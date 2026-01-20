官民共創型アクセラレーションプログラム「ソーシャルXアクセラレーション for OKINAWA 2025」にて、入賞スタートアップ5社が決定！

株式会社ソーシャル・エックス

株式会社ソーシャル・エックス（本社：東京都渋谷区、以下、当社）は、1月14日に内閣府沖縄総合事務局「令和７年度 沖縄型スタートアップ拠点化推進事業（地域課題解決型スタートアップ支援事業）」事務局として、実施している官民共創型アクセラレーションプログラム「ソーシャルXアクセラレーション for OKINAWA 2025」の最終審査を実施し、最優秀賞に株式会社Every WiLL、優秀賞に株式会社ベスプラ、Curelabo株式会社、審査員特別賞に有限会社シューコーポレーション、FUJIYAMA BRIDGE LAB株式会社の5社が選ばれました。

・ソーシャルXアクセラレーションとは

ソーシャルXアクセラレーションは、「令和7年度 沖縄型スタートアップ拠点化推進事業（地域課題解決型スタートアップ支援事業）」事務局である当社が提供する、官民共創型アクセラレーションプログラムです。ソーシャルXアクセラレーションでは、財務リターンと社会的インパクトの両立の支援が大きな特徴となっています。本プログラムは、行政との実証実験を通じて社会的インパクトを可視化する仕組みになっており、プログラムを構成するワークショップやメンタリングを通じて、実証実験の要件を定義します。入賞したスタートアップには、自治体とのPoCと伴走支援、社会的インパクト評価レポートなどが特典として付与されます。

・プログラム詳細

2025年10月にファイナリスト15社を決定し、プログラムを構成するワークショップやメンタリングを通じて、実証実験の要件を定義するなど、3カ月間の伴走支援を実施してきました。いずれのスタートアップ企業も沖縄県内の自治体の抱える地域課題を解決すべく、事業のブラッシュアップを行ってきました。このたび、2026年1月14日に森ビルが提供する日本初の大規模なベンチャーキャピタル集積拠点「TOKYO VENTURE CAPITAL HUB」にて実施した最終審査会で、以下の5社が最優秀賞、優秀賞、審査員特別賞に選ばれました。

公式サイト：https://sac.socialx.inc/

・入賞企業一覧と受賞テーマ

最優秀賞：株式会社Every WiLL

＜受賞テーマ＞

人流を創出し同時に６つの社会課題を解決する：宅配荷物の受取りサービス「トリイク」

優秀賞：株式会社ベスプラ

＜受賞テーマ＞

【ICTを活用した健康増進と地域活性のまちづくり】持続可能な健康ポイントの実証

優秀賞：Curelabo株式会社

＜受賞テーマ＞

草木資源を活用したアップサイクル素材の提案

審査員特別賞：有限会社シューコーポレーション

＜受賞テーマ＞

悪臭という課題を地域を潤す資源へ 「BOリアクター」による循環型農業の共創提案

審査員特別賞：FUJIYAMA BRIDGE LAB株式会社

＜受賞テーマ＞

発達支援が必要なすべての子どもと家庭が “待たずに”支援にアクセス「みらいらぼ」

・ソーシャルXアクセラレーションのこれまでと今後の流れ

●これまでの流れ

ガバメントピッチ：2025年8月6日（水）

プログラムへの応募：2025年8月6日（水）～2025年8月29日（金）

書類審査：2025年9月1日（月）～2025年9月9日（火）

面談審査：2025年9月24日（水）、25日（木）、26日（金）

ファイナリスト発表：2025年10月6日（月）

ワークショップ：2025年10月21日（火）東京都開催

2025年10月24日（金）沖縄県開催

メンタリング期間：2025年10月中旬～2026年1月上旬

最終審査会：2026年1月14日（水）

●今後の流れ

本最終審査会で入賞した5社のスタートアップは、「逆プロポ」を活用した自治体との実証プロジェクトのマッチングを行い、沖縄県内自治体との実証実験へと進みます。伴走支援とその後に実証プロジェクトで生み出されたインパクトを測定するソーシャルインパクト評価を実施します。

・沖縄総合事務局からのコメント

今回の最終審査会における各社の発表は、沖縄の地域課題に寄り添った素晴らしいものばかりで、いずれも甲乙付けがたい内容でした。

入賞された事業者の皆様は、これからが実証実験に向けたスタートです。ここで満足せず、今後、しっかりと県内自治体と共創体制を構築し、取組内容の更なるブラッシュアップを図っていただきますようお願いいたします。

また、長丁場の審査会にご対応いただいた審査員の皆様にも感謝申し上げます。ありがとうございました。

・当社 代表取締役 伊藤 大貴からのコメント

第2期の今回は、第1期以上に審査員の頭を悩ませる審査でした。第1期で選ばれたスタートアップはすでに沖縄で実証実験が進んでおり、良好な結果につながっています。今回選ばれた5社がここに続いていく未来をとても楽しみにしていますし、沖縄の地域課題の解決と産業の振興につながっていくことを期待しています。

・会社概要

社名：株式会社ソーシャル・エックス

住所：東京都渋谷区渋谷2-21-1渋谷ヒカリエ32F

代表取締役：伊藤大貴

わたしたちは、企業と自治体とのオープンイノベーションを専門とする、社会課題解決型ビジネスの伴走者です。官民共創のパイオニアとして、全国の自治体とのネットワークを活用し、企業の新規事業創出とその社会実装を支援します。

＜SOCIALXが提供する主なサービス＞

・逆プロポ：企業の新規事業、社会実装支援

https://gyaku-propo.com/

・ソーシャルXアクセラレーション：インパクトスタートアップ支援プログラム

https://sac.socialx.inc/

・Voice：アイデア共創プラットフォーム

https://voice.gyaku-propo.com/

・ソーシャルXスタジオ：起業家育成プログラム

https://stu.socialx.inc/

・ソーシャルXインパクトファンド：日本初、休眠預金を活用したインパクト投資ファンド

https://fund.socialx.inc/

【本件問い合わせ先】

プロジェクト担当 マネージャー 山野広貴

メール：info@socialx.inc