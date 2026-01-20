【空間芳香】プロモツール、アロマオイル＆ストーンセット受注1万個突破

プロモツール株式会社

空間芳香による香り空間デザインを手がけるプロモツール株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長CEO：緒方健介、以下：当社）は、日本航空（JAL）や豪華クルーズ客船、グランドニッコーホテルなどに採用されているオリジナルアロマを用いた「アロマオイル＆ストーンセット」の累計受注数が1万個を突破したことをお知らせします。

JALやグランドニッコーホテル等の導入実績を誇る、プロモツールの「香り空間デザイン」から生まれたアロマセット。

香り空間デザインの導入事例や仕様の詳細は、以下の公式ページをご覧ください。

https://www.promotool.jp/aroma_business/space_design/

火や電気を使わない手軽さで、ギフトとしても人気の「アロマオイル＆ストーンセット」

本商品は、ホテルやラウンジ、空港、クルーズ船などで導入されている空間芳香の香りを、そのまま持ち帰って楽しめる香りグッズとして開発しました。火や電気を使わずに香りを楽しめる安全性と手軽さから、ギフトやノベルティ、物販用途としても評価され、導入企業からのリピート受注につながり、販売開始以来、累計1万個を超える受注につながりました。

日本航空（JAL）等に採用されているプロモツールの「香り空間デザイン」を自宅で再現できるアロマオイル＆ストーンセット。

当社の特長は、日本一の若手調香師として注目を集める渡辺武志を中心とした日本有数の調香師チームによる高い調香力と、オリジナルの香り開発から空間芳香、香りグッズ制作までを一貫して提供できる体制にあります。また、香りの質と安全性を最優先に設計し、国際基準であるIFRA（国際香粧品香料協会）スタンダードに準拠するとともに、日本香料工業会の会員企業として、厳格な品質管理のもと香りづくりを行っています。こうした点が評価され、高い信頼性が求められる空間への採用につながっています。

1万個突破の背景：香り開発からグッズ制作までの一貫体制

香りグッズの開発においては、香りの品質や安全性に加え、導入のしやすさやスピード感、体験の一貫性が重要です。当社では以下の点を強みとしています。

l 専属調香師チームによるオリジナルアロマ開発

l 空間芳香として実際に使用されている香りをベースにした商品設計

l 香り空間デザインから香りグッズOEMまでをワンストップで提供

l ブランド体験を日常に広げるためのパッケージ・仕様提案

これにより、導入企業にとっては顧客満足度向上やブランド想起、リピート促進につながるツールとして活用されています。

プロモツールが選ばれる理由― 日本航空・グランドニッコーホテル等に採用される香りづくり

1. 日本有数の調香師チームによる高品質な香り開発

日本一の若手調香師として注目を集める渡辺武志を中心とした調香師チームが、空間の特性やブランドコンセプトを深く理解したうえで香りを設計。4,000種類以上の調香実績を活かし、記憶に残る香り体験を創出します。

2. 空間芳香から香りグッズまでの一貫提供

空間芳香の演出にとどまらず、アロマストーン＆オイル、ハンドクリーム、アロマカードなどの香りグッズまでを一貫して提供。体験を日常に持ち帰ることで、ブランドメッセージの定着と顧客体験の質を高めます。

3. 国際基準IFRA準拠と日本香料工業会会員としての安全性

当社が開発する香りは、国際的な香料安全基準であるIFRAスタンダードに準拠して開発しています。また、日本香料工業会の会員企業として、香料原料の選定や配合濃度、品質管理を厳格に行い、長時間・高頻度で使用される空間でも安心して利用できる香りを提供しています。

今後の展望

アロマオイル＆ストーンセットは、単なる商品ではなく、空間体験を日常に持ち帰ることでブランド価値を持続的に高める役割を果たすことが期待できます。当社は今後も、空間芳香やオリジナルアロマの開発に加え、体験を広げるグッズ制作を通じてブランドの魅力を高め、香りによる新しい体験価値の創出を支援してまいります。

空間演出からグッズ制作までトータルで手掛ける「香り空間デザイン」の詳細は、以下よりご確認いただけます。 https://www.promotool.jp/aroma_business/space_design/

プロモツールのサービス「香りグッズOEM」について

当社は、香りの企画・開発から生産・納品までワンストップで対応。香料の開発だけでなく、香水、化粧品、ディフューザーやスプレー、アロマカードなどの香りグッズの開発も可能で、企業のブランド戦略を香りでトータルサポートします。プロモツールグループは、香料開発、官能/分析試験、品質/安全保証の為の書類作成、香料の調合、バルク製造、充填、ラッピングなど、全ての作業を自社グループ工場で一貫して行えるという強みを活かし、コストや数量、納期などお客様のニーズに合わせた最適な提案をいたします。

香り空間デザインの詳細を見る :https://www.promotool.jp/aroma_business/space_design/

プロモツール株式会社について

私たちは日本発のあらゆる香りとニオイを創る「セントテクノロジーカンパニー」です。心地よい空間を演出するアロマから、プロモーションやエンターテイメント、さらには人々の心身の健康をサポートする機能性フレグランスまで、香りに関するあらゆるニーズに応えます。 香りの力で豊かな社会を実現し、セントテクノロジーのリーディングカンパニーとして世界に認められることを目指します。

会社概要

プロモツール株式会社

所在地 ： 東京都文京区本駒込6-5-3ビューネ本駒込5階

代表 ： 代表取締役社長CEO 緒方健介

事業内容 ： 香料及び芳香器の製造販売

： (1)香りブランディング（オリジナルアロマ）

： (2)香り空間デザイン（高級業務用アロマディフューザー）

： (3)OEM（香料開発及び香水・化粧品の製造・販売/香りグッズ）

： (4)香り見本（アロマテスター）

： (5)香りプロモーション（香りDM等）

： (6)香りエンターテインメント演出

公式ホームページ：https://www.promotool.jp/

公式オンラインストア：https://essenceon.jp/store/

調香体験香房 「L’esprit」」：https://lesprit.shop/

お問い合わせ先

プロモツール株式会社

担当：広報担当 井沢

TEL：03-5940-6637

FAX：03-5940-6685

E-MAIL：contact@promotool.jp