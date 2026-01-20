初開催！イタリア各地で愛されてきた“伝統的なイタリアン”を幕張で。

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ幕張では、オールデイダイニング「SATSUKI」料理長 大上達郎（だいじょうたつろう）の就任以来初となるフェア『「SATSUKI」料理長 大上達郎のイタリアン・クラシコ』を2026年2月10日（火）・11日（水・祝）の2日間開催いたします。

イタリア各地で愛されてきた“伝統的なイタリアン”を幕張で。

右から総料理長小出裕之、大上達郎

1997年の入社以来、イタリアンコンチネンタル「マーレ ディ オータニ」（現在はSATSUKI）にてイタリアンの知識を身につけ、腕を磨いてきた大上達郎（だいじょうたつろう）。その後、宴会調理部門やホテルニューオータニ（東京）でも経験を積み、2022年からはオールデイダイニング「SATSUKI」料理長として、地元の生産者との繋がりを大切にしながら、千葉県産の食材を使ったメニューの開発にも積極的に取り組んでいます。今回のフェアでは「シンプルに美味しいイタリアン」をモットーにメニューを考案。数々のイタリアの星付きスターシェフとのフェアを成功させてきた総料理長 小出裕之（こいでひろゆき）も監修に加わり、“ローマ風トリッパの煮込み”や“白アスパラガスのミラネーゼ”こだわりの手打ちパスタに“米澤豚のポルケッタ”、店内で焼き上げる包み焼きピッツァ（オプション）など、イタリア各地で愛されてきたメニューをプリフィクススタイルでご用意いたします。

伝統×遊び心をプラスした進化系イタリアンを。

鰤のカルパッチョ リグーリア州のオリーブオイルと柑橘

フェアでは、イタリア各地の郷土料理にオリジナルのアイデアや技法をプラス。“鰤のカルパッチョ リグーリア州のオリーブオイルと柑橘”は、新鮮な鰤のスライスをオレンジの実や皮も入れた爽やかな柑橘ソースでマリネし、北イタリアに位置するリグーリア州の薫り高きオリーブオイルをたっぷりとかけて仕上げます。

カネッローニ ズワイガニとほうれん草のグラティナーレ

また、“カネッローニ ズワイガニとほうれん草のグラティナーレ”は、パイプ状の筒型パスタであるカネッローニの中に、旨みたっぷりのズワイ蟹とほうれん草の煮込みを詰めて、パスタの上からベシャメルソースとチーズでグラタン状に焼き上げてご提供。寒い日にもぴったりの逸品です。

店内で焼き上げる包み焼きピッツァのオプションも！

包み焼きピッツァ カルツォーネと生ハム

今回のフェアでぜひ味わっていただきたいのが、店内のピザ窯で焼き上げる“包み焼きピッツァ カルツォーネと生ハム”です。カスカラパウダーを練り込んだモチモチの自家製生地にチーズとトマトソースを包んで香ばしく焼き上げます。一緒に提供される生ハムをのせて塩味と香ばしさの絶妙なバランスをご堪能いただけます。

フライパンひとつで完成するパスタにオシャレな前菜も学べるクッキングサロンも！

イメージ

バレンタイン直前でもある2/11（水・祝）には、クッキングサロンも開催。大切な方へのおもてなしにも最適なパスタ料理を、いかに少ない調理工程かつフライパン1つで完成させます。学べるパスタは全4品！王道のナポリタンから、麺つゆで仕上げる和風のペペロンチーノまで、プロから学ぶ目からウロコの簡単レシピは、料理初心者にもおすすめです。終了後は、コース仕立てのランチコースをご用意いたします。

開催概要

［期間］2026年2月10日（火）・11日（水・祝）

［場所］オールデイダイニング「SATSUKI」（ロビィ階）

［内容］

ランチ 11:30～14:00（L.O.） \5,000 / \8,000

ディナー 17:00～20:00（L.O.） \8,000

※いずれもサービス料別

■大上達郎のクッキングサロン

［期日］2月11日（水・祝）

［時間］11:00～13:30

［料金］\7,500

※料金にはレシピ、クッキングデモ、お食事、シェフからのお土産、税金・サービス料が含まれます。

[ご予約・お問合せ] Tel: 043-299-1848（オールデイダイニングSATSUKI直通）