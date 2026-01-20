HYUNDAI MOBIS社、アンリツのHybrid eCallテストソリューションを採用

アンリツ株式会社

アンリツ株式会社（社長 濱田 宏一）は、世界的な自動車部品サプライヤーであるHYUNDAI MOBIS Co., Ltd.（本社：韓国ソウル、以下HYUNDAI MOBIS社）が、次世代車両緊急通報システム「Hybrid eCall」および「NG eCall」の開発・検証用に、アンリツのeCallテストソリューションを採用したことをお知らせします。

EU加盟国では、2026年以降に型式認定を取得する新規車種に対し、4G（LTE）ネットワークを利用するNG eCall（Next Generation eCall）の搭載が義務化されます。しかし、4Gネットワークが未整備の地域も未だ残っており、2G/3Gを利用する従来型eCallも依然として必要です。このため、HYUNDAI MOBIS社は、NG eCallとeCallの双方に対応可能な「Hybrid eCall」車載システムの開発を進めてきました。

従来、Hybrid eCallの検証には、NG eCall向けとeCall向けに異なるテストソリューションを用意する必要がありました。さらに、実運用を想定した多様なネットワークの状況を再現するシミュレーション環境の構築も、検証の効率化における大きな技術的課題となっていました。

こうした課題を解決するため、HYUNDAI MOBIS社はアンリツのオールインワン・テストソリューションを採用しました。本ソリューションは、eCallテスタ MX703330Eとシグナリングテスタ MD8475B(https://www.anritsu.com/ja-jp/test-measurement/products/md8475b)を組み合わせることで、Hybrid eCall、NG eCall、eCallまで幅広く検証することが可能です。さらに、2G/3G/4Gシステム間や基地局間の切り替えを行うハンドオーバー、信号強度を調整するセル設定などの多彩な機能により、多様なネットワーク状況のシミュレーションも実現できます。本ソリューションを活用することで、HYUNDAI MOBIS社の開発・検証プロセスの信頼性と効率は大幅に向上しました。

アンリツは、高度化するコネクテッドカーやスマートモビリティの安全性を支えるため、最先端のテストソリューションを提供し、自動車産業の発展に貢献してまいります。

HYUNDAI MOBIS社について

HYUNDAI MOBISは、自動運転技術、コネクティビティ、電動化を軸に、スマートモビリティ時代をリードする世界的な自動車部品メーカーです。シャシー、コックピット、フロントエンドという3つのモジュール型自動車部品のビジネスを基盤とし、安全かつ快適なドライビング体験を実現するだけでなく、お客様の多様なニーズに応じた最適なサービス部品を展開しています。現在、当社はソフトウェアとハードウェアを融合した独自性の高いモビリティソリューションの提供を目指しています。強力な研究開発力と生産体制を活かし、スマートモビリティに留まらず、ロボティクスなど新たな事業領域へも拡大しています。

