合格率45％の登録販売者試験で、受講者合格率90％以上を記録！

株式会社医学アカデミーYTL（以下YTL）は、登録販売者試験対策講座 「ズルい！超合格セット」（2026年度版）の販売を2025年11月25日（火）より開始いたしました。「ズルい！超合格セット」は、試験に必要な知識を効率よく学べる学習設計と、「楽しく・挫折しにくい」講座構成を特徴とした登録販売者試験対策セットで、毎年多くの方からご好評をいただいているシリーズです。

また本講座は、2026年度版より、厚生労働省が指定する教育訓練給付制度の対象講座に認定され、より学びやすくなりました。

■合格率91.4％、受講者満足度98.4％の実績

本講座は、出題範囲の広い登録販売者試験に対し、重要ポイントを整理し、理解しやすく学べる講座設計により、初学者から再受験者まで幅広く受験者をサポートしています。

2024年、首都圏エリアの登録販売者試験において「ズルい！超合格セット」受講者を対象に調査を実施した結果、

- 合格率：91.4％- 受講者満足度：98.4％

と、いずれも非常に高い数値となりました。

これは、全国の合格率45％（YTL調べ）であることと比べても、際立って高い成果といえます。

■教育訓練給付制度に対応（最大9,900円支給）

本講座は、2026年度より教育訓練給付制度の対象講座に指定されました。

制度を利用することで、受講料の20％（最大9,900円） が支給され、費用負担を抑えて受講することが可能です。

資格取得を目指す社会人にとって、学習のしやすさだけでなく、経済的な支援も受けられる点が特長です。

■「ズルい！超合格セット」について

「ズルい！超合格セット」は、登録販売者試験に必要な学習内容をまとめて学べる、オンライン講座セットです。

＜商品名＞ズルい！超合格セット

＜販売＞2025年11月25日（火）より販売開始

＜価格＞49,500円（税込）

＜セット内容＞※学習ペースにより最短60時間での受講が可能です。

- 全章講座（開講中）- 漢方講座（3月開講予定）- 5章別表講座（3月開講予定）- 出題予想模試（7月開講予定）- 出題予想講習会（7月開講予定）- Web過去問題（過去5年分）（開講中）※2025年度の過去問題は順次開講

セット内容の各講座を単品購入した場合の合計価格 が84,700円（税込）であるのに対し、セットでは49,500円（税込） でご提供しています。

※「ズルい！超合格セット」の詳細及びご購入は、以下の特設ページをご覧ください。

URL：https://zuru-e-tohan.jp/set/

■早期購入者向け特典について

「ズルい！超合格セット」では、期間中にご購入いただいた方を対象に、学習開始から試験直前までをサポートする早期購入者向けの特典講座を用意しています。

対象期間内の購入者には、スタートアップ講座や3日間講座、1週間前講座など、全5種類の特典講座を提供します。

＜早期購入対象期間＞2025年11月25日（火）～1月31日(土)

※「ズルい！超合格セット」の内容および早期購入者向け特典講座については、以下の動画で紹介しております。

URL：https://youtu.be/R0JE4qnaGSg

■学習に悩む登録販売者受験者に向けて

登録販売者試験は、出題範囲の広さや専門用語の多さから、「何から勉強すればいいかわからない」「途中で挫折してしまう」と感じる受験者も少なくありません。

YTLでは、講座構成や学習導線を工夫することで、初めて学ぶ方でも無理なく学習を続けられる環境づくりを行っています。

「ズルい！超合格セット」が、登録販売者試験に挑戦する多くの方にとって、合格への一歩となることを期待しています。

■YTLの登録販売者試験対策について

YTLでは、登録販売者試験に関する情報発信として、講座解説や試験対策情報をYouTubeやLINEでも発信しています。

・YouTube：https://www.youtube.com/@zuruiYTL

・LINE：https://lin.ee/AvKoeaL

■会社概要

社名：株式会社医学アカデミーYTL

代表者：事業部長 平島光博

本社：東京都千代田区神田錦町3-18-3 錦三ビル5F

URL：https://www.ytl.jp/

