantha.co.jp/shop/c/cSV

立花琴未 KOTOMI TACHIBANA

誕生日：2002年5月25日生まれ

出身地：福岡県北九州市

ニックネーム：こっちゃん

アソビシステムが手掛ける、アイドル文化を世界に向けて発信する新プロジェクト「KAWAIILAB.」より2023年3月14日にデビューした7人組アイドルグループ「CANDY TUNE（キャンディーチューン）」のメンバー。辛いものや抹茶スイーツが好きで、天然キャラとして“ことみ語録”（言い間違い集）がSNSで話題に。

「CANDY TUNE」というグループ名には、フレーバーも形もさまざまな「CANDY」のように、好きなものも性格も違う個性的なメンバーが集まり、彼女たちのポップな「TUNE（旋律）」を奏でていって欲しいという想いが込められている。

アートディレクター：2BOY

フォトグラファー：若林 朝恵

スタイリスト：藥澤真澄

ヘアメイク：谷口 翠彩

