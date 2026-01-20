2026年春夏、「京都ポルタ」ではファッション・飲食・お土産など１６店舗がリニューアル！

写真拡大 (全9枚)

JR西日本京都SC開発株式会社

ＪＲ西日本京都ＳＣ開発株式会社（代表取締役社長 森本卓壽）が運営する「京都ポルタ」では、２０２６年２月から夏にかけて、商業施設初出店２店、西日本初出店１店、京都府下初出店３店を含む新店１０店、移転・改装６店の計１６店が順次リニューアルオープンいたします。


　今回のリニューアルでは、人気のキャラクターグッズや食品の話題店舗に加え、上質なライフスタイルを提案するファッションが２０２６年春に新規出店し、駅をご利用になるさまざまなお客様の幅広い利用シーンにお応えしてまいります。また、飲食店舗についても、行列のできる肉料理専門店など２店舗が新規出店。つづく２０２６年夏には、お土産ゾーン「きょうこのみ」の全面リニューアルオープンを予定しています。


　本リリースでは、２０２６年春にオープンする各店の詳細情報と、「きょうこのみ」のリニューアル概要についてお知らせいたします。さらにバージョンアップする京都ポルタにご期待下さい。



★リニューアルのポイント


◆ファッションゾーンに話題店舗が新規出店（2026年2月下旬以降 順次オープン）


お客様待望の人気キャラクターグッズ店など、話題の新店が登場


地下街南エリアでは、ディズニーのオリジナル商品を取り扱う「ディズニーストア」が京都駅エリア待望の初出店。直営店ならではの豊富な商品ラインナップで幅広いお客様をお迎えします。また、身体に優しいノンカフェインティーを豊富に取り揃える「H&F BELX」が京都府下初出店。


　地下街西エリアでは、京都ポルタの主要顧客であるミレニアル世代に向け、オリジナルアイテムから最旬のセレクトアイテムまで幅広く取り揃えるファッション「DouDou」 が新規出店。また、優しい味わいのりんごスイーツと心ときめく苺スイーツの複合店「りんごとバター。＆苺のワルツ」が京都府下初出店します。


「ディズニーストア」(京都駅エリア初)　


「H&F BELX」(京都府下初)


「りんごとバター。＆苺のワルツ」(京都府下初)


「DouDou」（京都府下初）





◆飲食ゾーンに人気の肉料理専門店が新規出店（2026年4月以降 順次オープン）


行列のできる牛かつ店と、上質な和牛をひつまぶしやステーキで味わう専門店が新登場


地下街東エリアでは、ミディアムレアに揚げた牛かつを、石盤で炙り提供する牛かつ店「牛かつ もと村」が京都駅エリア初出店。駅ビル11階「ポルタスカイダイニング」では、「上質な和牛を贅沢に味わう」をコンセプトに、和牛料理を落ち着いた空間で提供する「京都　和牛 八重郎」が西日本初となる新店をオープンします。


＜注目の新店＞


「牛かつ もと村」(京都駅エリア初)　　　 「京都　和牛 八重郎」(西日本初)



◆お土産ゾーン「きょうこのみ」全面リニューアル（2026年夏オープン、第2弾リリースにて詳報）


人気の京銘菓をセレクトした大型京土産店や、商業施設初となる話題の専門店が新登場


　地下街東エリアのお土産ゾーン「きょうこのみ」が、２０２６年夏に全面リニューアルオープン。同ゾーンの核店舗として、老舗から新定番まで、幅広い京土産をセレクトする大型京土産店が新規出店。加えて、商業施設初出店となる人気京土産店や、老舗和菓子店など専門店５店舗がオープン。


売場の意匠や通路も一新し、京都らしい演出と、買い回りしやすい商空間へと生まれ変わります。


※現在営業中の「きょうこのみ」各店は、1/29（木）をもって閉店いたします。



２．物販（西エリア・南エリア）リニューアル店舗一覧




※参考：位置図（西エリア…赤枠内、南エリア…青枠内）


　JR京都駅 地下東口改札すぐ




３．飲食 リニューアル店舗一覧




※参考：飲食 新規店舗位置図


〇地下街東エリア「牛かつ もと村」　　　　　　　　〇駅ビル11階「京都　和牛 八重郎」


　※下記赤枠エリア内　　　　　　　　　　　　　　　※下記青枠エリア内





■この他にも注目のNEW SHOPが登場！


　駅ビル１階「おみやげ小路 京小町」では、人気の京菓子店「FUMON-AN」がリブランディングし


た新業態「茶ト加々阿（チャトカカオ）」の商業施設初となる店舗など、２つの人気店がオープン。




■施設概要


○運営会社 　


　ＪＲ西日本京都ＳＣ開発株式会社


　　　代表取締役社長　森本　卓壽


○所在地


　京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町901番地


　京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町902番地


○店舗数


　210店舗（2026年1月現在）


○面積


　延床面積：35,400平方メートル 　　ショップ面積：15,500平方メートル


○営業時間


　エリア、フロアにより異なります。　　　　　　　　　　　　


○定休日


　不定休