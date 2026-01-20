【JPIセミナー】「神戸市の官民連携による新しい駅前空間の創出とハード・ソフト一体のまちづくりの推進」1月30日(金)＜神戸開催＞
JPI（日本計画研究所）は、神戸市 都市局 都心再整備本部 都心再整備部長 清水 陽 氏を招聘し、神戸市の官民連携による新しい駅前空間の創出とハード・ソフト一体のまちづくりの推進について詳説いただくセミナーを開催します。
〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17591(https://www.jpi.co.jp/seminar/17591?utm_source=prtimes)
〔タイトル〕
<神戸開催>【会場受講限定】
都心を変える 神戸を変える
神戸市の官民連携による新しい駅前空間の創出とハード・ソフト一体のまちづくりの推進
～「歩いて楽しい人が主役の居心地のよいまち」～
〔開催日時〕
2026年01月30日(金) 10:00 - 12:00
〔講師〕
神戸市
都市局 都心再整備本部
都心再整備部長
清水 陽 氏
〔講義概要〕
都心・三宮再整備は、「海と山に囲まれ、駅とまちが近い」という立地条件を最大限に活かし、駅を出た瞬間から訪れた人々が自然とまちへ誘われ、またウォーターフロントや周辺のまちを回遊していただける「歩いて楽しい人が主役の居心地のよいまち」を創出していくものである。
2015年9月に策定した「神戸の都心の未来の姿［将来ビジョン］」および「三宮周辺地区の『再整備基本構想』」を基に、官民が連携して再整備の取り組みを進めており、公共空間と周辺建物が一体となった神戸の玄関口にふさわしいまちづくりが具体的に動き出している。
〔講義項目〕
1. 神戸市の概要
2. 都心・三宮再整備
（１） 神戸の都心の目指す姿
（２） 三宮駅周辺の事業の進捗
（３） ウォーターフロントエリアの事業の進捗
（４） ウォーカブル推進の取り組み
（５） エリアマネジメントの取り組み
3. 神戸市のまちづくり
4. 神戸市の企業立地支援
5. 関連質疑応答
6. 名刺交換・交流会
通常交流の難しい講師及び受講者間での名刺交換・交流会で人脈を広げ、事業拡大にお役立ていただいております。
〔受講方法〕
会場受講
※当日、会場受講の方限定ご講義のため、ライブ配信・アーカイブ配信はございません。
〔会場〕
神戸国際会館セミナーハウス
神戸市中央区御幸通8丁目1番6号
078-230-3196
https://www.kih.co.jp/access
〔受講料〕
1名：37,540円（税込）
特典：受講1名につき、同社より1名同行無料（要登録）
※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）
